México
Agregar Infobae enGoogle

Alito Moreno usa frase del secretario de la OEA tras postura de México en el caso Nicaragua

El líder del PRI retomó declaraciones del secretario general de la OEA sobre Nicaragua para advertir sobre el debilitamiento institucional en México

Imagen SZU6O246XZDK7ILGHJPNV7U4PE
Guardar

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reaccionó este jueves a la postura del gobierno mexicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Nicaragua, y aprovechó el momento para lanzar una advertencia sobre la situación política en México.

A través de su cuenta en la red social X, Moreno retomó una frase del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sobre la cancelación de elecciones en Nicaragua, y trazó un paralelismo directo con el país. “Los ojos de la comunidad internacional también están puestos en México”, escribió el líder priista, quien señaló lo que describió como:

PUBLICIDAD

  • El deterioro de los contrapesos institucionales
  • El debilitamiento de instituciones
  • La concentración de poder que, dijo, impulsa Morena

Moreno afirmó que su partido enfrentará “cada intento de consolidar una dictadura en México” y llamó a defender elecciones libres, instituciones independientes y una oposición en condiciones de competir.

@alitomorenoc
@alitomorenoc

Lo que ocurrió un día antes en la OEA

El pronunciamiento de Moreno llega un día después de que México se abstuviera, el miércoles 19 de agosto, en la votación del Consejo Permanente de la OEA para convocar a una reunión de cancilleres sobre Nicaragua, luego de que el presidente Daniel Ortega anunciara, el pasado 19 de julio, que no habrá más elecciones en el país centroamericano.

La resolución, impulsada por Estados Unidos, fue aprobada con 29 votos a favor, el rechazo de Brasil y la abstención mexicana, además de dos ausencias. Durante la sesión, el embajador de México ante el organismo, Alejandro Encinas, defendió la postura al señalar que la situación en Nicaragua no representa una amenaza a la paz o estabilidad continental, y advirtió que la estrategia impulsada por Washington podría derivar en mayor desestabilización en el país centroamericano.

PUBLICIDAD

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada el miércoles 19 de agosto, la iniciativa obtiene 29 respaldos, con el rechazo de Brasil, la abstención de México y dos ausencias, tras el anuncio de Daniel Ortega

La defensa de Sheinbaum, este jueves

Horas antes del pronunciamiento de Moreno, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió en su conferencia matutina la abstención de México, al calificarla como un asunto de autodeterminación de los pueblos.

Sheinbaum sostuvo que la postura de Encinas responde a principios constitucionales —como la no intervención— y no a una valoración personal sobre el gobierno de Ortega. “Va más allá de si estamos de acuerdo o no”, afirmó la mandataria, quien también descartó que su gobierno busque entablar un diálogo directo con el mandatario nicaragüense: “No, no tendríamos por qué”, respondió al ser cuestionada al respecto.

La mandataria sostiene en su conferencia matutina que la postura asumida por Alejandro Encinas ante el organismo responde a principios de la Constitución, como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos

El origen de la frase citada por Moreno

La declaración que retomó el dirigente priista pertenece a un artículo de opinión que Ramdin publicó en The Washington Post el pasado 7 de agosto, en el que sostuvo que la cancelación de elecciones “no puede justificarse como un asunto interno”. El texto se publicó dos días después de que el Consejo Permanente de la OEA sesionara, el 5 de agosto, en un primer intento —fallido por falta de apoyos— de convocar a cancilleres sobre Nicaragua.

Imagen XOIKKS2DQFFYBE7VOFRDYEF3NQ

El trasfondo en Nicaragua

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo. En 2025 se aprobó una reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y convirtió a Murillo en copresidenta sin que ella pasara por un proceso electoral para ese cargo. Esa misma reforma movió las elecciones generales, originalmente previstas para noviembre de 2026, a noviembre de 2027. El 19 de julio, Ortega anunció que, de forma directa, “no habrá” comicios en el país.

Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha implementado una serie de maniobras políticas y reformas para asegurar su permanencia. Este video repasa los momentos clave que explican la situación actual de la democracia en Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Reacciones divididas

La votación del 19 de agosto generó posturas encontradas: la oposición nicaragüense en el exilio la celebró como una victoria diplomática, mientras Murillo calificó a los opositores de “mercenarios” y “traidores”.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni Morena han respondido de manera directa a los señalamientos de Alejandro Moreno.

Temas Relacionados

OEANicaraguaMéxicoSoberaníaPRIAlejandro MorenoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

García comparó el estilo de Canelo con el de “Bud” Crawford

Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

Alertas de género en México reducen registro de feminicidios, pero no confirman una baja de la violencia, advierte experto

Un estudio IBERO señaló que los efectos de las alertas contra feminicidio se evidencian dos años después de emitidas

Alertas de género en México reducen registro de feminicidios, pero no confirman una baja de la violencia, advierte experto

IMSS Bienestar bajo la lupa por violencia obstétrica: acumula tres recomendaciones de la CNDH en tres semanas

El organismo ha documentado casos graves contra pacientes y sus bebés en tres estados diferentes: Puebla, Guerrero e Hidalgo

IMSS Bienestar bajo la lupa por violencia obstétrica: acumula tres recomendaciones de la CNDH en tres semanas

Surge nueva denuncia contra Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, expareja lo acusa de amenazas con arma de fuego

Este testimonio se suma a la denuncia que hizo la modelo Dhariana González quien también dio detalles de lo que vivió con el rapero

Surge nueva denuncia contra Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, expareja lo acusa de amenazas con arma de fuego

Temblor hoy 20 de agosto en México: se registra sismo en Chiapas tras terremoto en Perú

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 20 de agosto en México: se registra sismo en Chiapas tras terremoto en Perú
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: aprehenden en EEUU a hermano de “El Señor de los Buques”

EEUU estaría interesado en el entramado de huachicol fiscal de México por el caso de los Farías Laguna, asegura experto

Así localizaron las fosas del ayuntamiento de Altepexi donde terminaban los perros recogidos de la calle

Cinco menores se intoxican con gomitas de marihuana en Durango: dos tienen 5 años

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik presume  playera de la Selección Mexicana tras el triunfo de Inglaterra en el Mundial 2026

Zayn Malik presume  playera de la Selección Mexicana tras el triunfo de Inglaterra en el Mundial 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: inicia la rutina del día, las tensiones por la nominación siguen en el aire, mientras los habitantes tratan de mantener la convivencia diaria

Surge nueva denuncia contra Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, expareja lo acusa de amenazas con arma de fuego

Carlos Trejo amenaza con una nueva pelea contra Alfredo Adame: “Ya este tiro está cantado”

Masad despotrica contra Karina Torres tras haberlo nominado: “Qué hipócrita”

DEPORTES

Lucha Kingdom: estos son los 12 luchadores de NJPW que llegarán a la Arena México para enfrentar al CMLL

Lucha Kingdom: estos son los 12 luchadores de NJPW que llegarán a la Arena México para enfrentar al CMLL

Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos

CMLL Noche de Campeones 2026: ¿cuándo es, dónde será y quiénes pueden retar por los títulos?