Campeonato Mundial Ecuestre: resultados de los mexicanos en el primer día de competencia con el objetivo de avanzar a Juegos Olímpicos

Los jinetes mexicanos buscan el pase a Los Ángeles 2028 en las pruebas de salto por equipos. (FB/Nicolas Pizarro)

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Las pruebas de velocidad, tanto en salto individual como por equipos, dieron inicio este miércoles en el Campeonato Mundial Ecuestre que se realiza en Aquisgrán, Alemania. En la competencia, los jinetes mexicanos buscan asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos.

Resultados Atletas Mexicanos Día 1

México busca el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (FB/Nicolas Pizarro)

Después de la primera jornada de competencia, estos fueron los resultados de los jinetes mexicanos:

Individual

Patricio Pasquel (Chakkalou PS): 39°

Carlos Hank (H5 Ship Attack): 47°

Fernando Martínez (Joep): 77°

Eugenio Garza (Contago): 80°

Equipo

17°

Los 10 mejores equipos y los 60 mejores jinetes individuales tras la segunda jornada de clasificación que se llevará a cabo este jueves, avanzarán a la segunda ronda del viernes.

México va por el pase a Juegos Olímpicos en equipos

México busca terminar entre los siete mejores equipos de la competencia para clasificar a los Juegos Olímpícos. (FB/Nicolas Pizarro)

La prueba de salto de obstáculos es donde México estará buscando conseguir su boleto para los Juegos Olímpicos y para ello debe finalizar entre los mejores siete equipos de la competencia.

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Por lo tanto, deben mejorar mucho su actuación del primer día si quieren conseguir el boleto a Juegos Olímpicos y por lo menos buscar obtener el pase a la final que les permita seguir manteniendo vivo el sueño de llegar a Los Ángeles 2028.

Considerando que terminaron en el lugar 17 tras el primer día, necesitan remontar 7 posiciones para conseguir el objetivo y permanecer vivos.

El legado de Humberto Mariles

(Archivo Biblioteca Hemeroteca Mario Vázquez Raña y La Prensa)

Hace 72 años, durante los Juegos Olímpicos de Londres 1948, la delegación ecuestre de México alcanzó su mejor resultado histórico en la justa internacional.

En esa edición, el equipo nacional sumó cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce, una cosecha que se mantiene como una de las mayores gestas en la historia del deporte mexicano.

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El principal protagonista de aquella hazaña fue el militar Humberto Mariles Cortés, quien conquistó la primera medalla de oro olímpica para México en la prueba de salto individual, montando a su caballo Arete en el estadio de Wembley.

El logro de Mariles no solo representó el primer oro para el país en unos Juegos Olímpicos, sino que también marcó un parteaguas en la historia del deporte nacional.

La actuación de Mariles no terminó ahí. Junto a Rubén Uriza, Alberto Valdés y Víctor Manuel Saucedo, el equipo mexicano dominó la modalidad de salto por equipos, superando a potencias como España e Inglaterra para quedarse con la medalla de oro. El triunfo reafirmó el dominio mexicano en la disciplina ecuestre en aquella edición.

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México también obtuvo el bronce en la prueba de tres días por equipos, gracias a la actuación de Mariles, Joaquín Solano y Raúl Campero. Este resultado amplió el palmarés nacional en la justa londinense.

Además, Rubén Uriza se llevó la plata en el salto individual, contribuyendo de manera significativa a la cosecha de medallas en los primeros Juegos Olímpicos celebrados tras la Segunda Guerra Mundial.

La siguiente ocasión en que México volvió a subir al podio olímpico en deportes ecuestres fue 32 años después, en Moscú 1980. El equipo integrado por David Bárcena, Manuel Mendívil, José Luis Pérez y Fabián Vázquez obtuvo el bronce en la prueba por equipos de tres días.

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Desde entonces, México no ha vuelto a figurar en el podio olímpico dentro de la disciplina ecuestre, dejando atrás la época dorada que protagonizó en Londres 1948.