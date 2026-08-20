Convocan a marcha en CDMX por el Día Internacional contra la Desaparición Forzada: esta será la ruta

CIUDAD DE MÉXICO, 30MAYO2026.- Diversos colectivos por personas desaparecidas realizaron pega de fichas de búsqueda en la periferia del Estadio Ciudad de México, esto a unos días de que se inaugure la Copa Mundial en nuestro país. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

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El próximo 30 de agosto, colectivos y familias de personas desaparecidas convocan a una marcha en Ciudad de México para exigir justicia y visibilizar la crisis de desaparición forzada. La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Desaparición Forzada y recorrerá la ruta del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 9:00 horas, en un llamado abierto a la participación de familiares, sobrevivientes y ciudadanía.

La convocatoria surge en un contexto donde hay más de 135 mil personas desaparecidas en México y las autoridades sostienen que estos casos no corresponden a desaparición forzada al considerar que el Estado no tiene una responsabilidad directa. Esta postura, de acuerdo a los colectivos que convocan a la marcha, consideraron que la negación oficial de la responsabilidad agrava el dolor y la búsqueda de justicia.

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Familias denuncian omisión estatal y exigen justicia

El reclamo central de la marcha es la exigencia de verdad y justicia ante la inacción de las autoridades. Integrantes de colectivos han reiterado que la desaparición forzada no solo implica la ausencia de un ser querido, sino también la experiencia de criminalización y represión por parte de fiscalías, comisiones y fuerzas armadas.

Por ello, a través de la convocatoria firmada por Luciérnagas Buscadoras CDMX, Ajolote Buscador, Corazones Robados, Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat A.C y Corazones en Búsqueda, se espera movilizarse nuevamente para exigir justicia a a familiares y víctimas de desaparición forzada en México.

La ruta partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo capitalino. Se espera la participación de víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y personas solidarias que, ante la falta de respuestas institucionales, han asumido la búsqueda en condiciones de riesgo y abandono oficial.

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La convocatoria surge en un contexto donde hay más de 135 mil personas desaparecidas en México (Instagram: @luciernagas.sos (y otros colectivos))

Madres buscadoras en Sonora llaman a movilización permanente

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, encabezado por Ceci Flores, convocó también a una marcha el 30 de agosto en Hermosillo para conmemorar el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. En ese estado, la movilización iniciará a las 18:30 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía y finalizará en la Catedral de Hermosillo.

La convocatoria está dirigida a familiares, voluntarios y a toda la ciudadanía. El colectivo pide asistir con una playera que lleve la fotografía del familiar desaparecido, una lona o pancarta y una veladora blanca. El objetivo es mantener presente el reclamo de búsqueda y verdad frente a la ausencia de respuestas oficiales. “Viste una playera con la fotografía de tu familiar, lleva una lona o pancarta y una veladora blanca por su memoria y por la verdad”, publicó Ceci Flores en redes sociales.

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La marcha no solo es una acción simbólica, sino una estrategia de presión ante la inacción de las autoridades y el crecimiento del fenómeno de las desapariciones en Sonora. Las integrantes del colectivo insisten en que la lucha no termina con la movilización, sino que se mantiene de manera permanente. Las madres buscadoras han enfrentado condiciones de riesgo, falta de apoyo institucional y burocracia, lo que las ha obligado a realizar búsquedas por cuenta propia en zonas peligrosas.

En su convocatoria, el colectivo recordó que “no marchamos porque queremos hacerlo… marchamos porque nuestros desaparecidos nos siguen esperando". (X: @CeciPatriciaF)

Indígenas y jóvenes, entre los más afectados por desapariciones

De acuerdo con una investigación comunitaria publicada por Voces del Territorio, en México se tiene registro de 152 casos recientes de desapariciones indígenas, mientras que la cifra oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) solo reconoce a 21. Oaxaca encabeza la lista, seguido de Puebla, Chiapas, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Entre los desaparecidos, el grupo más grande corresponde a jóvenes de entre 18 y 30 años.

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Las familias refieren que casi la mitad de las búsquedas se realiza sin acompañamiento institucional y en condiciones de precariedad. En muchos casos, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades impiden la denuncia formal, lo que contribuye a la invisibilización del fenómeno. Los testimonios también apuntan a la participación de policías municipales, autoridades estatales y federales en los casos documentados, además de la presencia del crimen organizado en regiones rurales e indígenas.