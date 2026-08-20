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Galilea Montijo expone a Wendy Guevara en pleno en vivo: “La gente piensa que estoy a dieta”

Una transmisión previa a la gala de LCDLFM terminó en risas, botanas y un inesperado intercambio de chismes entre las conductoras

Galilea Montijo
Galilea Montijo
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Wendy Guevara protagonizó un divertido momento durante una transmisión en vivo previa a la gala de nominación de esta semana de La Casa de los Famosos México. Mientras la influencer se preparaba con maquillaje y peinado para participar en la pregala y postgala, Galilea Montijo apareció en la conversación y descubrió algo que Wendy intentaba mantener fuera de cámara.

Detrás del teléfono de Wendy se encontraba una gran bolsa de cheetos, situación que Galilea no dejó pasar. “¿Me explicas esto?”, preguntó entre risas, mientras Wendy reaccionaba sorprendida. “Ay, Gali, la gente piensa que estoy a dieta”, respondió la influencer, provocando más carcajadas durante la transmisión.

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La escena rápidamente tomó un tono de complicidad entre ambas. Wendy justificó la presencia de la botana al explicar: “Tú sabes que a veces traigo mucha ansiedad”. Galilea, entre bromas, siguió señalando los cheetos, mientras Wendy soltaba: “Ya, Gali, tú no puedes comer esto. Además, se me van a acabar un chingo”.

Los cheetos se convirtieron en los protagonistas del en vivo

La conversación continuó entre bromas y comentarios sobre la comida. En un momento, Wendy incluso comenzó a hablar de unos productos que tenía cerca, mientras Galilea seguía reaccionando al descubrimiento de la bolsa de botana. La conductora no pudo ocultar la diversión ante la escena y soltó: “Ay, mi mana, qué rico”.

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Wendy, por su parte, parecía más preocupada por proteger su botana que por esconderla. “Ya, Gali, tú no puedes comer esto”, insistió, antes de advertir nuevamente que se le terminarían. La espontaneidad del momento convirtió una conversación previa a la gala en uno de los segmentos más relajados de la transmisión.

La interacción incluso derivó en bromas relacionadas con otros integrantes del entorno del programa. Entre risas, Wendy mencionó a Marie Claire y lanzó una ocurrencia sobre unos mates, mientras Galilea seguía el juego. La charla mantuvo ese tono desenfadado que caracteriza las conversaciones entre ambas.

Wendy aprovechó para contar un chisme sobre Marie Claire

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Pero la botana no fue el único motivo de risas. Wendy aprovechó el momento para contarle a Galilea un chisme relacionado con Marie Claire. “Les voy a platicar un chisme de la Marie Claire”, anunció antes de comenzar su relato.

La influencer contó que Marie Claire suele pasearse por los foros con un mate. “Diario trae su mate por todos los dos foros. Te lo juro por Dios, ya no hallo qué hacer”, dijo Wendy. Galilea respondió que había escuchado que el mate era “súper diurético”, comentario que Wendy aprovechó para continuar con la broma.

“Ella lo hace para conquistar a algún argentino y que la saque de trabajar”, aseguró Wendy entre risas. Después añadió que Marie Claire quería adoptar parte de su estilo: “Ya me dice que quiere ser jota como yo”. Galilea se sumó al juego y propuso: “Yo siento que te copia mucho el estilo”.

El momento provocó reacciones entre los seguidores

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La conversación terminó convirtiéndose en un intercambio de bromas cada vez más espontáneo. Wendy y Galilea incluso bromearon con la idea de hacer “un complot” o “un sindicato”, antes de que Wendy cerrara el tema diciendo: “¡Ya! ¡Ya no puedes comer esto, ya!”.

El momento llamó la atención de quienes seguían la transmisión y posteriormente generó comentarios en redes sociales. Algunos espectadores destacaron que la interacción entre ambas había resultado más entretenida que otros segmentos relacionados con el reality.

“Han dado más contenido Wendy y Galilea que toda la casa”, escribió un usuario. Otro comentario celebró directamente la escena: “Bien entrada a los cheetos JAJAJAJAJAAJAJ”. También hubo quienes pidieron una participación más constante de las dos: “Metan a Wendy y a Gali a la casa, ellas sí traen cotorreo jajajaja”.

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