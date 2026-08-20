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Nicola Porcella critica a La Casa de los Famosos México por meter demasiados influencers: “Tanto creador de contenido no era”

El conductor aseguró que meter demasiados creadores de contenido fue el error que le quitó fuerza a esta temporada

(IG: nicolaporcella12)
El conductor aseguró que meter demasiados creadores de contenido fue el error que le quitó fuerza a esta temporada. (IG: nicolaporcella12)
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Nicola Porcella critica el exceso de influencers en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

El actor peruano, quien quedó en segundo lugar en la primera edición del reality en 2023, lanzó sus señalamientos durante una transmisión en vivo. Para él, el problema central de esta temporada es el perfil de los participantes: demasiados creadores de contenido y pocos rostros formados en televisión o en otros realities.

“Me van a funar por lo que digo, pero ya de hace tiempo lo tengo guardado en el corazón: sí creo que meter tanto, tanto influencer no era. Tanto creador de contenido no era para la casa, porque siento que Mansión VIP les movió un poquito... entonces dijeron ‘a la mansión le fue bien en redes’, pero esto es una Casa de los Famosos de Televisa”, afirmó Porcella.

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La fórmula que, según Porcella, debería seguir el reality

Porcella habló sin filtros sobre por qué la cuarta temporada del reality de Televisa no ha enganchado al público: demasiados influencers y pocos perfiles de televisión. (LCDLFM)
Porcella habló sin filtros sobre por qué la cuarta temporada del reality de Televisa no ha enganchado al público: demasiados influencers y pocos perfiles de televisión. (LCDLFM)

El exparticipante fue específico sobre el tipo de casting que, a su juicio, habría funcionado mejor. Propuso una mezcla de perfiles: dos personas de la televisión, dos que hayan participado en otros programas, dos actores, dos conductores y uno o dos creadores de contenido, no más.

“No tanto creador de contenido porque funcionan diferente de la televisión, la verdad. Funcionan totalmente distinto a como funciona la gente en la tele”.

“El error creo que ha sido que entra tanto creador de contenido. Uno o dos, que siempre te dan. Dos de la tele, dos que estuvieron en otro programa, dos actores, dos conductores. O sea, que me hubiera gustado más variedad, dos personas que son mucho de reality. Creo yo”, señaló.

En ese mismo tono, Porcella mencionó a Brianda Deyanara y a Fede Vigevani como ejemplos de participantes cuyo perfil no encajaría del todo con las dinámicas del formato. Según él, ambos son personas tranquilas en su vida cotidiana que solo activan su personalidad frente a una cámara para bailar o hacer show, pero sin la espontaneidad que exige la convivencia del reality.

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Hoy en día, ¿yo qué haría en esta casa? Meto a Gala, a las Galas, y que se enfrente con uno. A ver, mami, tú, ¡pah! Listo”, dijo, al ilustrar el tipo de participante que, en su opinión, genera contenido real.

Nicola Porcella
El exparticipante aseguró que algo no funciona en esta edición del reality. (Facebook Nicola Porcella)

La exigencia de Galilea Montijo interrumpe la gala

La noche de este 19 de agosto, la conductora Galilea Montijo interrumpió la gala de nominación para dirigirse directamente a los habitantes. Fue la primera vez que pidió una conexión adicional a La Jefa para hablarles fuera del guion habitual del programa.

“Esto es la primera vez que lo hago, le pedí permiso a La Jefa, en este momento deberíamos de mandar a un clima de apertura, pero le pedí esta conexión extra a la casa, va de mi parte”, indicó Montijo antes de tomar la palabra.

La conductora, quien lleva cuatro temporadas al frente del programa, admitió que en esta edición algo falla. Dijo que en otras temporadas se ha quedado horas pegada a la televisión siguiendo lo que ocurre después de una nominación, pero que esta vez eso no ha sucedido.

“Esta es mi cuarta temporada y créanme que es un show que me encanta... pero me está pasando eso: en esta temporada siento que todavía no hay ese espíritu de juego, ese espíritu de competencia”, afirmó.

La Casa de los Famosos México
Galilea Montijo, por su parte, entró en directo a la casa para pedirles a los habitantes que ya se pusieran a jugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Montijo les pidió a los participantes que aprovecharan ese momento para cambiar la dinámica. “Confío de todo corazón que en algún momento se van a poner a jugar y hoy tienen la oportunidad de comenzar, espero que despierten, que nos contagien para que de verdad nos podamos quedar pegados a ver todo lo que sucede”, señaló.

Al cierre de su intervención, la conductora subrayó el peso de su petición. “Espero que de verdad me hayan entendido y comprendido; pedí esta conexión, es una conexión extra y esto se los digo porque yo he estado en su lugar”, sentenció.

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