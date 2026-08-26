Katy Perry aparece en un escenario durante un concierto. Viste un atuendo amarillo y pantalones cortos claros, y sostiene un micrófono. En el fondo, una gran pantalla muestra íconos de aplicaciones dentro de una silueta de teléfono móvil. Una persona con una cámara de video es visible al lado. El video documenta el momento en que el público le gritó "mucha ropa" en la Fenapo, y la artista interpretó erróneamente el mensaje.

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El pasado martes 25 de agosto de 2026, Katy Perry provocó sorpresa durante su concierto en la Feria Nacional Potosina al interpretar como insulto un grito recurrente entre el público.

La cantante, que regresó a México para presentarse en San Luis Potosí, reaccionó con groserías desde el escenario al escuchar una frase que creyó ofensiva, generando un momento viral entre los asistentes y en redes sociales.

Katy Perry interpreta “mucha ropa” como insulto

De acuerdo con videos difundidos en plataformas sociales, miles de personas repitieron la expresión “mucha ropa” mientras Perry interactuaba con ellos. Esta frase se usa en México como petición en tono de broma para que alguien se quite alguna prenda.

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La cantante, al no dominar el español y entre el ruido del recinto, creyó escuchar “puta loca” y detuvo el espectáculo para preguntar directamente qué decían sus seguidores.

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban (Foto: Feria Nacional Potosina﻿)

Lejos de pasar desapercibido, el episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Katy Perry jugó con la confusión y trató de descifrar lo que realmente querían decirle. La reacción de la artista, que incluyó responder con groserías en inglés y español, se viralizó por la espontaneidad y la manera en que intentó integrarse a la conversación local.

Participación gratuita y transmisión oficial

La presentación de Katy Perry en la FENAPO fue uno de los eventos internacionales principales de la edición 2026. El acceso fue gratuito y la asistencia superó las previsiones del comité organizador. El concierto contó con transmisión oficial a través de los canales del Gobierno de San Luis Potosí, una medida implementada para quienes no lograron ingresar al recinto.

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La fecha fue anunciada por la propia intérprete desde mayo de este año mediante un video dirigido a sus “KatyCats” mexicanos. En ese mensaje, prometió un espectáculo sin costo dentro de la feria, lo que generó expectativa entre sus seguidores. El evento formó parte de una cartelera que incluyó a artistas como Mötley Crüe, Bizarrap, Kenia OS, Sin Bandera y Santa Fe Klan.

Repertorio y su relación con sus fans en México

Katy Perry interpretó temas que han acompañado su carrera desde la década de los 2000. El repertorio de la noche incluyó “Roar”, “Firework”, “Dark Horse”, “California Gurls”, “Hot N Cold”, “Teenage Dream” y “The One That Got Away”. La cantante mantiene una relación cercana con el público mexicano, a quienes suele llamar “KatyCats” o “KatyGatos”.

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Repertorio y su relación con sus fans en México REUTERS/Valdrin Xhemaj

Desde sus primeras visitas con el California Dreams Tour, ha regresado en varias ocasiones, incluyendo su reciente The Lifetimes Tour en 2025 que pasó por Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Durante sus visitas, Perry acostumbra interactuar con sus seguidores en español y reaccionar a expresiones locales. La confusión en la FENAPO 2026 no fue la excepción y reforzó su vínculo con los asistentes al evento.

Viralización del momento y repercusión en redes sociales

El instante en que Katy Perry detuvo la música para intentar descifrar el grito del público fue registrado desde diferentes ángulos. Videos del episodio circularon ampliamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la actitud de la cantante para tomar con humor la confusión y responder a lo que creía una ofensa.

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Entre las frases destacadas de la noche, sobresale la cita directa de la cantante cuando preguntó: “¿Me están diciendo puta loca?”. Posteriormente, Perry replicó con palabras altisonantes en tono de broma y continuó el espectáculo. La escena se convirtió en tendencia, sumando millones de reproducciones y comentarios tanto de seguidores mexicanos como de medios internacionales.

La reacción de la cantante y la respuesta de los fans en la FENAPO 2026 ilustran el tipo de interacción que ha definido la relación de Katy Perry con el público mexicano, marcada por el humor, la cercanía y la disposición a integrarse a las expresiones populares del país.

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