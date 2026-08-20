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Hormiga González al Olympiacos: cómo le ha ido a los mexicanos que han jugado en el club griego

La llegada de la estrella de Chivas al equipo más laureado de Grecia abrirá un nuevo reto y promete extender la presencia nacional en el Viejo Continente

Con su inminente arribo, Armando continuará la ruta iniciada por Nery Castillo y Alan Pulido, alimentando la ilusión de ver a otro compatriota brillar. (Especial)
Con su inminente arribo, Armando continuará la ruta iniciada por Nery Castillo y Alan Pulido, alimentando la ilusión de ver a otro compatriota brillar. (Especial)
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La inminente llegada de Armando “Hormiga” González al Olympiacos marca una nueva etapa para el futbol mexicano en Europa.

El delantero de Chivas se sumará a una corta pero significativa lista de compatriotas que han defendido la camiseta del club más laureado de Grecia. La expectativa es alta, no sólo por su rendimiento en Liga MX, sino también por el camino que otros mexicanos han abierto en El Pireo.

Primer plano de un futbolista con camiseta rojiblanca de Chivas que levanta el cuello y señala con el dedo índice hacia arriba.
El delantero de Chivas se sumará a la selecta lista de mexicanos que han jugado en el Olympiacos, el club más laureado de Grecia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación, que rondaría los 12 millones de dólares por el 80% de sus derechos deportivos, representa un salto profesional y un reto que su entorno, encabezado por figuras como su padre Luis Armando “Mandín” González y el estratega rojiblanco Gabriel Milito, valora como un paso natural en su desarrollo.

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Nery Castillo: el máximo referente mexicano del Olympiacos

La historia de los mexicanos en el club griego inició con el éxito de Nery Castillo, considerado el mayor referente nacional en el Olympiacos.

  • Llegó al equipo en 2000 con solamente 16 años y permaneció siete temporadas.
  • Disputó más de 150 partidos, anotó 47 goles y fue pieza clave en la obtención de seis títulos de liga y dos de copa.
  • Fue protagonista en la Champions League y su legado sigue presente en la memoria de la afición griega.
Nery Castillo inició el camino en Olympiacos en el 2000 con 16 años y se convirtió en el mayor referente mexicano del club griego. (X/ @oympiacosfc)
Nery Castillo inició el camino en Olympiacos en el 2000 con 16 años y se convirtió en el mayor referente mexicano del club griego. (X/ @oympiacosfc)

De esta manera, el ejemplo de Nery eleva la expectativa sobre la huella que puede dejar Hormigol en el futbol heleno.

Alan Pulido: los goles, la adaptación y el título de liga

Otro delantero mexicano que defendió la camiseta rojiblanca fue Alan Pulido, quien también consiguió levantar un trofeo en Grecia.

  • Llegó en la temporada 2015-2016 tras su paso por Levadiakos.
  • Marcó seis goles en 17 partidos y ayudó al Olympiacos a conquistar la Superliga griega.
  • Su paso, aunque breve, dejó en claro que el talento mexicano puede adaptarse y rendir en el futbol europeo.
Alan Pulido llegó al Olympiacos en la temporada 2015-2016, marcó seis goles en 17 partidos y conquistó la Superliga griega. (X/ @olympiacosfc)
Alan Pulido llegó al Olympiacos en la temporada 2015-2016, marcó seis goles en 17 partidos y conquistó la Superliga griega. (X/ @olympiacosfc)

Así, Pulido pudo demostrar que la competitividad de la Liga MX es una buena base para triunfar en Grecia.

Más mexicanos en Grecia: una ruta que no ha parado de crecer con los años

La aventura de “La Hormiga” se suma a la de otros compatriotas que han abierto camino en la Liga Griega. La presencia mexicana en el futbol heleno se ha diversificado de gran manera en los últimos años.

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  • Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro brillaron en el AEK Atenas.
  • Jorge Sánchez y Jonathan Gómez defendieron los colores del PAOK.
  • Pedro ArcePaolo MedinaJordan Silva y Antonio de Nigris también sumaron minutos en distintos equipos de Grecia.
Antes de llegar a Rayados para este Apertura 2026, Orbelín era el último mexicano que brilló en Grecia, con el AEK Atenas. REUTERS/Louiza Vradi
Antes de llegar a Rayados para este Apertura 2026, Orbelín era el último mexicano que brilló en Grecia, con el AEK Atenas. REUTERS/Louiza Vradi

En este sentido, la llegada de González al Olympiacos refuerza la presencia mexicana y renueva la expectativa de ver a un delantero nacional dejando huella en el club más grande del país.

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