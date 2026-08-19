Ex jefe de Checo Pérez habría intentado frenar su llegada a Cadillac, según Memo Rojas

El piloto mexicano vive su primer año con la escudería Cadillac (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La semana pasada la escudería Cadillac anunció cambios significativos de cara a la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula Uno. El CEO, Dan Towriss, anunció la salida inmediata de Graeme Lowdon para dar la bienvenida a Marcin Budkowski como nuevo jefe del equipo estadounidense.

Siete días después de la confirmación, el expiloto mexicano de resistencia, Memo Rojas, en su pódcast Desde el paddock, reveló que Graeme Lowdon fungió como un tipo de obstáculo para la llegada de Sergio Checo Pérez al ser manager del chino Guanyu Zhou, piloto reserva de Cadillac F1.

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“Un pajarito contó que Graeme Lowdon fue el que más, como que obstaculizó el fichaje de Checo (Pérez), porque Graeme Lowdon es manager de Guanyu Zhou y al principio querían meter a Zhou”, develó el especialista en automovilismo.

“Y de hecho, lo bien que Checo lo ha hecho con Cadillac la neta la ha puesto una planchada a Valtteri (Bottas)”, agregó Memo Rojas antes de mencionar que Graeme Lowdon previamente se desempeñó como manager del equipo Manor, que duró poco tiempo en la Fórmula Uno.

¿Por qué se presentó la salida de Graeme Lowdon en Cadillac?

Cadillac anunció su salida en plenas vacaciones de verano. REUTERS/Hollie Adams

La escudería Cadillac Fórmula 1 Team atraviesa una crisis interna por problemas de fiabilidad en sus monoplazas, lo cual ha afectado a Sergio Checo Pérez y su compañero Valtteri Bottas en las primeras once carreras oficiales de la campaña 2026.

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La directiva del equipo determinó la salida de Graeme Lowdon para tratar de mejorar el rendimiento de sus dos pilotos y reparar los problemas técnicos que son factores centrales en la escudería debutante, que aún confía en llegar a los puntos en la segunda parte del campeonato.

“Espero grandes oportunidades”

El piloto mexicano espera mayor desarrollo y rendimiento en el regreso de la F1. (Sergio Pérez )

Sergio Pérez exigió un mayor “desarrollo” a Cadillac F1 después de abandonar en ocasiones consecutivas los Grandes Premios de Bélgica y Hungría. Para la segunda mitad, el mexicano afirma que habrá una nueva serie de desafíos que apunta superar para puntuar en este año.

“La segunda mitad de la temporada 2026 presenta una nueva serie de desafíos, pero también, espero, grandes oportunidades, y estoy deseando empezar. Tengo muchas ganas de ponerme rápidamente al día con Marcin (Budkowski) y con el resto del equipo”, comentó el tapatío.

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Listo para correr en Países Bajos

El piloto mexicano listo para volver al asafalto de Países Bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de cuatro semanas de vacaciones, Sergio Pérez vuelve a la contienda y Zandvoort será su primer destino en el reinicio del campeonato. Curiosamente el circuito de Países Bajos nunca ha visto al mexicano en uno de los tres lugares del pódium de triunfadores.

Aunque las probabilidades de terminar en el “top 3″ luce complejo para Checo, una carrera con condiciones adversas podría ser factor para que el mexicano aspire a estar en el pódium y dentro del área de puntos en su año debutando junto a Cadillac F1.

Los resultados más destacados de Sergio Pérez Mendoza en Zadvoort y su resumen de cada temporada de la Fórmula Uno son los siguientes:

2021: Arrancó P20 (salió desde el pitlane por cambio de unidad de potencia) y remontó hasta el octavo lugar, así fue elegido “Piloto del día” por su rendimiento en Red Bull Racing .

2022: Clasificó y terminó en quinto lugar, sumando puntos para Red Bull Racing .

2023: Lideró parte de la competencia, pero una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en la zona de pits le costó el pódium . Terminó en cuarto lugar, aunque cruzó la meta en tercero.

2024: Salió quinto pero terminó en sexto lugar, siendo la única ocasión en la que perdió posiciones en el trazado de Zandvoort.

¿Cuándo se llevará a cabo el GP de Países Bajos?

El piloto mexicano volverá a Países Bajos con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

El Gran Premio de Zandvoort está programado para este domingo 23 de agosto, en un horario de las 07:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Checo Pérez rodará sobre la pista en busca de su mejor resultado en lo que va del año.

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¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en la temporada 2026?

Checo Pérez vuelve al ruedo de la temporada 2026. (Sergio Pérez)

El volante mexicano, Sergio Checo Pérez, suma once grandes premios con Cadillac F1 pero tres de ellos no los terminó al tener que retirar el auto. De momento así están los marcadores del Ministro de Defensa previo a competir en Países Bajos:

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º casilla. Gran Premio de Miami: 16º cupo. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º escalón (por sanción de 10 segundos). Gran Premio de Barcelona: 14º plaza. Gran Premio de Austria: 21º peldaño. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º puesto. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.