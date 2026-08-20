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William Valdés, exconductor de Hoy y VLA, reacciona a la muerte de tres amigos en accidente aéreo

La tragedia ocurrió el 19 de agosto de 2026 en el condado de Samburu, cuando un helicóptero se desplomó en la zona de la montaña Ololokwe

Hombre con camisa marrón y corbata clara, en un fondo oscuro. Hay dos círculos con imágenes superpuestas: un incendio con un bombero y un grupo en una barca
William Valdés presenta un retrato con dos imágenes superpuestas, una de un incendio forestal y otra de un grupo de personas en un paseo. (Instagram: William Valdés)
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William Valdés enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida personal tras la muerte de tres amigos en un accidente aéreo ocurrido en Kenia. El actor y presentador cubano, recordado en México por su participación en programas como Hoy y Venga la Alegría, compartió un mensaje en redes sociales para despedirse de José, Adam y Henry.

La tragedia ocurrió el 19 de agosto de 2026 en el condado de Samburu, cuando un helicóptero se desplomó en la zona de la montaña Ololokwe. La aeronave transportaba a siete personas y, de acuerdo con la información disponible, no hubo sobrevivientes.

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Entre las víctimas se encontraba José Alberto Suárez, periodista y ejecutivo de Telemundo, con quien William Valdés mantenía una estrecha amistad.

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas de Telemundo en Florida, murió en el accidente aéreo en Kenia (@TReporta)
José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas de Telemundo en Florida, murió en el accidente aéreo en Kenia (@TReporta)

Junto a una fotografía tomada durante un viaje en México, donde aparece acompañado por sus tres amigos, Valdés expresó la incredulidad que le provocó la noticia.

“José, Adam y Henry, esta fue la última vez que estuvimos todos juntos, celebrando la vida y el cumpleaños de nuestra querida Lully en México. Jamás imaginé que esa foto se convertiría en un recuerdo tan doloroso y, al mismo tiempo, tan especial. Hoy tengo el corazón roto y me faltan las palabras”, escribió.

William Valdés lamenta la muerte de José Alberto Suárez y sus amigos

El conductor dedicó una parte especial de su despedida a José Alberto Suárez, con quien había hablado pocos días antes del accidente y tenía planes de reencontrarse próximamente en México.

“Hace apenas unos días hablábamos. Me decías que ibas a ir a México a ver la obra… teníamos tantos planes, amigo. Cuesta entender que ya no será así”, expresó.

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En otro fragmento, William Valdés destacó la huella que sus amigos dejaron en quienes convivieron con ellos y envió un mensaje de solidaridad a sus familias.

“Hoy se fueron de este plano tres grandes seres humanos, tres amigos que dejaron recuerdos, risas y cariño en quienes tuvimos la fortuna de conocerlos. A sus familias, amigos y a todos sus seres queridos, les mando un abrazo enorme y toda mi fuerza en este momento tan difícil”, escribió.

El exconductor de televisión aseguró que conservará el recuerdo de los tres jóvenes como los veía en aquella fotografía tomada durante una celebración.

“Los voy a recordar así, juntos, celebrando la vida. Descansen en paz”, concluyó.

Un grupo de siete personas, seis hombres y una mujer, sonríe a cámara desde un bote. Detrás, se observa un cuerpo de agua con árboles y un cielo azul
Junto a una fotografía tomada durante un viaje en México, donde aparece acompañado por sus tres amigos, Valdés expresó la incredulidad que le provocó la noticia. (Instagram)

¿Quién era José Alberto Suárez?

José Alberto Suárez desarrolló una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación. Al momento de su muerte se desempeñaba como presidente y gerente general de Telemundo 31 en Orlando, Telemundo 49 en Tampa y WWDT, estación con cobertura en el área de Fort Myers-Naples.

A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos en operaciones de Telemundo y NBC, con experiencia en mercados como Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio.

También recibió diversos reconocimientos de la industria, entre ellos premios Emmy Lone Star, Emmy Suncoast y distinciones de la Associated Press.

Tras conocerse su muerte, César Conde, presidente ejecutivo de NBCUniversal News Group, destacó su trayectoria y cercanía con sus compañeros.

“José fue un colega excepcional y un mentor para muchos”, señaló. “Aportaba energía, humor, calidez y un fuerte sentido de propósito a su trabajo”.

La despedida de William Valdés provocó mensajes de apoyo de seguidores y figuras del medio artístico, mientras se confirmaban nuevos detalles sobre el accidente aéreo que terminó con la vida de sus tres amigos.

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