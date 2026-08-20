Aprehenden en EEUU a hermano de “El Señor de los Buques”: juez le fija fianza de un millón de dólares

Rigoberto Brown fue detenido en Texas y enfrenta una acusación federal relacionada con una red de control de servicios para transmigrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rigoberto Brown, ciudadano mexicano y estadounidense señalado por sus vínculos con una estructura relacionada con el Cártel del Golfo, fue detenido el pasado 10 de agosto en Texas, donde enfrenta una acusación federal por presuntamente participar en una red que controlaba el mercado de servicios para “transmigrantes” en la frontera con México.

De acuerdo con la información disponible, Brown se desempeñaba como gerente dentro de una organización encabezada por Carlos Favián Martínez, alias “El Cuate”, quien es identificado por las autoridades estadounidenses como yerno del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

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Un juez federal en Texas fijó para Brown una fianza de un millón de dólares para que pueda enfrentar el proceso en libertad, aunque permanecería bajo custodia hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

Según los registros del caso, el pasado martes habría realizado un pago de 500 mil dólares en efectivo, cantidad solicitada como parte de las condiciones para cubrir la fianza total.

¿De qué acusan a Rigoberto Brown?

La acusación formal que derivó en la orden de arresto señala a Brown como integrante de una red que presuntamente buscaba controlar el mercado de agencias de trámites para “transmigrantes” en el puerto de entrada de Los Indios, Texas, y en el área metropolitana de Brownsville-Harlingen.

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El acusado es señalado como operador de una estructura encabezada por Carlos Favián Martínez, “El Cuate”, identificado como yerno de Osiel Cárdenas Guillén. | En Punto / Noticieros Televisa

El término “transmigrantes” es utilizado para referirse a personas que trasladan mercancías, principalmente vehículos usados, desde Estados Unidos hacia México para posteriormente llevarlos a países de Centroamérica y comercializarlos.

De acuerdo con los fiscales estadounidenses, las agencias involucradas en la estructura habrían establecido acuerdos para fijar las tarifas de sus servicios y evitar la competencia.

Para administrar las ganancias obtenidas, los integrantes de la red presuntamente utilizaban un sistema conocido como “The Pool”, mediante el cual concentraban los ingresos generados por las operaciones y posteriormente los distribuían entre los participantes de acuerdo con porcentajes previamente acordados.

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La acusación también contempla presuntos actos de extorsión, principalmente mediante el cobro de derecho de piso por cada transacción realizada.

Los acusados habrían utilizado la intimidación y la monopolización para controlar el sector, además de recurrir a la extorsión contra competidores y posteriormente blanquear las ganancias obtenidas mediante las actividades ilícitas.

17/12/2024 El capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, detenido en EEUU. El capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de 'Los Zetas', ha ingresado este lunes en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO), conocido como 'Altiplano', en el estado de México después de que fuera entregado por parte de las autoridades estadounidenses. SOCIEDAD SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN DE EEUU

Hermano de “El Señor de los Buques”

El caso también coloca bajo la lupa a la familia de Brown debido a que, según reportes, es hermano de Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”.

Blanco Cantú ha sido señalado por autoridades como socio mayoritario de Mefra Fletes, empresa relacionada con la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita desde Estados Unidos.

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Los señalamientos contra Brown, sin embargo, corresponden al expediente relacionado con las agencias de trámites para transmigrantes y no necesariamente implican que todas las actividades atribuidas a su hermano formen parte de la acusación que actualmente enfrenta.

El expediente judicial también establece que nueve personas han sido condenadas previamente por este caso. Entre ellas se encuentra Carlos Favián Martínez, “El Cuate”, quien recibió una sentencia de 11 años de prisión.

Martínez es señalado en los documentos judiciales como integrante central de la estructura y como yerno de Osiel Cárdenas Guillén, uno de los principales líderes históricos del Cártel del Golfo.

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La detención de Brown representa así un nuevo capítulo en una investigación que las autoridades estadounidenses han relacionado con una estructura dedicada al control de servicios comerciales en la frontera mediante presuntas prácticas de monopolización, extorsión y lavado de dinero.

Mientras se resuelven las condiciones de su fianza, Brown permanecerá sujeto al proceso judicial en Estados Unidos y deberá responder ante la justicia federal por los cargos contenidos en la acusación.