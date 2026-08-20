Querétaro vs Toluca, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 5 de la Liga MX

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Querétaro y Toluca se enfrentan este viernes 21 de agosto en el Estadio Corregidora, en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026.

Ambos equipos llegan con siete puntos y buscarán aprovechar el encuentro para dar un salto en la clasificación.

Los Gallos Blancos intentarán hacer valer la localía, mientras que los Diablos Rojos buscarán reencontrarse con el triunfo después de dejar escapar puntos en su partido anterior.

¿Cómo llegan Querétaro y Toluca?

Querétaro y Toluca presentan el mismo balance tras cuatro fechas: dos victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, el cuadro escarlata tiene una ligera ventaja en la diferencia de goles, con seis anotaciones a favor y tres en contra, por las cinco que ha marcado el conjunto queretano y las cuatro que ha recibido.

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Los Gallos llegan después de rescatar un empate 0-0 frente a Pumas en su visita al Estadio Olímpico Universitario. Ahora, ante su afición, el equipo buscará recuperar la contundencia que le permita volver a sumar de a tres.

Del otro lado, Toluca tampoco pudo conseguir la victoria en la jornada anterior. El equipo dirigido por Antonio Mohamed igualó sin goles frente a Atlante, resultado que dejó a los Diablos con la tarea de mejorar su producción ofensiva para mantenerse cerca de los primeros puestos.

Horario y dónde ver el Querétaro vs Toluca EN VIVO

(X / @LigaBBVAMX)

El partido se jugará este viernes 21 de agosto de 2026 a las 21:10 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Corregidora.

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El encuentro podrá seguirse en vivo exclusivamente a través de plataformas de paga, mediante las señales de FOX Sports.

Transmisión:

FOX Sports

FOX One

FOX+