Alertan por “montadeudas” en el regreso a clases de CDMX: 62% de los casos reportó amenazas

El inicio del ciclo escolar suele implicar un incremento significativo en los gastos familiares, ya sea por la compra de útiles, uniformes o insumos adicionales.
Frente a esta presión económica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos de recurrir a préstamos ofrecidos por aplicaciones de origen dudoso, conocidas por sus prácticas de cobranza ilegítima y extorsión, un fenómeno que se ha popularizado bajo el nombre de “montadeudas”.
Estas plataformas de créditos rápidos suelen atraer a usuarios con la promesa de entregar dinero de manera fácil y veloz. Sin embargo, para acceder al servicio exigen el registro personal y permisos de acceso a la información del dispositivo móvil. Cuando llega el momento de la cobranza, muchas veces recurren a métodos ilegales, como el hostigamiento, los insultos, amenazas e incluso advertencias de divulgar datos privados, vulnerando la tranquilidad y la privacidad de quienes solicitaron el financiamiento.
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El organismo recomendó extremar precauciones antes de aceptar este tipo de ofertas monetarias, así como verificar la legalidad de la institución crediticia y revisar cuidadosamente qué registro personal solicitan puede evitar ser víctima de estas estafas, especialmente durante el regreso a clases.
Modalidades de abuso y cifras de reportes
Entre 2020 hasta la actualidad, el Consejo Ciudadano ha recibido 51 mil 325 reportes de personas que recurrieron a préstamos en estas aplicaciones. En 62% de los casos, las víctimas denunciaron cobros acompañados de amenazas o insultos, mientras que 15% recibió intimidaciones sobre la posible divulgación de información privada por falta de pago.
Otras modalidades identificadas incluyen deudas inexistentes (8%), difamación (8%) y cobros dirigidos a contactos personales (6%). Solo el 2% señaló que la cantidad depositada fue menor a la solicitada.
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El importe de los créditos también varían, el 30% corresponde hasta mil pesos, el 15% a sumas de entre mil y 2 mil 500 pesos, un 18% a cantidades entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, y un 9% a fondos superiores a los 5 mil pesos. Estas cifras reflejan tanto la diversidad de montos como el alcance del problema en distintos sectores de la población.
Aplicaciones más señaladas y recomendaciones
Entre las plataformas mencionadas con mayor frecuencia en las denuncias se encuentran Prestamax (11%), seguida de CashMax, Conficreo Loan y We Finanzas–Crédito Rápido (6% cada una); además de Efectivo Hoy y Feliz Loan (5% respectivamente). El patrón común es el uso de tácticas agresivas para el cobro e invasión de la privacidad como método de presión.
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Consejo Ciudadano recomienda:
- Verificar que la institución financiera sea legítima antes de solicitar un préstamo, a través de los canales oficiales de la CONDUSEF.
- Evitar aplicaciones que prometan dinero fácil e inmediato sin condiciones claras.
- No proporcionar datos personales en páginas, formularios o aplicaciones cuya autenticidad no haya sido comprobada.
- Revisar cuidadosamente los términos y condiciones y el aviso de privacidad.
- No otorgar a las aplicaciones permisos innecesarios para acceder a contactos, fotografías, archivos u otra información del dispositivo.
Asimismo, dio a conocer el canal de comunicación donde la ciudadanía puede denunciar este delito:
- Línea de Seguridad y Chat de Confianza: 55 5533 5533
En este número también se recibe orientación jurídica y apoyo psicológico gratuito, las 24 horas, los siete días de la semana.
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