GP de Países Bajos 2026, EN VIVO: dónde y cuándo ver correr a Checo Pérez con Cadillac

(REUTERS/Jakub Porzycki)

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La Fórmula 1 está de regreso después del parón veraniego y lo hace con uno de los fines de semana más esperados de la temporada. Del 21 al 23 de agosto, el campeonato se trasladará al Circuito de Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos 2026, una fecha que tendrá como ingrediente adicional el formato Sprint.

Para los aficionados mexicanos, la atención estará puesta nuevamente en Sergio “Checo” Pérez, quien afrontará con Cadillac su duodécima carrera de la temporada. El piloto tapatío buscará dejar atrás los resultados de las primeras fechas y conseguir sus primeros puntos del año con la escudería estadounidense.

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La carrera también tendrá un significado especial para Max Verstappen. El neerlandés correrá en casa por última vez en Zandvoort, circuito que dejará de formar parte del calendario de F1 a partir de 2027. Verstappen ganó las tres primeras ediciones disputadas desde el regreso del trazado al campeonato, en 2021, 2022 y 2023.

Así es el circuito de Zandvoort

(Foto AP/Darko Bandic)

El Circuito de Zandvoort se encuentra entre las dunas de la costa neerlandesa y es uno de los trazados más particulares del calendario. Sus 4.259 kilómetros y 14 curvas combinan sectores rápidos, cambios de elevación y curvas peraltadas que obligan a los pilotos a mantener un alto nivel de precisión.

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La pista es estrecha y ofrece pocas oportunidades claras para adelantar, por lo que la clasificación y la estrategia pueden tener un peso importante durante el fin de semana. Además, la cercanía con el Mar del Norte hace que el viento y la arena puedan modificar las condiciones del asfalto.

Uno de los puntos más reconocidos del circuito es la curva Tarzán, ubicada al final de la recta principal y considerada una de las mejores zonas para intentar un adelantamiento. También destacan las curvas peraltadas Hugenholtz y Arie Luyendyk, características que hacen de Zandvoort un desafío diferente para los pilotos.

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Datos del circuito:

Longitud: 4.259 kilómetros

Curvas: 14

Vueltas: 72

Distancia de carrera: 306.5 kilómetros aproximadamente

Ubicación: Zandvoort, Países Bajos

Último ganador: Oscar Piastri, en 2025

Horario del GP de Países Bajos 2026

(REUTERS/Marton Monus)

El Gran Premio será el quinto fin de semana Sprint de la temporada. La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint; el sábado se disputarán la Sprint y la clasificación para el Gran Premio.

Estos son los horarios para el centro de México:

Práctica Libre: viernes 21 de agosto, 04:30 horas.

Clasificación Sprint: viernes 21 de agosto, 08:30 horas.

Sprint: sábado 22 de agosto, 04:00 horas.

Clasificación: sábado 22 de agosto, 08:00 horas.

Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto, 07:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el GP de Países Bajos y a Checo Pérez?

(REUTERS/Benoit Tessier)

Los aficionados mexicanos podrán seguir las actividades del Gran Premio de Países Bajos a través de las opciones de transmisión disponibles para la Fórmula 1.

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Transmisión:

F1 TV Pro