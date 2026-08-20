Netflix lanza ‘Habilidad física 100′: el fenómeno surcoreano llega a México con reconocido elenco de atletas y artistas

La competencia más polémica de Corea del Sur llega a México con un reto para atletas de alto nivel. (Captura de video)

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El panorama del entretenimiento audiovisual y los realities de competencia física está a punto de experimentar una importante sacudida en México. Netflix hizo hecho oficial la producción de la versión mexicana de Habilidad física 100 (Physical: 100), una de las franquicias de no ficción más exitosas de su catálogo global originaria de Corea del Sur.

La nueva apuesta buscará replicar la fórmula de alta exigencia, drama y espectáculo deportivo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, pero adaptándola al contexto y la cultura competitiva de México.

El programa ha generado una ola masiva de comentarios positivos en redes sociales.

Un formato que revolucionó la televisión de competencia

El concepto de Habilidad física 100 irrumpió con fuerza en las pantallas internacionales al proponer una premisa tan simple como voraz: convocar a un centenar de participantes con condiciones físicas extraordinarias —provenientes de disciplinas completamente distintas— para someterlos a una serie de pruebas desgastantes.

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El objetivo final consiste en encontrar el torso y la condición anatómica ideal, eliminando competidores de forma directa hasta que solo quede uno en pie para reclamar el premio económico y el reconocimiento absoluto.

La clave del éxito del show surcoreano radicó en la diversidad de sus perfiles. En un mismo escenario se enfrentaban fisicoculturistas, atletas olímpicos, luchadores profesionales, crossfitters, oficiales de las fuerzas especiales, gimnastas y escaladores.

Esta mezcla rompía con las predicciones habituales: un competidor con gran masa muscular e imponente presencia podía ser eliminado en minutos frente a un rival más ágil en pruebas de resistencia, fuerza de agarre o estrategia en equipo. La producción surcoreana destacó además por un empaque visual impecable, un diseño de producción imponente y un profundo respeto deportivo entre los rivales, alejándose del chisme convencional para centrarse en la superación física y mental.

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“Physical: 100”, un programa de juegos estilo gladiador en el que los concursantes luchan por sobrevivir y ganar un premio en efectivo. (Crédito: Netflix)

¿Quiénes participan en la versión mexicana?

La adaptación de este formato al mercado mexicano marca un hito importante en la estrategia de contenido local de las plataformas de streaming. México cuenta con una arraigada tradición deportiva y una rica variedad de disciplinas de alto rendimiento que prometen darle un sazón único a la competencia.

Se anticipa que Habilidad física 100: México reúna a una selección representativa del atletismo y el deporte nacional. Entre los perfiles que se esperan ver dentro del grupo de los 100 participantes destacan exponentes de la lucha libre —un pilar cultural y deportivo del país—, deportistas de alto rendimiento en disciplinas olímpicas, practicantes de artes marciales mixtas, entrenadores de alto nivel y atletas de deportes extremos.

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Esta diversidad no solo garantizará un espectáculo impredecible en las pruebas, sino que también aportará el matiz competitivo y emocional característico del deporte mexicano, donde el ímpetu, el orgullo y la resiliencia suelen jugar un rol protagónico ante la adversidad. Entre los que más destacan:

Carlos Salcido (Futbolista)

Místico (Luchador CMLL)

Vanessa Huppenkothen (Comentarista y triatleta)

Pee Wee (Cantante)

Jahir Ocampo (Exclavadista Olímpico)

Patrick Alexandre (Remero Olímpico)

Pascal Nadaud (Rugby)

Gallo Estrada (Boxeador)

Sonrixs (Taekwondoín e influencer)

Laura Burgos (Luchadora de Muay Thai)

Luis Hernández ‘El Matador’ (Futbolista)

Soberano Jr. (Luchador CMLL)

Lazy Boy (Peleador de MMA)

Atlantis Jr. (Luchador CMLL)

Tony Gastélum (Calistenia)

Jorge Cantú (Beisbol)

Algunas celebridades formarán parte del cast que buscará el premio al final del programa. (TW Netflix Latinoamérica)

Llevar a cabo una versión propia de un reality con estas características implica un despliegue técnico y logístico considerable. Uno de los elementos constitutivos de la versión original fue la majestuosidad de sus escenarios: coliseos adaptados, laberintos de arena, estructuras colgantes pesadas y piscinas artificiales diseñadas para poner a prueba la fuerza bruta, la agilidad y el trabajo bajo presión.

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El reto para la producción en México residirá en mantener la escala de producción y el rigor técnico que distinguieron a la serie original. Los fanáticos del formato estarán atentos a que las pruebas mantengan la equidad y la dificultad, evitando favoritismos según el tipo de disciplina deportiva y garantizando que la capacidad de resistencia pura sea el verdadero factor determinante.

¿Cuándo se estrena?

La confirmación de la producción ha generado altas expectativas entre los apasionados del deporte y la televisión de realidad, por lo que los fanáticos de este formato de programa podrán disfrutar de esta primera temporada a partir del próximo 16 de septiembre del 2026.

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Lo que resulta innegable es que la llegada de Habilidad física 100: México consolida la tendencia de globalizar los formatos de entretenimiento que triunfaron en Asia, demostrando que la búsqueda de los límites del cuerpo humano es un lenguaje universal capaz de conectar con audiencias de todas las latitudes.