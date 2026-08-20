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Newcastle United vs Liverpool: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 1 en la Premier League

Los Reds buscarán pelear por el título en el comienzo de una nueva era bajo los controles de Andoni Iraola

Los Reds buscarán pelear por el título en el comienzo de una nueva era bajo los controles de Andoni Iraola. (Jovani Pérez: Infobae México)
Los Reds buscarán pelear por el título en el comienzo de una nueva era bajo los controles de Andoni Iraola. (Jovani Pérez: Infobae México)
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Newcastle United y Liverpool se enfrentan este domingo 23 de agosto a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) desde St. James Park en el encuentro que marca el regreso de ambos equipos a la Premier League.

Newcastle busca regresar a competencias europeas

Newcastle United busca volver a pelear por competencias europeas. (Reuters/John Sibley)
Newcastle United busca volver a pelear por competencias europeas. (Reuters/John Sibley)

Después de su participación en la pasada edición de la UEFA Champions League, el Newcastle United registró una baja considerable en su rendimiento al finalizar en la posición 12 de la liga, lejos de la pelea por puestos europeos.

El equipo se desprendió de piezas clave como Anthony Gordon y Bruno Guimarães, jugadores fundamentales en el esquema de las “Hurracas”, por lo que existe incertidumbre sobre cómo podrán cubrir estas ausencias en la próxima temporada.

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La campaña anterior también estuvo marcada por la eliminación dolorosa en los octavos de final de la Champions League, donde el Barcelona los superó con un marcador global de 8-3.

Matthias Jaissle, nuevo entrenador del Newcastle United, reconoció que el equipo requiere más incorporaciones antes de que cierre el mercado de fichajes.

Hasta el momento, el club ha sumado jugadores como Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek y Amar Dedic.

Sin embargo, Jaissle señaló que estas llegadas no son suficientes y que siguen buscando refuerzos adicionales para fortalecer la plantilla tras un verano complicado en St James’ Park.

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Liverpool busca regresar a la supremacía del futbol inglés

Los Reds buscan pelear por el campeonato de la Premier League. (Reuters/Jason Cairnduff/File Photo)
Los Reds buscan pelear por el campeonato de la Premier League. (Reuters/Jason Cairnduff/File Photo)

A pesar de atravesar una temporada complicada, en la que incluso cesaron al entrenador Arne Slot, el Liverpool se prepara para iniciar una nueva etapa bajo el mando de Andoni Iraola.

El técnico español llega procedente del Bournemouth, equipo con el que logró terminar en sexto lugar y clasificar a la UEFA Europa League, lo que le otorga credenciales sólidas para asumir el reto en Anfield.

Liverpool consiguió su boleto a la UEFA Champions League al finalizar en la quinta posición de la Premier League. El cupo adicional para equipos ingleses se otorgó gracias al coeficiente de la liga, lo que permitió que el club regresara a la máxima competencia europea.

Como parte de la renovación del plantel, el equipo sumó nuevos refuerzos. Entre ellos destaca Víctor Muñoz, futbolista formado en la cantera del Real Madrid, quien mostró calidad y desequilibrio durante su paso por Osasuna.

Su nivel lo llevó a ser considerado para la selección española en el Mundial 2026, aunque una lesión le impidió sumar minutos en el torneo.

El club también incorporó a Jérémy Jacquet, defensa central francés que llega para reforzar la zaga, y a Rio Ngumoha, un atacante de gran proyección que se une a las filas del conjunto red.

Con estos movimientos, Liverpool apuesta por fortalecer su plantilla de cara a la nueva temporada bajo la dirección de Iraola.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Newcastle United y Liverpool podrá seguirse este domingo 23 de agosto a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y HBO MAX.

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