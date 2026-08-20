RAM y Nite en el Candelabrum Metal Fest 2026: el debut en México de dos bandas del heavy metal internacional

Las dos agrupaciones nunca han tocado en México y se presentan en la Velaría de la Feria de León, Guanajuato, en lo que será su debut latinoamericano. (Facebook RAM / Facebook Nite @zille_gp)

Guardar

El Candelabrum Metal Fest llega a su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en la Velaría de la Feria de León, Guanajuato, con un cartel de 26 bandas —21 internacionales y 5 nacionales— que posiciona al festival como uno de los encuentros más exigentes del metal underground en América Latina. Entre las agrupaciones confirmadas están RAM, de Suecia, y Nite, de San Francisco, dos bandas que llegan por primera vez a México.

Un día antes del evento principal, el 11 de septiembre, se realiza la PreParty oficial con cuatro bandas internacionales —Weregoat, BlackFlow, Rottenness e Infernal Thorns— y dos nacionales: Voidgazer e Interceptor Band. La jornada incluye además una conferencia y exposición del fotógrafo NecrosHorns, fotógrafo oficial de esta edición.

PUBLICIDAD

El cartel completo del festival abarca subgéneros que van del black metal al doom, del thrash al death. Los cabezas de cartel son Old Man’s Child, Destruction, Lifelover, Loudness y Bloodbath. Junto a ellos tocan The Haunted, Aura Noir, Solitude Aeturnus, And Oceans, Revenge, Warning, Cloven Hoof, Ved Buens Ende, Lik, Misþyrming, Impaled, Spiritus Mortis, Gehennah, Mournful Congregation, Phlebotomized, Under Moonlight Sadness, Vinnum Sabbathi, Voltax, Silent Tombs y Necronos. Todas las actuaciones son exclusivas: las bandas no tocarán en ningún otro escenario del país durante esas fechas.

Desde 2022, el Candelabrum convierte al Bajío mexicano en destino para fanáticos del metal de distintas generaciones que, además del festival, recorren León, prueban su gastronomía y conocen los sitios del estado de Guanajuato.

PUBLICIDAD

El festival de metal celebra su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre en León, Guanajuato, con un cartel de 26 bandas del metal underground internacional. (Facebook)

RAM llega a México por primera vez con 27 años de heavy metal

RAM es una de las bandas que mejor encarnan la persistencia del heavy metal tradicional en Suecia. Formados en Gotemburgo en 1999, aparecieron en un contexto donde el metal sueco ya tenía un prestigio enorme, pero no por el tipo de sonido que ellos eligieron cultivar. En lugar de seguir la ruta más moderna o extrema, apostaron por un heavy metal de acero clásico, oscuro y combativo, construido desde la convicción.

Oscar, vocalista de la banda, recuerda que el origen del proyecto no fue una decisión calculada. “Cuando conocí a Harry y formamos la banda en el ’99, no había bandas de heavy metal tradicional en Suecia, para nada”, dice. “Para nosotros es algo natural. Es lo que nos gusta y lo que hacemos. No fue una decisión consciente de decir ‘vamos a tocar heavy metal tradicional’. Es una parte muy grande de nosotros”.

PUBLICIDAD

El vocalista creció en el Reino Unido, a donde su familia se mudó desde Suecia cuando tenía cinco años, y regresó a Gotemburgo a los ocho. Fue ese regreso el que lo puso frente a la explosión del heavy metal de los primeros años de MTV. “Cuando escuché ese sonido increíble y maravilloso del heavy metal, cambió mi vida por completo”, recuerda. “Era fanático de todas esas bandas clásicas: Dio, Iron Maiden, todo eso. Esto era en 1983, cuando yo tenía 18 años”.

La batería minimalista y el ídolo: la fórmula que distingue a RAM

RAM y Nite tocarán por primera vez en México en el Candelabrum Metal Fest 2026.(Facebook Candelabrum Metal Fest)

La formación del grupo tuvo algo de sueño personal para Oscar. Su ídolo de juventud era el bajista Lennart Larsson, integrante de una banda de heavy metal tradicional llamada Frozen Eyes. “Cuando tuve la oportunidad de invitar a alguien, directamente le pregunté a él”, cuenta. “Se convirtió en el bajista y fue un sueño hecho realidad para mí”.

PUBLICIDAD

El baterista Morgan, a quien Oscar conoció durante giras en las que trabajaba vendiendo mercancía, completó el sonido que buscaban. “Yo quería ese estilo muy antiguo. Morgan es un baterista muy minimalista. No hace demasiado en la batería. Tiene ese estilo pesado y antiguo, como MSG o esas bandas de hard rock y heavy metal de principios de los ’80”, explica el vocalista. “Creo que es una de las cosas que distingue a RAM de los demás: que no está por todos lados en la batería todo el tiempo. Lleva un ritmo sólido y es minimalista”.

RAM y una conexión de casi 20 años con México

La relación de RAM con México antecede a su primera visita al país. En su segundo álbum, Light Bearer, participó una poeta mexicana llamada Adelaida Caballero, quien escribió e interpretó poemas en español en la intro del disco. Esa colaboración abrió una conexión más profunda de lo esperado.

