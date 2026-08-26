México

Tribunal Electoral ordena a Somos México cambiar nombre, emblema y colores

La Sala Superior determinó que la identidad actual del partido puede generar confusión entre los electores y ordenó realizar las modificaciones antes del 31 de agosto

El TEPJF pone fecha límite para que Somos México modifique su imagen.
Guardar

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles que el partido político Somos México deberá modificar su denominación, emblema y colores distintivos antes del próximo 31 de agosto, aunque lo hizo por razones distintas a las planteadas originalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

TEPJF confirma cambio de identidad para Somos México

Por mayoría de votos, las magistraturas avalaron la resolución relacionada con el Acuerdo INE/CG347/2026, mediante el cual el Consejo General del INE había ordenado a la nueva fuerza política realizar cambios en su identidad.

La sentencia fue aprobada con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anunció la presentación de un voto particular.

En una sala del Tribunal Electoral, seis jueces están sentados en un escritorio curvo de madera oscura, con dos banderas mexicanas a los lados y paredes de piedra
El partido deberá cambiar su nombre, emblema y colores antes del 31 de agosto.

A favor se pronunciaron Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado presidente Gilberto Bátiz García.

PUBLICIDAD

El Tribunal determinó que los argumentos presentados por Somos México son parcialmente fundados, pero no suficientes para revocar la decisión del órgano electoral.

¿Por qué Somos México tendrá que cambiar su nombre?

El punto central del fallo está en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que las denominaciones partidistas deben permitir identificar claramente a cada organización dentro de un sistema democrático plural.

El TEPJF consideró que el nombre “Somos México” puede generar confusión al asociar al partido con la nación. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM
El TEPJF consideró que el nombre “Somos México” puede generar confusión al asociar al partido con la nación. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La Sala Superior precisó que la decisión no implica que esté prohibido utilizar la palabra “México” ni que los partidos deban cumplir con una supuesta “neutralidad semántica”.

El problema, explicó, está en la expresión completaSomos México”, pues puede dificultar que la ciudadanía distinga al partido como una opción política particular.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el análisis del Tribunal, al convertirse en el nombre oficial de una organización, la frase puede interpretarse como una identificación entre el partido y la comunidad nacional en su conjunto.

Mientras el Tribunal Electoral define si Somos México puede seguir usando su imagen, debe modificarla. Crédito: @SomosMxMexico
Mientras el Tribunal Electoral define si Somos México puede seguir usando su imagen, debe modificarla. Crédito: @SomosMxMexico

Entre los principales argumentos considerados estuvieron:

  • La denominación debe individualizar al partido frente a las demás fuerzas políticas.
  • El nombre no puede generar una identificación entre una organización específica y la nación completa.
  • La identidad gráfica debe permitir diferenciar al partido de otras opciones electorales.
  • El análisis debe considerar la percepción rápida y ordinaria de los electores durante las campañas.
  • El INE deberá establecer parámetros claros, objetivos y razonables para revisar las modificaciones.

Emblema y colores también deberán modificarse

El TEPJF también confirmó que Somos México tendrá que cambiar su emblema y combinación cromática debido a la cercanía visual que presenta con los elementos utilizados por partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

El nuevo partido, Somos MX, exige liberación del exgobernador Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @SomosMxMexico
El TEPJF también ordenó modificar el emblema y los colores de Somos México por su similitud con otros partidos. Crédito: X/ @SomosMxMexico

Sin embargo, la Sala Superior señaló que el análisis realizado originalmente por el INE fue insuficiente. El Tribunal consideró que ningún color o elemento gráfico aislado puede considerarse exclusivo de una organización política y que la similitud cromática, por sí sola, no basta para prohibir un emblema.

Por ello, el INE deberá realizar una valoración integral de la nueva propuesta que presente el partido.

Somos México podrá elegir su nueva identidad

El fallo no ordena al partido adoptar un nombre, logotipo o combinación de colores determinados. La organización conservará su capacidad de autoorganización y autodeterminación para presentar alternativas que cumplan con los criterios establecidos.

La nueva identidad deberá contener elementos suficientes para distinguir a Somos México como una fuerza política específica y mantener una separación conceptual respecto de la nación y de los partidos locales con los que pudiera existir confusión.

El partido deberá presentar una propuesta que evite confusiones con otras fuerzas políticas y con la identidad nacional.
El partido deberá presentar una propuesta que evite confusiones con otras fuerzas políticas y con la identidad nacional.

Además, el TEPJF desechó el juicio promovido por una persona que se identificó como afiliada al partido, debido a que no acreditó tener interés jurídico directo en el procedimiento. También declaró improcedente un escrito presentado por supuestos “amigos de la corte”, al considerar que sus argumentos buscaban respaldar la posición partidista y no aportaban conocimientos especializados.

INE deberá verificar los cambios antes del 31 de agosto

Con la resolución, Somos México deberá presentar las modificaciones de su denominación, emblema y colores a más tardar el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, el INE tendrá que verificar que los cambios cumplan con los criterios establecidos por el Tribunal.

Una vez realizada esa revisión, el instituto deberá informar a la Sala Superior dentro de las 24 horas siguientes.

De esta manera, la nueva fuerza política tendrá que definir en los próximos días una identidad que le permita conservar su registro y participar en el sistema electoral sin generar confusión con la identidad nacional ni con otras organizaciones políticas.

Temas Relacionados

TEPJFINESomos MexicoElecciones 2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 05:46 horas, a una distancia de 50 km de Arriaga y tuvo una profundidad de 111.6 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Huelga en el Monte de Piedad: qué decisión tendrá que tomar la Suprema Corte para resolver el conflicto que lleva 11 meses

La reapertura de más de 300 sucursales aún no tiene fecha

Huelga en el Monte de Piedad: qué decisión tendrá que tomar la Suprema Corte para resolver el conflicto que lleva 11 meses

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

40 años de prisión como mínimo: a qué se enfrentan el “R1” y el “R2” del CJNG tras ser acusados en EEUU

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Procesan a Sergio “N”, alias “El Búho”, por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

ENTRETENIMIENTO

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, confiesa cómo han enfrentado sus hijos los años que ha vivido en prisión: “Han crecido y aprendido a comunicarse con su papá”

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Cuarto Tulum estaría en riesgo por hacer complot para la nominación de La Casa de los Famosos 2026

Disney en Concierto en el Auditorio Nacional: fecha, horarios y precios de los boletos

Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa que antes vendió zapatos en la calle y autos Ford en Monterrey

DEPORTES

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

Canelo Álvarez vive tierno momento durante su preparación rumbo a la pelea ante Christian Mbilli

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión, confirman que fue operado

Esta sería la fecha para el debut del “Chino” Huerta en su regreso a Pumas

Checo Pérez se muestra honesto tras un año en Cadillac: “Aquí soy mucho más que un piloto”

Así respondió Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante los cuestionamientos sobre su inminente partida al Mónaco