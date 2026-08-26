Guadalupe Taddei declara cuánto gana al frente del INE pero oculta patrimonio. (Foto: redes sociales)

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La rendición de cuentas a través de la declaración pública de los servidores en funciones fomenta el acceso a la transparencia para la ciudadanía, año con año, quien permanece en el cargo debe hacer su declaración de modificación, sin pretexto alguno. Sin embargo, hay quienes aún se niegan a transparentar su patrimonio, tal es el caso de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien al hacer público el documento solo permite conocer su sueldo al frente de la institución.

Taddei oculta patrimonio en su declaración

A través de una solicitud de información realizada por el periodista Jorge García, el Instituto Electoral dio contestación con un documento testado. La recepción de la modificación de la declaración patrimonial por parte de la consejera presidenta se realizó el 12 de mayo de 2026.

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El documento mantiene públicos los datos del nombre, el correo electrónico institucional, el país de nacimiento y la nacionalidad, en el primer rubro de “Datos Generales”, mantiene en privado su CURP, homoclave, así como su situación personal/estado civil.

Mientras que en el rubro de “Domicilio del declarante”, todos los datos fueron testados; mantiene de acceso público información de su vida laboral en el Instituto Nacional Electoral.

En apartados como datos de la pareja, Taddei especifica como “Ninguno”, además de no tener dependientes económicos. La remuneración anual neta que obtuvo al frente del órgano electoral fue de 3 millones 218 mil 693 pesos, descartando tener otros ingresos económicos.

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Tanto los apartados del rubro 11 y 12, en donde se pide a los servidores públicos declarar sus bienes inmuebles y las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el documento de la Consejera Presidenta se encuentra totalmente testado; señalando que tiene una cuenta de ahorro activa, sin mayor detalle.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei hace pública su declaración patrimonial, pero solo declara su sueldo. (Foros: X/@jorgegogdl)

El documento mantiene la siguiente leyenda como justificante del testado que tiene la declaración patrimonial de Guadalupe Taddei:

“Se hace de su conocimiento que la información que se encuentra testada en el cuerpo del presente documento, cuenta con el carácter de confidencial, por contener datos personales y/o relacionarse con la vida privada de las personas, por lo que la misma debe ser tratada, protegida y resguardada de conformidad a lo establecido en la Norma Decimonovena del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones; de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación (Publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019), de conformidad con el artículo103, fracción III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”.

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Familiares de Taddei se apuntan a programas sociales y becas pese a sueldo

En 2025, la consejera presidenta del INE también estuvo al centro de la polémica debido a las acusaciones contra varios de sus familiares, quienes, pese a percibir sueldos de la nómina gubernamental, habrían accedido a programas sociales y becas federales.

El caso más señalado es el de Ivanna Celeste Taddei Arriola, sobrina de Guadalupe Taddei y exdiputada de Morena en el Congreso de Sonora, quien habría cobrado más de 800 mil pesos en beca Conacyt para cursar una maestría en Innovación Educativa en la Universidad de Sonora y, además, se habría inscrito al programa “Conectividad para el Bienestar”, diseñado para ofrecer internet gratuito a habitantes de zonas de alta marginación social.

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La familia Taddei ha ocupado varios puestos de la función pública en el estado de Sonora (especial)

La situación generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios calificaron la conducta de la familia Taddei como “hipócrita” y de “doble moral”, en contraste con la ideología de la 4T que establece que los apoyos deben llegar “primero a los pobres”.

A ello se suma el caso de Isabel Cristina Taddei Bringas, prima de la consejera presidenta, quien habría recibido 12 millones 713 mil pesos del Conacyt en un periodo en que la institución aplicó recortes presupuestales que afectaron miles de becas para estudiantes en el extranjero.