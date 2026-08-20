Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,85 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,5% respecto al precio de cierre previo de 19,75 pesos, según datos de<i> Dow Jones</i>.

En la última semana, el euro ha registrado una subida del 0,93%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -7,28%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, indicando un fortalecimiento del euro en el mercado. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 3,73%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,56%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el tipo de cambio.

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