Rodolfo Rotondi regala a aficionado de Cruz Azul el mejor momento de su vida

El argentino regaló su playera a un fan de la Máquina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carlos Rodolfo Rotondi, el futbolista que anotó el gol del título del Club de Futbol Cruz Azul, en la final del Clausura 2026 de la Liga Mx, este jueves se ganó aún más al público cementero al hacer feliz a un aficionado en la entrada de La Noria.

Rodo Rotondi atendió a los aficionados antes de retirarse del Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul. Entre los seguidores un hombre que iba acompañado de sus hijos recibió una sorpresa por parte del jugador argentino: su camiseta número “29″ firmada por el futbolista.

El gesto de Carlos Rotondi no sólo conmovió a la afición de Cruz Azul, también convirtió este jueves en el mejor día del seguidor de la Máquina, quien le agradeció al mediocampista por cumplir su palabra de entregar la camiseta con su firma incluida.

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“El ídolo, es una felicidad enorme. Le agradezco a Rodo (Rotondi) que me la haya regalado (su playera), que haya cumplido con su palabra y pues siempre está Rodo, en las buenas, en las malas Y aquí estamos con él. El mejor día de mi vida”, afirmó el fan de Cruz Azul.

De igual manera, los hijos del fiel seguidor cruzazulino se retiraron de la Noria con la rúbrica de Carlos Rotondi, ellos se acercaron a la puerta de su automóvil para saludar al sudamericano, quien plasmó su rúbrica en sus medallas de primer lugar.

Rotondi, de villano a héroe

Carlos Rodolfo Rotondi festeja con el trofeo el campeonato de Cruz Azul en el fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

La fama de Rodo Rotondi en Cruz Azul fue esquivo debido a los errores que costaron tanto el título del Futbol Mexicano como la eliminación del Cruz Azul, a manos del Club de Futbol América en ambos casos.

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El nacido en Córdoba, Argentina cometió el penal polémico en la final del Clausura 2024 y, un torneo después, una equivocación suya al tratar de mantener el balón en juego provocó el gol del América, desde media cancha, en la derrota del Cruz Azul, 3-4, en la semifinal del torneo Apertura.

En redes sociales la gente del equipo celeste exigía a gritos la salida de Rotondi al no tolerar las fallas del futbolista en finales, En cambio, en el Club América miraban como un ídolo al medio ofensivo que hasta diseñaron una playera con su nombre.

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A pesar de las críticas, el jugador de 29 años construyó su propio camino hasta conseguir la redención en la Máquina de Cruz Azul en el último torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, tras ser el héroe de la película en la final contra los Pumas de la UNAM.

Carlos Rotondi causó el autogol de Rubén Duarte y, en tiempo de compensación, un tiro de media vuelta selló la voltereta en Ciudad Universitaria para que Cruz Azul cantara campeón por décima vez en la Primera División, mientras Rodo era aclamado por la fanaticada por sus actos heroicos de aquella noche inolvidable para él y toda la comunidad cementera.

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Rotondi se perderá el juego vs Atlas

El jugador de Argentina se ausentó en los últimos compromisos de Cruz Azul porque presenta molestias en la zona posterior de la pierna. El cuerpo médico decidió no arriesgar a Rodolfo Rotondi para que no sufra una lesión mayor.

Por ahora se mantiene en proceso de rehabilitación y su presencia para el partido contra Atlas FC quedará descartada: aún le falta una o dos semanas más para volver a jugar en el Clausura 2026 con el actual campeón del Futbol Mexicano.

Por otro lado, el cuerpo técnico, encabezado por Joel Huiqui, analiza la evolución de sus otros futbolistas: Gonzalo Piovi y Willer Ditta, que tampoco estuvieron en el último juego oficial del Cruz Azul en su visita a los Xolos del Club Tijuana el domingo último.

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En cambio, Agustín Palavecino no entrenó al parejo del resto de sus compañeros, por lo que la falta de jugadores dejaría aún más diezmado al campeón que necesita de los puntos al encadenar dos derrotas, contra Atlante FC (2-3) y Club Tijuana (2-1).

Máquina bajó presión

Cruz Azul se encuentra en la cuarta posición con seis puntos, a raíz de sus triunfos ante Atlético San Luis (2-3) y Club Puebla (2-1). Para este fin de semana la Máquina recibirá a los Zorros del Atlas FC que viajará a la Capital días después de vencer a Tigres UANl en la Perla Tapatía.

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El duelo del próximo sábado 22 de agosto se llevará a cabo en el horario estelar de las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana), desde la cancha del Monumental estadio Azteca, recinto que celebró su tercera Copa del mundo en este año.

Últimos resultados entre Cruz Azul y Atlas

Clausura 2026 : Cruz Azul 1-0 Atlas (4tos de Final)

Clausura 2026 : Atlas 2-3 Cruz Azul (4tos de Final)

Clausura 2026 : Cruz Azul 2-0 Atlas

Apertura 2025 : Atlas 3-3 Cruz Azul

Clausura 2025 : Cruz Azul 1-1 Atlas

Apertura 2024 : Atlas 2-2 Cruz Azul

Clausura 2024 : Cruz Azul 2-2 Atlas

Apertura 2023: Atlas 2-0 Cruz Azul