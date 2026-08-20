Cinco menores se intoxican con gomitas de marihuana en Durango: dos tienen 5 años

Cinco menores resultaron intoxicados tras consumir gomitas con marihuana en Lerdo, Durango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco menores de edad resultaron intoxicados después de consumir gomitas con marihuana en el municipio de Lerdo, Durango, entre ellos dos niños de apenas 5 años, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo tuvieron acceso a los productos y si existe alguna responsabilidad de los adultos a su cargo.

David García, delegado de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en Lerdo, confirmó que los menores fueron atendidos en dos instituciones médicas luego de que presentaran efectos relacionados con el consumo de las golosinas.

El funcionario explicó que el reporte inicial fue recibido por parte de Seguridad Pública, después de que tres menores ingresaron al Hospital General de Lerdo y otros dos fueron trasladados a la Clínica 46 del IMSS, en Gómez Palacio.

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Los estudios realizados a los menores posteriormente dieron resultado positivo al reactivo de marihuana, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Los niños tienen 13, 9, 6, 6 y 5 años, y son vecinos. De acuerdo con los primeros datos recabados, habrían ingerido las gomitas aparentemente dentro de un domicilio.

Dos de los menores intoxicados tienen 5 años; todos permanecen estables y bajo observación médica. (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

Menores permanecen estables y bajo observación

David García señaló que los menores permanecen estables y bajo observación médica, aunque advirtió que el organismo de un niño puede reaccionar de manera diferente al de una persona adulta ante el consumo de sustancias psicoactivas.

“El Hospital General nos reporta que están bajo los efectos de lo que consumieron. Están estables y en observación”, explicó el funcionario.

Ante los hechos, la Procuraduría presentó una denuncia ante el Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de solicitar la intervención del médico legista y que se realicen las diligencias correspondientes.

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La investigación quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en las que los menores tuvieron acceso a las gomitas y establecer si existe algún delito.

Entre las hipótesis que serán analizadas se encuentra la posible comisión del delito de omisión de cuidados, aunque García aclaró que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para fincar alguna responsabilidad.

La Fiscalía de Durango investigará cómo los menores tuvieron acceso a las gomitas con marihuana. - crédito Freepik / Invima

El caso vuelve a poner bajo la lupa el acceso accidental de menores a sustancias psicoactivas que pueden encontrarse en productos que, por su presentación, pueden ser confundidos con dulces convencionales.

Otro caso: niños se intoxicaron con fentanilo en Puebla

El episodio en Durango ocurre meses después de otro caso que generó preocupación por la exposición accidental de menores a sustancias altamente peligrosas.

En febrero pasado, al menos siete niños de entre 2 y 11 años fueron hospitalizados en Huauchinango, Puebla, después de consumir tamales que, de acuerdo con estudios toxicológicos reportados por el IMSS-Bienestar, dieron positivo a fentanilo.

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Los primeros reportes indicaron que los menores habían consumido los alimentos en un puesto ambulante y posteriormente comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.

Seis de los niños evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que una niña de 10 años permaneció hospitalizada bajo observación médica.

En febrero pasado, menores consumieron tamales con fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades iniciaron entonces una investigación para determinar cómo una sustancia como el fentanilo pudo llegar a los alimentos comercializados en el establecimiento.

El fentanilo es un opioide sintético de gran potencia, utilizado médicamente para el tratamiento de dolores intensos. Su potencia es considerablemente mayor que la de la morfina, por lo que una exposición accidental puede representar un riesgo grave, particularmente en menores.

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Ambos casos, aunque corresponden a sustancias diferentes y ocurrieron en circunstancias distintas, han puesto de manifiesto los riesgos que representa que niñas y niños tengan acceso accidental a sustancias psicoactivas o medicamentos.

En Lerdo, la Fiscalía deberá determinar ahora cómo llegaron las gomitas con marihuana al domicilio donde fueron consumidas y si los adultos responsables incurrieron en alguna conducta que pudiera constituir un delito.

Mientras tanto, los cinco menores continúan bajo atención médica y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.