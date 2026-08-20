La novia de Abelito, Arantza Salazar, hospitalizada tras sufrir ataque de perro por segunda vez

El influencer explicó que no se había comunicado antes porque estaba “solucionando un par de cosas” mientras aguardaba noticias del quirófano (Composición: Redes sociales/Imagen Ilustrativa)

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Abel Sáenz, el creador de contenido originario de Villanueva, Zacatecas conocido como Abelito, informó a su comunidad que su novia, Arantza Salazar, fue sometida a una intervención quirúrgica tras el ataque de un perro. La cirugía tuvo una duración aproximada de una hora y media.

El influencer explicó que no se había comunicado antes porque estaba “solucionando un par de cosas” mientras aguardaba noticias del quirófano. Al tomar la palabra, agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores, a quienes llama “kinverólicos” y la “kinersisa”, además de su familia.

Abelito/Historias Instagram

El ataque y lo que pasó en mayo

No fue la primera vez. El mismo animal ya había mordido a Arantza en mayo, aunque en esa ocasión las lesiones no revistieron gravedad. Tras ese episodio, la pareja buscó a la dueña para verificar el estado de vacunación del perro. La respuesta fue que tenía las vacunas al día.

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Abelito relató que el animal suele estar sin supervisión, en ocasiones alimentándose de la basura en la vía pública. También describió haberlo visto el día que llegó al lugar con “medio cuerpo saliendo” de una cochera donde lo tienen.

La dueña, señalada como responsable

Abelito fue directo al atribuir la responsabilidad a la propietaria del animal. “El animalito no tiene la culpa, quien tiene la culpa es la dueña”, afirmó, y enumeró las fallas: sin correa, sin entrenamiento, sin ningún tipo de contención, ni siquiera una malla. Agregó que la dueña “no se hace cargo de nada” tras el primer ataque ni tras el segundo.

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“Si vas a tener mascotas es porque puedes darles un trato digno, una atención, una supervisión”, señaló. Al cerrar su mensaje, anticipó consecuencias: “Ya veremos qué pasa con la dueña”, sin precisar qué acciones planea emprender.

Abelito relata el ataque contra Arantza (historias/Instagram)

El riesgo de un tercer ataque

La situación acumula ya dos episodios sin que la propietaria del animal haya tomado medida alguna..(FOTO de referencia Infobae)

Abelito cerró su mensaje con una advertencia sobre lo que podría ocurrir si el animal vuelve a atacar. Mencionó como posibles víctimas a niños, perros pequeños o cachorros. “No me quiero imaginar si hay una tercera o si es un niño o si es un perro, un cachorro o algo”, advirtió.

La situación acumula ya dos episodios sin que la propietaria del animal haya tomado medida alguna.

Tres años juntos, desde antes de la fama

“Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso”, relató Arantza en una entrevista con el programa. Ella mide 1.65 metros. (TikTok)

Arantza Salazar tiene 25 años, trabaja como community manager de dos empresas y mantiene un perfil alejado de los reflectores. La pareja se conoció en 2022, cuando ambos eran estudiantes universitarios y Abelito apenas daba sus primeros pasos en el mundo digital.

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“Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso”, relató Arantza en una entrevista con el programa. Ella mide 1.65 metros.

En entrevista con Adela Micha, Abelito describió a su novia como “mi equipo, mi familia y mi paz” y aclaró que el matrimonio no es una prioridad inmediata, aunque sí figura en sus planes a futuro. La pareja tiene un perro llamado Taquito, del que Arantza se encarga en casa.

Quiénes son Abelito y Arantza

Abel Sáenz nació el 27 de septiembre de 1999 en Villanueva, Zacatecas. Es economista egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cantante y creador de contenido de talla baja —mide 1.14 metros— con falla motora, condición que comparte con sus padres. Su padre trabajó en circos regionales, donde Abelito lo acompañaba desde niño bajo el apodo artístico de “Frijolito”.

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Su despegue digital llegó durante la pandemia, con un primer video viral sobre rutas de transporte en TikTok, plataforma donde acumula más de 4.4 millones de seguidores. En 2025 participó como habitante sorpresa en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde llegó hasta la gran final y obtuvo el quinto lugar.