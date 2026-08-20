Cheesecake con mermelada de frutos rojos: la receta cremosa que convierte cualquier antojo en postre irresistible

Una porción de cheesecake sin horno, con base de galleta y cubierta de crema, reposa sobre un plato blanco en una mesa de madera, decorada con salsa de frutos rojos, fresas y moras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cheesecake con mermelada de frutos rojos es de esos postres que pueden lucir sofisticados sin exigir técnicas complicadas. Su atractivo está en el contraste entre una base firme, un relleno cremoso y una cobertura dulce con notas ligeramente ácidas.

Esta preparación resulta ideal para compartir en una comida familiar, una reunión con amigos o simplemente para consentirse con un postre hecho en casa. Además, los frutos rojos aportan color y convierten cada rebanada en una presentación llamativa.

La clave está en respetar los tiempos de refrigeración para conseguir una textura firme, pero al mismo tiempo suave. El resultado es un cheesecake equilibrado, con el sabor lácteo del relleno acompañado por la intensidad de la mermelada.

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Ingredientes y preparación del cheesecake con mermelada de frutos rojos

Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

200 g de galletas María

100 g de mantequilla derretida

500 g de queso crema

200 ml de crema para batir

150 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

10 g de grenetina

60 ml de agua

200 g de mermelada de frutos rojos

Frutos rojos frescos para decorar

Preparación

Tritura las galletas María hasta obtener un polvo fino y mézclalas con la mantequilla derretida.

Coloca la mezcla en la base de un molde desmontable y presiona hasta formar una capa compacta. Refrigera durante 20 minutos.

Bate el queso crema junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta conseguir una mezcla suave y uniforme.

Incorpora la crema para batir y continúa mezclando hasta integrar todos los ingredientes.

Hidrata la grenetina en el agua y deja reposar unos minutos. Después, derrítela con cuidado e incorpórala a la mezcla de queso crema.

Vierte el relleno sobre la base de galleta y alisa la superficie.

Refrigera durante al menos 4 horas o hasta que el cheesecake esté completamente firme.

Una vez listo, extiende la mermelada de frutos rojos sobre la superficie.

Decora con frutos rojos frescos y sirve frío.

El secreto para conseguir un cheesecake suave y firme

Uno de los puntos importantes de esta receta está en la consistencia del relleno. El queso crema debe mezclarse hasta eliminar los grumos, pero sin descuidar la incorporación de los demás ingredientes. Una preparación uniforme ayudará a conseguir una textura agradable al momento de cortar.

La grenetina cumple una función esencial en esta versión, ya que permite que el cheesecake conserve su forma después de pasar por refrigeración. Para evitar grumos, conviene incorporarla cuando esté completamente disuelta y mezclarla de inmediato con el resto de la preparación.

El reposo también merece atención. Aunque puede resultar tentador probar el postre antes, las horas de refrigeración son las que permiten que la mezcla adquiera la firmeza necesaria para obtener rebanadas definidas.

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Un toque de frutos rojos para cerrar con broche de oro

Cheesecake decorado con frutos rojos acompañado de un toque de mezcal en la preparación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada funciona como el contrapunto perfecto para el relleno cremoso. Su sabor dulce y frutal aporta personalidad al cheesecake y, además, crea una capa brillante que hace que el postre luzca todavía más apetecible.

Para la decoración pueden utilizarse frutos rojos frescos, colocados justo antes de servir. Fresas, frambuesas o moras aportan color y una apariencia más fresca, sin necesidad de complicar la presentación.

El resultado es un postre que combina diferentes texturas en cada bocado: la base crujiente de galleta, el relleno suave y la cobertura de frutos rojos. Una opción sencilla para transformar ingredientes cotidianos en un cheesecake digno de protagonizar la mesa.

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