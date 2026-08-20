Eugenio Derbez rinde homenaje a Fiona a tres años de su muerte con escena inspirada en “Coco”

Un hombre y un perro bulldog emprenden una travesía en un paisaje nocturno iluminado por velas y flores de cempasúchil, que evoca el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Eugenio Derbez recuerda a su perrita Fiona con un video al estilo de Coco a tres años de su muerte, el video y el testimonio de la pérdida relatan lo difícil que fue para el actor, puesto que Fiona era una inseparable compañera para él y su familia.

El actor mexicano decidió rendir homenaje a su bulldog inglesa en la fecha que marca el tercer aniversario de su partida, el video tiene incluido el tema original en español de la cinta llamado “Recuerdame”.

La animación, compartida en sus redes sociales, recrea la estética de la película de Pixar y muestra a Derbez reunido con Fiona en el reino de los muertos y hace un repaso de los momentos vividos por ambos así como el impacto de su partida para su entorno familiar.

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Eugenio Derbez/Redes sociales

Fiona: once años de compañía inseparable

La perra tenía su propia cuenta de Instagram, @fionaderbez, administrada por el propio actor, donde acumuló miles de seguidores que seguían sus travesuras cotidianas. (Instagram @ederbez)

Fiona era una bulldog inglesa que llegó a la vida de Derbez desde cachorra y permaneció a su lado durante 11 años. El actor la llevó a filmaciones, viajes y alfombras rojas, y la describió como “mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana”.

La perra tenía su propia cuenta de Instagram, @fionaderbez, administrada por el propio actor, donde acumuló miles de seguidores que seguían sus travesuras cotidianas. El 26 de julio de 2023, apenas semanas antes de su muerte, la familia le organizó una fiesta de cumpleaños por sus 11 años, con pastel especial y globos.

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Una muerte que llegó jugando

Esa misma noche, Derbez anunció la pérdida en redes sociales con un video recopilatorio de momentos junto a ella. “El dolor que hoy siento es inmenso. Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años que ella” (Instagram @ederbez)

Fiona murió el 21 de agosto de 2023 en el hogar familiar, mientras perseguía una pelota de tenis. Al correr tras ella, se desvaneció y falleció. La causa oficial nunca fue informada públicamente.

Esa misma noche, Derbez anunció la pérdida en redes sociales con un video recopilatorio de momentos junto a ella. “El dolor que hoy siento es inmenso. Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años que ella”, escribió. Cerró el mensaje con las palabras: “Se fue feliz, rodeada de amor, y con una pelota de tenis en la boca. Vuela alto, mi niña”.

Su hija menor, Aitana, no paró de llorar tras la noticia. Aislinn Derbez, por su parte, escribió al actor: “Nunca los he visto tan tristes a ti, Aitana y Ale, y eso me parte el corazón”. Celebridades como Sebastián Rulli, Consuelo Duval y Andrea Legarreta enviaron sus condolencias públicamente.

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Un duelo que se renueva cada año

El primer aniversario, en agosto de 2024, Derbez publicó: “Hoy, hace un año, mi gordita adorada se puso sus alas y se me fue al cielo a jugar con los angelitos… Y me sigue doliendo tanto”.

Meses antes, en la Navidad de 2023, su hija Aislinn le encargó a artesanos de Morena Corazón una figura de Fiona en tamaño natural, elaborada a mano a partir de una fotografía. El actor la recibió visiblemente emocionado y la mostró en video ante sus seguidores.

En julio de 2025, Derbez volvió a compartir imágenes de Fiona con un mensaje de nostalgia, días antes de que se cumpliera el segundo aniversario.

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Las comparaciones de Eugenio con Miguel que se hicieron virales

El primer arte conceptual de "Coco 2" revela a Miguel adolescente junto a su inseparable perro Dante. (Pixar)

Días antes, tras el lanzamiento del adelanto de Coco 2, Eugenio Derbez fue protagonista de memes en relación a su parecido con Miguel, en particular, por su nuevo corte de cabello.

las comparaciones no tardaron en hacerse virales (Pixar/X)

El Juicio, su apuesta más seria en Prime Video

El proyecto nació a partir de una investigación periodística de León Krauze, quien le relató al actor la historia de un padre que atravesaba una situación similar antes de la pandemia. Crédito: (X/@EugenioDerbez)

Mientras el recuerdo de Fiona ocupa sus redes, Eugenio Derbez prepara el estreno de El Juicio, serie de ocho episodios que llega el 11 de septiembre a Prime Video en más de 240 países.

La producción, inspirada en casos reales de México, lo aleja por completo de sus personajes cómicos. Interpreta a un padre que exige justicia tras la agresión sexual de su hija, enfrentado a un poderoso empresario interpretado por Pedro Alonso, conocido por La Casa de Papel y Berlín. Derbez también figura como productor de la serie.

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El proyecto nació a partir de una investigación periodística de León Krauze, quien le relató al actor la historia de un padre que atravesaba una situación similar antes de la pandemia. Los creadores señalan que la trama toma como referencia varios casos reales en los que víctimas se enfrentaron a sistemas judiciales condicionados por el dinero y la influencia.