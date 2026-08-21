Expertos alertan que el Niño alcanzará su máxima intensidad y así afectará a México

Una imagen satelital muestra el avance de El Niño en 2026, con anomalías de temperatura oceánica destacadas en tonos cálidos y una intensa tormenta ciclónica, ilustrando su potencial impacto global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Niño alcanzaría una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026, y especialistas consultados advierten que México enfrentaría su mayor riesgo en 2027, con temperaturas que en algunas regiones podrían acercarse o incluso superar los límites de tolerancia humana.

El pronóstico para el trimestre septiembre-noviembre de 2026 prevé que el fenómeno se fortalezca en el Pacífico Ecuatorial y se mantenga con alta probabilidad hasta el primer trimestre de 2027. Los modelos anticipan anomalías cálidas de más de 3 °C en esa zona del océano.

De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, las temperaturas elevadas se extenderán a lo largo del continente americano, desde México hasta Perú.

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En gran parte de Sudamérica se esperan valores del aire por arriba de lo normal, con mayor intensidad en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil, donde el aumento iría de 2.0 °C a 3.0 °C.

El planeta Tierra desde el espacio muestra los océanos cálidos y sistemas climáticos alterados por el fenómeno El Niño en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor riesgo para México se concentraría en 2027

Debido a la relevancia del tema la Universidad Nacional Autónoma de México organizó el seminario El Niño 2026: La liga con la emergencia climática global, qué esperar y cómo prepararnos donde diversos expertos en el tema hablaron sobre el panorama para nuestro país.

Durante la plática, especialistas como el doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático señalaron que el principal riesgo para el país se concentra en el próximo año (2027) cuando algunas regiones del territorio nacional podrían registrar temperaturas sin precedente.

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Durante este periodo las ondas de calor no necesariamente serían más frecuentes, pero sí más intensas y más duraderas lo cual elevaría los riesgos para la población.

En la plática el también excoordinador general del SMN lanzó una advertencia directa sobre el alcance del fenómeno en el país: “Es muy probable que el año que entra tengamos en México temperaturas en varias regiones que nunca antes se habían medido y, por lo tanto, podemos rebasar los límites de resistencia humana o de tolerancia”.

Ese escenario responde de forma directa a la pregunta central sobre la preparación del país donde los especialistas consideraron necesario reforzar sistemas de salud, acciones de protección civil, refugios temporales y medidas preventivas.

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Una ilustración con un mapa de México y figuras de plastilina muestra los cambios climáticos extremos que causa el fenómeno El Niño, incluyendo lluvias, frentes fríos y olas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM e INECC plantean reforzar monitoreo, financiamiento y coordinación

Por su parte, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, señaló que existe una alta probabilidad de que 2027 sea el año más cálido registrado hasta ahora. También recordó que México ya experimentó un aumento aproximado de un grado en su temperatura durante los últimos 25 años.

Para los especialistas, ese antecedente agrava los efectos potenciales de futuros fenómenos climáticos. El calentamiento acumulado reduce el margen de respuesta frente a episodios extremos de temperatura.

Celia Piguerón Wirz, coordinadora general de Adaptación y Proyectos Estratégicos del INECC, reconoció que el país todavía enfrenta carencias para responder de manera adecuada a los efectos del cambio climático.

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Entre las necesidades que identificó están el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, la creación de mecanismos de financiamiento y una mejor coordinación institucional para proteger a la población, los ecosistemas y las actividades productivas.

Por último, durante la participación del doctor Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, señaló que la preparación ante El Niño debe concentrarse en cinco prioridades.

Establecer un mecanismo permanente de coordinación intersectorial e intergubernamental. Regionalizar la información y los sistemas de alerta temprana. Fortalecer la respuesta en sectores como salud, agua, alimentos, ciudades, energía y ecosistemas. Incorporar un enfoque de riesgo que considere exposición, vulnerabilidad y capacidades diferenciadas en el territorio, y Vincular las medidas frente a El Niño con la política nacional de adaptación al cambio climático. © 2026 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados.