Mariana Ochoa rompe en llanto en La Casa de los Famosos México 2026, tiene miedo de salir

La cantante no aguantó más y rompió en llanto dentro del reality show de Televisa, no quiere salir y lanza promoción a sus fans si la salvan

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La transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México 2026 colocó a Mariana Ochoa entre las principales tendencias la mañana de este jueves 20 de agosto, después de que rompió en llanto frente a las cámaras y habló del miedo que siente ante la posibilidad de salir de nuevo del reality de Televisa.

El momento ocurrió días antes de la próxima eliminación programada para este domingo 23 de agosto, cuando uno de los nominados abandonará la competencia tras la votación del público.

La ex integrante de OV7 quedó en la placa de nominación debido a que Gema Garoa la nominó directamente en una de las dinámicas de líder de esta semana, por lo que su continuidad dependerá de la decisión de la audiencia.

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La nominación que puso a Mariana Ochoa en riesgo de eliminación

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

En la reciente Gala de Nominación, los habitantes dejaron en riesgo de eliminación a Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Flor Vigna, Masad Altamimi y Moisés Peñaloza.

Uno de ellos se convertirá en el expulsado del próximo domingo, pero a diferencia de los demás, la cantante no se metió a la placa por los puntos que le dieron los demás habitantes, ya que ella ya estaba nominada antes de empezar la gala por decisión de la líder de la semana: Gema Garoa.

Ochoa ya vivió una eliminación en esta misma edición: el público la sacó la primer semana, pero después regresó a la casa por decisión de la audiencia luego de que votaran por ella para volver desde El Exilio. En esta semana, quedó en posibilidad de convertirse en la cuarta expulsada de la temporada.

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“Siento miedo de salir”: Mariana Ochoa se confiesa entre lágrimas

Captura de pantalla

Frente a las cámaras del 24/7, Mariana Ochoa dijo que siente “miedo” de volver a salir del reality y explicó que su permanencia en el encierro le funciona como una forma de “evadir” asuntos personales.

“A veces siento miedo de salir, siento que aquí estoy evadiendo cosas a las que no me quiero enfrentar”, contó.

El momento conmovió a parte de la audiencia, quienes señalaron que la también conductora ha sido objetivo de críticas y burlas dentro del encierro, principalmente de Aldo Rendón, aunque consideran que no se mete con nadie y trata de convivir con todos los habitantes.

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Cabe recordar que Mariana Ochoa confesó en el primer día del reality que había terminado su relación de 8 años con el empresario Mauricio Vaca, lo cual no ha podido asimilar por estar en el encierro.

(Infobae/Jenifer Nava)

Entre lágrimas, Ochoa dijo que el público decidiría si continuaba o no dentro de La Casa de los Famosos México: “Será lo que tenga que ser”, señaló.

Mariana Ochoa lanza promoción a sus fans si la salvan de la eliminación

En otro momento del día, Mariana Ochoa aprovechó el foco para darle promoción a sus próximas presentaciones en Ciudad de México y Guadalajara, las cuales están programadas para octubre y noviembre respectivamente.

La cantante aseguró que si el público vota por ella y se queda una semana más en La Casa de los Famosos México, lanzará una promoción en los boletos para ambas presentaciones.

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Captura de pantalla

Los eliminados en La Casa de los Famosos México 2026

A lo largo de la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México, los eliminados han sido: Mariana Ochoa (regresó en lugar de Fede Vigevani), Ximena Herrera, Fede Vigevani y Arantza Ruiz.