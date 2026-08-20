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Mujer se queda dormida en transporte de Puebla y explota contra el conductor al perder su parada

El video muestra el momento en que un reclamo por una parada termina con insultos y amenazas de llamar a la policía

De acuerdo con la publicación difundida en redes sociales, la mujer se habría quedado dormida durante el recorrido y, al despertar, se percató de que había pasado la parada en la que pretendía descender.

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Un video que circula en redes sociales ha provocado todo tipo de reacciones luego de mostrar una acalorada discusión entre una pasajera y el conductor de una unidad de transporte público en Puebla. El conflicto habría comenzado después de que la mujer se quedara dormida durante el recorrido y, al despertar, descubriera que el vehículo ya había pasado la parada donde pretendía descender.

De acuerdo con la información que acompaña la grabación, la pasajera habría reclamado al operador por no avisarle que habían llegado al sitio que previamente había señalado. La situación rápidamente subió de tono y terminó con una serie de reclamos e insultos dentro de la unidad.

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Aunque el video no muestra el momento exacto en que la mujer se habría quedado dormida ni el inicio de la discusión, sí permite escuchar parte del enfrentamiento. En un primer momento, la pasajera recordó al conductor que había señalado el lugar donde quería bajar y lo acusó de ignorarla: “Paraste y te dije: ‘Es aquí’, y te hiciste el güey”.

La pasajera aseguró que había señalado dónde quería bajar, pero el vehículo continuó su recorrido y comenzó una fuerte discusión.
La pasajera aseguró que había señalado dónde quería bajar, pero el vehículo continuó su recorrido y comenzó una fuerte discusión.

El operador intentó dar por terminada la conversación y se limitó a responder: “Está bien, buenas tardes”. Sin embargo, la pasajera continuó con el reclamo al señalar: “Sí, yo dije: ‘Ya me trajiste hasta acá’”.

La respuesta volvió a ser breve: “Sí, está bien. Buenas tardes, con cuidado”. La actitud del conductor no consiguió terminar con el intercambio y la pasajera volvió a cuestionarlo por su manera de responder.

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“Ay, sí. Bueno, mu-- te salió la educación. ¿De dónde? Con esa pinche música fue la educación”, expresó.

El conductor nuevamente intentó mantener la calma y contestó: “Sí, gracias. Sí, qué bueno. Está bien, señora”. Esa palabra provocó otra reacción, pues la pasajera rechazó que se dirigiera a ella de esa manera y elevó todavía más el tono de sus reclamos.

“No soy señora, pendejo. No estás con las putas que te revuelcas. Bájame. Trae a la policía y bájame. Órale, órale”, se escucha en la grabación.

Ante la petición de que llamara a las autoridades, llegó una nueva respuesta: “Señora, por favor”. Sin embargo, la pasajera insistió: “Llama a la policía y bájame”.

El conductor explicó entonces que no podía llevarla nuevamente hasta el punto que buscaba, debido a que su recorrido ya había terminado. “Ay, señora, por favor. Tengo que avanzar, señora, bájese y tome la unidad para el otro lado. Yo no la puedo llevar, ya acabé mi ruta”, señaló.

El video muestra el momento en que un reclamo por una parada termina con insultos y amenazas de llamar a la policía.
El video muestra el momento en que un reclamo por una parada termina con insultos y amenazas de llamar a la policía.

La discusión continuó durante varios segundos y posteriormente surgió una referencia a una posible visita al médico. “¿Fuí al doctor, señora?”, se escucha decir al conductor.

La respuesta volvió a estar acompañada de sarcasmo: “Sí, ¿el cua-- a cuál? ¿Al psiquiatra o al ginecólogo? Porque no creo que vaya usted a otro lado”.

Mientras el vehículo permanecía en medio del tránsito, el operador volvió a solicitarle que descendiera debido a que estaba obstruyendo el paso: “Señora, mire, estoy estorbando, por favor”.

La pasajera respondió con otro insulto: “Siempre, desde que naciste estorbas, güey”.

Posteriormente, el conductor aseguró que se encontraba atento al camino y negó haber actuado de manera intencional para provocar que la mujer pasara su parada. “No, yo sí voy viendo por el camino”, afirmó.

La discusión no terminó ahí. “Ajá, pues qué bueno, porque mira, yo quedé así por un pendejo este”, alcanzó a decir la pasajera antes de que el conductor volviera a intervenir: “Sí, señora, discúlpeme, no es mi culpa. Mire, está-”.

Hasta ese punto llega el fragmento de conversación difundido en redes sociales.

La mujer pidió que la bajaran de la unidad mientras el operador explicaba que ya había terminado su ruta.
La mujer pidió que la bajaran de la unidad mientras el operador explicaba que ya había terminado su ruta.

El incidente generó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios consideraron que el conductor pudo haber advertido a la pasajera cuando llegaron a su parada, otros señalaron que cada persona debe mantenerse pendiente de su recorrido, particularmente si se quedó dormida durante el trayecto.

También hubo críticas hacia el comportamiento de ambos protagonistas debido al tono que alcanzó la discusión y los insultos que se intercambiaron.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si alguna autoridad intervino después del incidente, si la pasajera presentó una denuncia o queja contra el conductor, ni cuál era exactamente la ruta de la unidad.

La grabación, mientras tanto, continúa generando debate en redes sociales sobre quién tenía la responsabilidad de evitar que la pasajera pasara su destino y hasta dónde llega la obligación de un conductor de transporte público de advertir a los usuarios sobre sus paradas.

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