Tribunal Electoral ordena a Somos México cambiar nombre, emblema y colores

El TEPJF pone fecha límite para que Somos México modifique su imagen.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles que el partido político Somos México deberá modificar su denominación, emblema y colores distintivos antes del próximo 31 de agosto, aunque lo hizo por razones distintas a las planteadas originalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

TEPJF confirma cambio de identidad para Somos México

Por mayoría de votos, las magistraturas avalaron la resolución relacionada con el Acuerdo INE/CG347/2026, mediante el cual el Consejo General del INE había ordenado a la nueva fuerza política realizar cambios en su identidad.

La sentencia fue aprobada con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anunció la presentación de un voto particular.

El partido deberá cambiar su nombre, emblema y colores antes del 31 de agosto.

A favor se pronunciaron Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado presidente Gilberto Bátiz García.

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El Tribunal determinó que los argumentos presentados por Somos México son parcialmente fundados, pero no suficientes para revocar la decisión del órgano electoral.

¿Por qué Somos México tendrá que cambiar su nombre?

El punto central del fallo está en el artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que las denominaciones partidistas deben permitir identificar claramente a cada organización dentro de un sistema democrático plural.

El TEPJF consideró que el nombre “Somos México” puede generar confusión al asociar al partido con la nación. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

La Sala Superior precisó que la decisión no implica que esté prohibido utilizar la palabra “México” ni que los partidos deban cumplir con una supuesta “neutralidad semántica”.

El problema, explicó, está en la expresión completa “Somos México”, pues puede dificultar que la ciudadanía distinga al partido como una opción política particular.

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De acuerdo con el análisis del Tribunal, al convertirse en el nombre oficial de una organización, la frase puede interpretarse como una identificación entre el partido y la comunidad nacional en su conjunto.

Mientras el Tribunal Electoral define si Somos México puede seguir usando su imagen, debe modificarla. Crédito: @SomosMxMexico

Entre los principales argumentos considerados estuvieron:

La denominación debe individualizar al partido frente a las demás fuerzas políticas.

El nombre no puede generar una identificación entre una organización específica y la nación completa .

La identidad gráfica debe permitir diferenciar al partido de otras opciones electorales.

El análisis debe considerar la percepción rápida y ordinaria de los electores durante las campañas .

El INE deberá establecer parámetros claros, objetivos y razonables para revisar las modificaciones.

Emblema y colores también deberán modificarse

El TEPJF también confirmó que Somos México tendrá que cambiar su emblema y combinación cromática debido a la cercanía visual que presenta con los elementos utilizados por partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

El TEPJF también ordenó modificar el emblema y los colores de Somos México por su similitud con otros partidos. Crédito: X/ @SomosMxMexico

Sin embargo, la Sala Superior señaló que el análisis realizado originalmente por el INE fue insuficiente. El Tribunal consideró que ningún color o elemento gráfico aislado puede considerarse exclusivo de una organización política y que la similitud cromática, por sí sola, no basta para prohibir un emblema.

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Por ello, el INE deberá realizar una valoración integral de la nueva propuesta que presente el partido.

Somos México podrá elegir su nueva identidad

El fallo no ordena al partido adoptar un nombre, logotipo o combinación de colores determinados. La organización conservará su capacidad de autoorganización y autodeterminación para presentar alternativas que cumplan con los criterios establecidos.

La nueva identidad deberá contener elementos suficientes para distinguir a Somos México como una fuerza política específica y mantener una separación conceptual respecto de la nación y de los partidos locales con los que pudiera existir confusión.

El partido deberá presentar una propuesta que evite confusiones con otras fuerzas políticas y con la identidad nacional.

Además, el TEPJF desechó el juicio promovido por una persona que se identificó como afiliada al partido, debido a que no acreditó tener interés jurídico directo en el procedimiento. También declaró improcedente un escrito presentado por supuestos “amigos de la corte”, al considerar que sus argumentos buscaban respaldar la posición partidista y no aportaban conocimientos especializados.

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INE deberá verificar los cambios antes del 31 de agosto

Con la resolución, Somos México deberá presentar las modificaciones de su denominación, emblema y colores a más tardar el 31 de agosto de 2026. Posteriormente, el INE tendrá que verificar que los cambios cumplan con los criterios establecidos por el Tribunal.

Una vez realizada esa revisión, el instituto deberá informar a la Sala Superior dentro de las 24 horas siguientes.

De esta manera, la nueva fuerza política tendrá que definir en los próximos días una identidad que le permita conservar su registro y participar en el sistema electoral sin generar confusión con la identidad nacional ni con otras organizaciones políticas.

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