PUBLICIDAD

“Tuvimos muchas conversaciones espirituales profundas y ella se dio cuenta de que probablemente sería algo para mí”, cuenta Oscar sobre cómo Adelaida le presentó a la Santa Muerte. “Cuando regresó a la Ciudad de México y volvió a Suecia, me trajo una estatua y me contó todo sobre la Santa Muerte. Luego hice mi propia investigación y ella tenía razón. Así que he sido devoto de la Santa Muerte desde 2008”.

La conexión con el público mexicano también se explica por los correos que la banda recibe con regularidad. “México es uno de los países que más nos piden. Recibimos correos cada tres meses de gente que quiere que vayamos a México a tocar”, señala.

PUBLICIDAD

Oscar Oskar, vocalista de RAM, recibe correos de fans mexicanos cada tres meses desde hace años para que toquen en el país.(Facebook RAM / David Eric Nilsson)

“Estamos muy contentos de poder finalmente presentarnos y tocar para los fans en México”.

Para el Candelabrum, RAM aún no define su setlist, pero Oscar adelanta que habrá novedades. La banda tiene un nuevo álbum próximo a salir —cuya fecha aún no puede anunciar oficialmente— y prevé que algunos sencillos ya estarán disponibles para cuando lleguen a León. “Vamos a tocar esos. Y luego, supongo que tocaremos nuestros clásicos. Es la primera vez que estamos en México, así que creo que iremos por los clásicos y las canciones nuevas”, anticipa.

El vocalista define al heavy metal como una filosofía de vida antes que un género. “Para mí es sobre el individualismo, sobre seguir tu propio camino, sobre escuchar primero tu propio corazón. Eso siempre fue la energía que sentí a través del heavy metal”, dice. La banda tiene un lema —heavy metal tyranny— que Oscar traduce así: “Tú eres el tirano de ti mismo: forzarte a ser lo más tú posible”.

PUBLICIDAD

Su mensaje para los fans mexicanos antes del festival es directo: “No podemos esperar para estar allá, por muchas razones, y ya fue demasiado tiempo. Ahora la espera finalmente terminó, y venimos a traer la heavy metal tyranny. Venimos por ustedes”.

El esperado debut de Nite en México

Nite es una banda de San Francisco formada en 2018 que trabaja el blackened heavy metal desde un lugar poco común: no parte del black metal para volverlo heavy, sino del heavy clásico para ennegrecerlo sin perder composición ni gancho. El núcleo está en riffs con impulso de NWOBHM, armonías gemelas y una voz más cercana al filo del black metal que al canto limpio.

PUBLICIDAD

Su tercer disco, Cult of the Serpent Sun, es el más reciente y el que define su presencia en el Candelabrum. Scott, guitarrista de la banda, explica que el proceso de composición de ese álbum fue distinto a los anteriores: pudieron ensayar juntos en el mismo cuarto, compartir ideas en persona y tocar las canciones varias veces antes de grabarlas. “Incluso pudimos tocar una o dos canciones en algunos shows antes de grabar el álbum. Eso también es bueno porque puedes ver cómo reacciona el público ante esas canciones”, señala.

Scott, integrante de Nite, dice que la pasión del público metalero mexicano es algo clave en el mundo del metal. (Facebook Candelabrum Metal Fest)

Para un festival como el Candelabrum, Nite apuesta por el impacto directo. “Queremos tocar las canciones que creemos que tendrán mayor impacto y que la gente va a recordar”, dice Scott. “Probablemente toquemos canciones como ‘Crow for the Night’, que fue el sencillo del último disco. Si alguien conoce una canción, seguro es esa”.

El guitarrista y compositor principal Van es, según Scott, muy fan de Metallica, y el legado del Bay Area permea la energía del grupo. “Es más la energía y el legado de estar en un lugar legendario, eso inspira. Y el hecho de ser parte de una escena donde hay buenas bandas con las que tocar y conocer”, explica.

“Si voy a un festival y veo una banda que me gusta, quiero apoyarlos y comprar merch o algo para recordarlos”.

Para Nite, el Candelabrum es la puerta de entrada a Latinoamérica

Es la primera vez que Nite toca en México y en América Latina. Scott reconoce que el festival tiene reputación dentro de la escena y que amigos de la banda que han tocado ahí en ediciones anteriores les confirmaron que valía la pena. “Nos dijeron que es una gran experiencia”, cuenta.

La banda llegó a Europa por primera vez en abril de 2026, con fechas en Alemania, Países Bajos y Noruega. El Candelabrum representa el siguiente paso. “Esperamos que salga bien y podamos volver a México y otros lugares”, dice Scott. “Queremos que Nite dure mucho tiempo. A mí me encanta viajar, tocar para diferentes personas y conocer gente, es emocionante”.

El cartel del festival, según el propio Scott, es uno de los atractivos adicionales. “Estoy emocionado. Hay varias bandas que me gustan mucho como The Haunted, Ved Buens Ende, Bloodbath, hay cosas muy buenas”, cierra.