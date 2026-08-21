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Checo Pérez hace reír a Max Verstappen al insistirle que revele los secretos de su contrato en Fórmula 1

El mexicano se puso insistente por saber los detalles del contrato del neerlandés y generó un momento divertido en plena conferencia

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Previo al Gran Premio de Países Bajos, Checo Pérez protagonizó uno de los momentos más distendidos de la conferencia de prensa de este jueves, cuando aprovechó la presencia de Max Verstappen para insistirle sobre los detalles de su nuevo contrato con Red Bull.

El mexicano no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por las cláusulas de salida del acuerdo que mantendrá al neerlandés en la escudería hasta 2030, una situación que provocó una respuesta inesperada y terminó con Verstappen soltando una sonrisa frente a los medios.

Checo Pérez insiste a Verstappen para que revele los secretos de su contrato

La conversación comenzó cuando Checo Pérez decidió preguntarle directamente a su antiguo compañero por uno de los aspectos que más curiosidad han generado alrededor de su renovación.

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Aunque Red Bull confirmó que Verstappen permanecerá con el equipo hasta finales de 2030, todavía existen detalles del acuerdo que no han sido revelados públicamente.

Checo se mostró divertido con su excompañero. REUTERS/Benoit Tessier
Checo se mostró divertido con su excompañero. REUTERS/Benoit Tessier

El mexicano aprovechó entonces para insistirle al tetracampeón del mundo y, en tono de broma, le pidió que compartiera esa información. Checo incluso añadió la expresión “for me” —“por mí”—, como una manera de pedirle el favor debido a la relación que mantienen después de haber compartido escudería durante cuatro temporadas.

La petición hizo reaccionar a Verstappen, quien respondió que podía contarle los detalles durante una cena. La respuesta no terminó ahí, pues Pérez siguió con la dinámica y le preguntó: “¿Luego lo puedo decir yo?”, una ocurrencia que terminó por provocar la risa del neerlandés.

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El intercambio llamó la atención porque, aunque ambos ya no son compañeros de equipo, mantiene vigente la particular relación que construyeron durante su etapa en Red Bull. La escena también permitió que Verstappen mostrara un lado más relajado en una jornada marcada por uno de los anuncios más importantes de su futuro en la Fórmula 1.

Más allá de la broma, la pregunta de Checo coincidió con una de las principales interrogantes que rodearon durante meses la situación contractual del neerlandés.

Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030, pero las cláusulas siguen bajo reserva

La conversación tuvo lugar pocas horas después de que Red Bull confirmara oficialmente que Max Verstappen renovó su contrato hasta el final de la temporada 2030. El acuerdo anterior contemplaba su permanencia con el equipo hasta 2028, aunque desde hace meses existían especulaciones sobre posibles mecanismos que podían permitirle abandonar antes la escudería.

Precisamente, las condiciones de salida habían sido uno de los temas recurrentes alrededor del futuro del cuatro veces campeón mundial. Antes de la renovación, se había reportado la existencia de cláusulas de salida vinculadas al rendimiento, aunque los detalles concretos no fueron divulgados públicamente.

Por ello, la insistencia de Checo Pérez no fue casual. El mexicano se sumó a una pregunta que también estaba en el interés de los periodistas presentes, aunque Verstappen prefirió mantener bajo reserva los términos específicos de su nuevo vínculo.

La renovación, anunciada antes de la carrera de casa del neerlandés en Zandvoort, terminó con los rumores que lo colocaban fuera de Red Bull e incluso fuera de la Fórmula 1. Verstappen aseguró estar satisfecho con continuar en el proyecto y destacó el vínculo que mantiene con la escudería, a la que considera una segunda familia.

Así, mientras Max Verstappen confirmó su futuro a largo plazo con Red Bull, Checo Pérez aprovechó el momento para arrancarle una sonrisa y, de paso, intentar descubrir uno de los secretos que todavía rodean el nuevo contrato del neerlandés.

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