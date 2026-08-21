Esta es la Prepa de la UNAM que rechaza a más del 90% de sus aspirantes

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Las cifras del reciente proceso de ingreso al nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan un panorama de alta competencia y una marcada dificultad para acceder a los planteles más solicitados.

Las tasas de rechazo en algunos casos superan el 90 %.

Entre las escuelas con mayor proporción de aspirantes no admitidos, destaca la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 6, que encabeza la lista con un 94,4 % de rechazo. Le siguen la Preparatoria 9 con un 94,2 %, y la Preparatoria 2 con un 91,4 %. Otras preparatorias como la 3, 5 y 1 también presentan porcentajes elevados, todos por encima del 75 %.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recopilados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la asignación de lugares para este ciclo dejó fuera a un número considerable de adolescentes que buscaban continuar su formación en los planteles de la UNAM.

Planteles con mayor porcentaje de rechazo en el examen ECOEMS 2026

La Preparatoria 6 lidera los rechazos, seguida muy de cerca por la Preparatoria 9 y la 2, lo que indica que nueve de cada diez aspirantes a estos planteles no obtuvieron un lugar. En el caso del CCH Oriente, la proporción también resulta elevada, con un 77,7 % de rechazo.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco reportó un 67,7 % de aspirantes no admitidos, mientras que en CCH Naucalpan la cifra fue del 65,1 %. Tanto CCH Vallejo como CCH Sur registraron una tasa de rechazo idéntica: 50,7 %.

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Quienes preguntan por qué es tan difícil ingresar a estos planteles deben saber que el examen de ingreso, sumado a la elevada demanda, convierte el proceso en una de las pruebas académicas más exigentes para quienes terminan la secundaria y desean estudiar en la UNAM.

Incluso en las instituciones con los porcentajes de rechazo más bajos, el margen de selección deja fuera a cientos de jóvenes, lo que refleja la presión y la competitividad en el acceso al bachillerato universitario.

Alta demanda y consecuencias para los aspirantes

La tendencia indica que la demanda por un lugar en la ENP y en los CCH supera ampliamente la oferta disponible, lo que lleva a que, aun con buenos resultados, muchos estudiantes deban buscar alternativas fuera de la UNAM.

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El dato muestra que, en el caso de la Preparatoria 7, el porcentaje de rechazo fue del 55,5 %, mientras que en la Preparatoria 8 llegó al 67,9 % y en la Preparatoria 4 al 73,2 %.

Este escenario obliga a los aspirantes a prepararse con mayor anticipación y a considerar opciones educativas adicionales.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, advirtió que la institución necesita un aumento presupuestal para sostener su funcionamiento y atender la creciente demanda estudiantil.

La solicitud se produce luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara públicamente la necesidad de abrir más lugares para aspirantes a licenciatura.

Lomelí Vanegas expuso que la UNAM atraviesa un periodo de más de ocho años sin incremento real en su presupuesto, lo que ha resultado en una diferencia negativa entre la inflación calculada al formular el presupuesto y la inflación real al cierre del ejercicio.

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De acuerdo con el rector, esto ha reducido los recursos disponibles en términos reales, pese a los ajustes anuales.

La postura de la UNAM frente a la demanda de más espacios

La petición de la presidenta Sheinbaum llegó durante su conferencia matutina, donde defendió que la universidad debería “abrir más espacios” y que, a su juicio, podría lograrlo con un esfuerzo adicional de austeridad y una reorientación del presupuesto. Sheinbaum subrayó que la UNAM ya implementó un primer ajuste de austeridad, por lo que propuso “hacer otro más” para ampliar la matrícula estudiantil.

Frente a este llamado, el rector Lomelí insistió en que incrementar el número de estudiantes exige recursos adicionales en infraestructura, personal académico, equipamiento y servicios. Señaló que solo con un presupuesto que crezca al menos en la proporción de la inflación más un uno por ciento, se podría garantizar la operación y el crecimiento académico solicitado.

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La discusión entre ambas autoridades ocurre en un contexto donde miles de jóvenes buscan ingresar cada año a una licenciatura en la UNAM y otras universidades públicas. El reto consiste en crear las condiciones financieras y materiales para absorber la demanda sin sacrificar la calidad educativa.