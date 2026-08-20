Debut de Rafa Márquez provoca que 50 mil personas agoten los boletos para el México vs Colombia (EFE/José Méndez)

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El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana será ante 50 mil personas en Baltimore, Estados Unidos, en un amistoso frente a Colombia. Después de la conexión que retomó el Tri con la afición durante la Copa Mundial 2026, al expectativa se mantiene, ahora bajo la dirección de Rafa Márquez, el público respondió al primer partido que dirigirá el Káiser.

Luego de que inició la venta de boletos para el México vs Colombia que se jugará en septiembre, el público rápidamente agotó las primeras locaciones, según reportó TUDN. El partido se jugará en el M&T Bank Stadium, donde habitualmente juegan los Ravens de la NFL y que tiene capacidad para más de 70 mil personas. A más de un mes del encuentro, ya se vendieron 50 mil boletos y se analiza abrir la parte alta del inmueble por la demanda.

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La sede de Baltimore forma parte de la búsqueda de nuevas plazas para los amistosos de México en Estados Unidos. Los organizadores probaron por primera vez esa ciudad para medir la aceptación del equipo mexicano.

Rafa Márquez se prepara para debutar como DT con el Tri

Rafa Márquez se prepara para debutar como DT con el Tri (X@miseleccionmx)

Rafael Márquez debutará al frente del equipo nacional en la gira de septiembre y octubre, en la que México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en distintas sedes en el país del norte.

Además de Baltimore, la Selección Mexicana también jugará en el Sport Illustrated Arena, inmueble en el que juegan los New York Red Bull. Esa plaza también será puesta a prueba para medir la convocatoria del conjunto mexicano.

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Después de esos compromisos, México jugará en Phoenix, Arizona, contra Estados Unidos, una de las sedes donde la Selección Mexicana reúne más aficionados. La gira de presentación de Márquez cerrará ante Chile en Los Ángeles. Esta primera presentación del proyecto de Rafa Márquez.

Rafa Márquez asegura que su primera convocatoria no tendrá muchos cambios a lo visto en el Mundial 2026 (Europa Press)

Mientras se acerca su presentación, Rafael Márquez trabaja en los detalles de su cuerpo técnico. Hasta ahora se le ha visto acompañado por Pol Llorente y Vidal Paloma, quienes formarán parte de su grupo de trabajo.

También se espera que en los próximos días se sumen más integrantes. La intención del nuevo entrenador de la Selección Mexicana es dar continuidad al proyecto que inició Javier Aguirre, y se prevé una convocatoria similar a la que tuvo el equipo en la Copa del Mundo.

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Buscarán que el Estadio Cuauhtémoc sea sede para la Copa Oro 2027

La FMF busca que México reciba partidos de la Copa Oro 2027 y en ese plan el Estadio Cuauhtémoc aparece como una de las opciones para albergar encuentros, con Puebla otra vez en la ruta de los torneos de Concacaf después del Premundial Sub-20 y con la mira puesta en el calendario del certamen, previsto del 19 de junio al 11 de julio de 2027.

La propuesta contempla que el torneo vuelva al país después de más de 20 años, aunque el formato se mantendría compartido con Estados Unidos, por lo que no todos los partidos se disputarían en territorio mexicano, de acuerdo con ESPN. El antecedente inmediato que sostiene esa intención es el Mundial 2026, en el que México es anfitrión de 13 partidos entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de la alta asistencia registrada en los Fan Fest.

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Puebla se perfila como una de las ciudades consideradas en esa estrategia. Según información publicada por AS México, el plan prevé que el Estadio Cuauhtémoc reciba juegos del torneo y que el Estadio Olímpico Universitario de la BUAP funcione como centro de entrenamiento de alguna de las selecciones participantes.

La ciudad cerró su etapa como anfitriona del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, pero ahora intentaría mantenerse en el calendario regional con el torneo de selecciones más importante del área. Esa opción cobra fuerza después de que la capital poblana no se convirtió en campamento de selecciones para el Mundial 2026.

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