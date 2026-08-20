Alito Moreno usa frase del secretario de la OEA tras postura de México en el caso Nicaragua

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reaccionó este jueves a la postura del gobierno mexicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Nicaragua, y aprovechó el momento para lanzar una advertencia sobre la situación política en México.

A través de su cuenta en la red social X, Moreno retomó una frase del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sobre la cancelación de elecciones en Nicaragua, y trazó un paralelismo directo con el país. “Los ojos de la comunidad internacional también están puestos en México”, escribió el líder priista, quien señaló lo que describió como:

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El deterioro de los contrapesos institucionales

El debilitamiento de instituciones

La concentración de poder que, dijo, impulsa Morena

Moreno afirmó que su partido enfrentará “cada intento de consolidar una dictadura en México” y llamó a defender elecciones libres, instituciones independientes y una oposición en condiciones de competir.

@alitomorenoc

Lo que ocurrió un día antes en la OEA

El pronunciamiento de Moreno llega un día después de que México se abstuviera, el miércoles 19 de agosto, en la votación del Consejo Permanente de la OEA para convocar a una reunión de cancilleres sobre Nicaragua, luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara, el pasado 19 de julio, que no habrá más elecciones en el país centroamericano.

La resolución, impulsada por Estados Unidos, fue aprobada con 29 votos a favor, el rechazo de Brasil y la abstención mexicana, además de dos ausencias. Durante la sesión, el embajador de México ante el organismo, Alejandro Encinas, defendió la postura al señalar que la situación en Nicaragua no representa una amenaza a la paz o estabilidad continental, y advirtió que la estrategia impulsada por Washington podría derivar en mayor desestabilización en el país centroamericano.

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En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada el miércoles 19 de agosto, la iniciativa obtiene 29 respaldos, con el rechazo de Brasil, la abstención de México y dos ausencias, tras el anuncio de Daniel Ortega

La defensa de Sheinbaum, este jueves

Horas antes del pronunciamiento de Moreno, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia matutina la abstención de México, al calificarla como un asunto de autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum sostuvo que la postura de Encinas responde a principios constitucionales —como la no intervención— y no a una valoración personal sobre el gobierno de Ortega. “Va más allá de si estamos de acuerdo o no”, afirmó la mandataria, quien también descartó que su gobierno busque entablar un diálogo directo con el mandatario nicaragüense: “No, no tendríamos por qué”, respondió al ser cuestionada al respecto.

La mandataria sostiene en su conferencia matutina que la postura asumida por Alejandro Encinas ante el organismo responde a principios de la Constitución, como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos

El origen de la frase citada por Moreno

La declaración que retomó el dirigente priista pertenece a un artículo de opinión que Ramdin publicó en The Washington Post el pasado 7 de agosto, en el que sostuvo que la cancelación de elecciones “no puede justificarse como un asunto interno”. El texto se publicó dos días después de que el Consejo Permanente de la OEA sesionara, el 5 de agosto, en un primer intento —fallido por falta de apoyos— de convocar a cancilleres sobre Nicaragua.

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El trasfondo en Nicaragua

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo. En 2025 se aprobó una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y convirtió a Murillo en copresidenta sin que ella pasara por un proceso electoral para ese cargo. Esa misma reforma movió las elecciones generales, originalmente previstas para noviembre de 2026, a noviembre de 2027. El 19 de julio, Ortega anunció que, de forma directa, “no habrá” comicios en el país.

Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha implementado una serie de maniobras políticas y reformas para asegurar su permanencia. Este video repasa los momentos clave que explican la situación actual de la democracia en Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Reacciones divididas

La votación del 19 de agosto generó posturas encontradas: la oposición nicaragüense en el exilio la celebró como una victoria diplomática, mientras Murillo calificó a los opositores de “mercenarios” y “traidores”.

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Hasta el momento, ni la Presidencia ni Morena han respondido de manera directa a los señalamientos de Alejandro Moreno.