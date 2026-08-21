Quién es la Dulcísima Madre de la Patria que protagoniza la decoración en el Zócalo

Un mosaico luminoso con la imagen de Leona Vicario apareció en el Zócalo como anticipo de la iluminación tradicional del 15 de septiembre. (Foto: Twitter@SCJN)

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A casi un mes del Día de la Independencia, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) comenzó este 20 de agosto la instalación del alumbrado decorativo en los edificios del Gobierno ubicados en el Zócalo, donde ya fue colocado un mosaico con la imagen de Leona Vicario, una de las figuras de la gesta insurgente cuya presencia anticipa la iluminación tradicional del 15 de septiembre.

Dicha pieza ya visible en uno de los edificios capitalinos retoma a Leona Vicario, quien fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842. Ese reconocimiento la convirtió en una de las mujeres más identificadas con la memoria pública de la Independencia de México.

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La decoración no es exclusiva de las fiestas patrias. Cada año, el Gobierno de la CDMX también instala iluminación especial por el 20 de noviembre (aniversario de la Revolución Mexicana), el Día de Muertos y la temporada navideña. En 2026 además colocó mosaicos luminosos por la Copa del Mundo y por el 8M, en marzo.

Leona Vicario nació en 1789 y murió en la Ciudad de México en 1842

Leona Vicario fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842. (Foto: Twitter@INEHRM)

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, su nombre completo fue María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México y murió el 21 de agosto de 1842 en la misma ciudad, a los 53 años.

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Fue hija del comerciante español Gaspar Martín Vicario y de la criolla Camila Fernández de San Salvador y Montiel. Quedó huérfana a los 18 años y quedó bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, doctor en leyes y abogado.

Por la posición familiar y los bienes heredados, estudió Bellas Artes y Ciencias. A partir de esa formación desarrolló una mirada crítica y después ejerció el periodismo.

Publicó en diarios como El Semanario Patriótico Americano, El Federalista y El Ilustrador Americano. Fue en este último donde insurgentes conocieron su trabajo y entraron en contacto con ella.

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La insurgente apoyó al movimiento desde la capital y después se unió a Morelos

La Secretaría de Gobernación informa que María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador nació el 10 de abril de 1789 y murió el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México, a los 53 años. (Archivo Infobae)

Cuando estalló la Guerra de Independencia, Leona Vicario se incorporó al movimiento. Desde la Ciudad de México daba información sobre lo que ocurría en la capital y también entregaba bienes para respaldar la causa insurgente.

En 1813 se casó con Andrés Quintana Roo. Ese mismo año fue encarcelada tras descubrirse que conspiraba y apoyaba la Independencia, pero logró escapar y se refugió en Oaxaca.

A ella y a su esposo les ofrecieron el indulto a cambio de abandonar el movimiento. Como no aceptaron esa condición, siguieron huyendo y tiempo después se unieron a las tropas de José María Morelos y Pavón.

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Durante la Guerra de Independencia, Leona Vicario aportó información y bienes desde la Ciudad de México. (Wikimedia Commons)

En 1817 nació su primera hija. Poco después fue apresada junto con la recién nacida y nuevamente le ofrecieron el indulto, ahora con la condición de irse a España; ella aceptó y, mientras esperaba los documentos para partir, fue llevada a Toluca en confinamiento.

Tras ser indultada por el gobierno, recuperó sus bienes y volvió a su casa de la calle de Cocheras, hoy República de Brasil, en la Ciudad de México. Ahí murió el 21 de agosto de 1842.

Sus restos fueron trasladados el 28 de mayo de 1900, junto con los de Andrés Quintana Roo, a la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. En 1925 fueron llevados a la Columna de la Independencia.

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Su nombre también está inscrito con letras de oro en el Congreso del estado de Quintana Roo. El 21 de agosto de 2019, autoridades federales y de la Ciudad de México develaron una placa conmemorativa por su 177 aniversario luctuoso en la casa donde murió, ubicada en República de Brasil 37, en el Centro Histórico.