¿Cómo funcionan los lentes con IA que usaron aspirantes a la UNAM para hacer trampa en examen de control?

Unos lentes inteligentes reposan sobre un examen en un escritorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un aula llena de estudiantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El rector Leonardo Lomelí reportó que se detectaron 22 intentos de trampa en el examen de control de la UNAM, donde algunos aspirantes habrían utilizado lentes con inteligencia artificial.

El caso generó inquietud sobre los métodos que permiten a dispositivos de este tipo asistir a los usuarios durante pruebas académicas, por lo que a continuación te explicamos el funcionamiento.

¿Qué pasó en la UNAM?

El pasado 19 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que los aspirantes sorprendidos intentaron burlar la vigilancia mediante tecnología portátil.

“Se registraron casos de uso de celular. Por ejemplo, en los baños. Hubo intentos de extraer el contenido del examen. Me tocó ver casos que se volvieron a presentar aquí de uso de lentes con cámara. Hubo quien de plano sí sacó su cámara y se puso a grabar”, destacó el rector.

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UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Así funcionan los lentes con inteligencia artificial y cámara integrada

Si bien la UNAM no precisó el modelo exacto de los lentes con IA utilizados por los aspirantes, unos de los más populares en el mercado son los diseñados y distribuidos por Meta.

Según el sitio oficial de dicha empresa, estos lentes permiten “preguntar a Meta AI sobre lo que ves” mediante comandos de voz como “Hey Meta, ¿qué estoy viendo?”.

La cámara HD integrada puede capturar imágenes o graba video, que se envían automáticamente a la nube de Meta para su análisis por inteligencia artificial.

Un estudiante con lentes inteligentes rinde un examen en un aula universitaria que muestra cámaras de vigilancia en las paredes y un supervisor observando a los alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el usuario formula una consulta, el sistema procesa la imagen y envía una respuesta de audio directa a los auriculares integrados en los lentes. Las solicitudes, imágenes y respuestas pueden revisarse desde la aplicación en el teléfono móvil.

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Meta detalla que los lentes pueden “traducir letreros, identificar objetos, resumir textos o ejecutar acciones sobre lo que se ve”.

La interacción se realiza con manos libres, lo que facilita el uso discreto en contextos como un examen.

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

¿Qué pasará con los exámenes de admisión tras toda la controversia?

Lomelí detalló que después de lo sucedido con los exámenes en línea y los de control, para las próximas veces, la Máxima Casa de Estudios optará por volver a las evaluaciones presenciales desde un inicio.

También indicó que, sobre las trampas detectadas en los exámenes de encontrol, otros estados de la república no estuvieron exentos.

Puntualizó que también hubo reportes, aunque en menor número. Mencionó los casos de León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; y Tijuana, Baja California, donde las incidencias se relacionaron sobre todo con el uso de teléfonos celulares.

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¿Cuándo empiezan las clases en la UNAM para nuevos aspirantes a licenciatura?

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el ciclo escolar para quienes resultaron seleccionados en el reciente examen de control comenzará el lunes 31 de agosto.

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

El anuncio se dio tras una jornada en la que más de 36 mil aspirantes presentaron la prueba en cuatro sedes de la Ciudad de México, de acuerdo con datos difundidos por la universidad.

El rector Leonardo Lomelí precisó que aproximadamente la mitad de los participantes obtendrá un lugar en la licenciatura. La publicación de los resultados está programada para el último fin de semana de agosto, lo que permitirá a los admitidos prepararse para el inicio de clases.

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La UNAM reiteró que el proceso de selección busca garantizar que quienes accedan a la universidad hayan demostrado compromiso y capacidad académica.

Además, la institución subrayó su política de puertas abiertas y ofreció alternativas como cursos de educación continua, especializaciones o maestrías para quienes no logren ingresar en esta convocatoria.