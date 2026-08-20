Alertan por “montadeudas” en el regreso a clases de CDMX: 62% de los casos reportó amenazas

Un escritorio familiar con útiles escolares y uniformes para el regreso a clases muestra un teléfono móvil con alertas que señalan las facturas acumuladas y la carga económica del nuevo ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El inicio del ciclo escolar suele implicar un incremento significativo en los gastos familiares, ya sea por la compra de útiles, uniformes o insumos adicionales.

Frente a esta presión económica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de recurrir a préstamos ofrecidos por aplicaciones de origen dudoso, conocidas por sus prácticas de cobranza ilegítima y extorsión, un fenómeno que se ha popularizado bajo el nombre de “montadeudas”.

Estas plataformas de créditos rápidos suelen atraer a usuarios con la promesa de entregar dinero de manera fácil y veloz. Sin embargo, para acceder al servicio exigen el registro personal y permisos de acceso a la información del dispositivo móvil. Cuando llega el momento de la cobranza, muchas veces recurren a métodos ilegales, como el hostigamiento, los insultos, amenazas e incluso advertencias de divulgar datos privados, vulnerando la tranquilidad y la privacidad de quienes solicitaron el financiamiento.

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El organismo recomendó extremar precauciones antes de aceptar este tipo de ofertas monetarias, así como verificar la legalidad de la institución crediticia y revisar cuidadosamente qué registro personal solicitan puede evitar ser víctima de estas estafas, especialmente durante el regreso a clases.

Modalidades de abuso y cifras de reportes

Entre 2020 hasta la actualidad, el Consejo Ciudadano ha recibido 51 mil 325 reportes de personas que recurrieron a préstamos en estas aplicaciones. En 62% de los casos, las víctimas denunciaron cobros acompañados de amenazas o insultos, mientras que 15% recibió intimidaciones sobre la posible divulgación de información privada por falta de pago.

Otras modalidades identificadas incluyen deudas inexistentes (8%), difamación (8%) y cobros dirigidos a contactos personales (6%). Solo el 2% señaló que la cantidad depositada fue menor a la solicitada.

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El importe de los créditos también varían, el 30% corresponde hasta mil pesos, el 15% a sumas de entre mil y 2 mil 500 pesos, un 18% a cantidades entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, y un 9% a fondos superiores a los 5 mil pesos. Estas cifras reflejan tanto la diversidad de montos como el alcance del problema en distintos sectores de la población.

La infografía detalla las 51,325 denuncias de abuso en aplicaciones de préstamos en México desde 2020, indicando modalidades de cobro, montos involucrados y apps más señaladas según el Consejo Ciudadano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones más señaladas y recomendaciones

Entre las plataformas mencionadas con mayor frecuencia en las denuncias se encuentran Prestamax (11%), seguida de CashMax, Conficreo Loan y We Finanzas–Crédito Rápido (6% cada una); además de Efectivo Hoy y Feliz Loan (5% respectivamente). El patrón común es el uso de tácticas agresivas para el cobro e invasión de la privacidad como método de presión.

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Consejo Ciudadano recomienda:

Verificar que la institución financiera sea legítima antes de solicitar un préstamo, a través de los canales oficiales de la CONDUSEF.

Evitar aplicaciones que prometan dinero fácil e inmediato sin condiciones claras.

No proporcionar datos personales en páginas, formularios o aplicaciones cuya autenticidad no haya sido comprobada.

Revisar cuidadosamente los términos y condiciones y el aviso de privacidad.

No otorgar a las aplicaciones permisos innecesarios para acceder a contactos, fotografías, archivos u otra información del dispositivo.

Asimismo, dio a conocer el canal de comunicación donde la ciudadanía puede denunciar este delito:

Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533

En este número también se recibe orientación jurídica y apoyo psicológico gratuito, las 24 horas, los siete días de la semana.