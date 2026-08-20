Alexandra Leclerc presume su embarazo luciendo un vestido típico mexicano

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La influencer y empresaria Alexandra Saint-Mleux, quien también es esposa del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, volvió a llamar la atención en redes sociales al presumir su embarazo durante sus vacaciones por el Mediterráneo, esta vez luciendo un atuendo típico mexicano que resaltó sus raíces familiares.

La joven de 24 años compartió el pasado 19 de agosto una serie de fotografías tomadas en alta mar, en las que aparece junto al piloto de Fórmula 1. En las imágenes, Alexandra luce un vestido artesanal de México, un detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente entre el público mexicano.

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Reaparición de Alexandra Leclerc en el paddock del GP de Hungría 2026

Aunque la pareja todavía no ha revelado el sexo del bebé, Alexandra ha mostrado su embarazo en distintas ocasiones. Durante el pasado Gran Premio de Hungría, fue captada por primera vez en el paddock con el vientre visible y, en sus publicaciones más recientes, también ha compartido fotografías en las que presume su pancita.

Alexandra Leclerc resalta sus raíces mexicanas

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El atuendo elegido por Alexandra destacó por sus bordados florales y su estilo tradicional mexicano, con el que rindió homenaje a parte de su herencia familiar.

La madre de la también modelo es originaria de Cancún, mientras que su padre es suizo. Por ello, el futuro hijo o hija de Alexandra y Charles Leclerc tendrá ascendencia mexicana por parte de su abuela materna.

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