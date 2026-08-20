Eclipse lunar parcial 2026: cuándo y a qué hora se verá la Luna roja en México

El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista si las condiciones meteorológicas lo permiten

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México se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más destacados de 2026. Durante la noche del jueves 27 y las primeras horas del viernes 28 de agosto ocurrirá un eclipse lunar parcial profundo, el cual oscurecerá gran parte del satélite natural y podría teñirlo de tonalidades rojizas o cobrizas.

El acontecimiento coincidirá con la Luna llena de agosto, conocida tradicionalmente como “Luna de Esturión”. Esta denominación, de origen cultural, se relaciona con la temporada en la que los pueblos originarios de América del Norte encontraban una mayor abundancia de esturiones en los Grandes Lagos.

Aunque en redes sociales y algunos medios se le presenta como “Luna de Sangre”, este término suele reservarse para los eclipses lunares totales. En esta ocasión, el fenómeno será parcial, pero la profundidad con la que la Luna ingresará en la sombra terrestre permitirá observar un oscurecimiento considerable y posibles tonos rojizos.

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¿Cuándo será el eclipse lunar parcial de agosto 2026?

El eclipse lunar podrá verse en México durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026. La NASA confirmó que el fenómeno será visible desde gran parte de América del Norte y América del Sur, así como en algunas regiones de Europa y África.

Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, por lo que proyecta su sombra sobre el satélite. En este caso, la alineación no será completamente exacta y una pequeña fracción de la Luna permanecerá fuera de la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 cubrirá 96.2% de la superficie visible de la Luna y podrá teñirla de tonos rojizos y cobrizos durante su punto máximo

De acuerdo con los cálculos astronómicos, la magnitud del eclipse será de 0.930, lo que significa que alrededor de 93 por ciento del diámetro lunar ingresará en la umbra. En términos de superficie, la sombra cubrirá aproximadamente 96.2 por ciento del área visible del disco lunar. Por ello, será uno de los eclipses parciales más profundos y llamativos del año.

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¿A qué hora se verá la Luna roja en México?

Los horarios pueden presentar variaciones dependiendo de la zona del país. Para la Ciudad de México y otras entidades que utilizan el tiempo del centro, las fases se desarrollarán de la siguiente manera:

Inicio del eclipse penumbral: 19:23 horas del 27 de agosto.

Inicio del eclipse parcial: 20:33 horas.

Punto máximo: 22:12 horas.

Fin del eclipse parcial: 23:51 horas.

Fin del eclipse penumbral: 01:01 horas del 28 de agosto.

La fase más atractiva comenzará a las 20:33 horas, cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra y la sombra terrestre resulte claramente perceptible. El mejor momento para observarla será alrededor de las 22:12 horas, cuando alcanzará su máxima cobertura sobre el cielo del sureste de la Ciudad de México.

Es importante aclarar que las 04:18 horas asociadas con el plenilunio corresponden al tiempo universal coordinado; al convertir ese momento al horario del centro de México, ocurre durante la noche del 27 de agosto.

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¿Por qué la Luna puede verse roja durante el eclipse?

El color cobrizo se produce porque una parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En ese proceso, los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras las longitudes de onda rojizas continúan su recorrido y alcanzan la superficie lunar.

Es un mecanismo similar al que genera los colores rojos y anaranjados de algunos amaneceres y atardeceres. Sin embargo, como el eclipse será parcial, no todo el disco adquirirá el mismo color: una pequeña zona permanecerá iluminada directamente por el Sol, mientras el resto podría verse oscurecido y con tonos oxidados.

La NASA explica que, durante el máximo, la Luna no quedará completamente cubierta, pero ofrecerá una imagen dramática debido a la profundidad del eclipse.

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto de 2026 cubrirá 96.2% de la superficie visible de la Luna y podrá teñirla de tonos rojizos y cobrizos durante su punto máximo

Recomendaciones para observar el eclipse lunar

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse directamente sin lentes especiales ni filtros certificados. Tampoco representa un riesgo para la vista.

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Para apreciarlo mejor, se recomienda buscar un espacio abierto, con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el este-sureste durante las primeras fases. Los binoculares o un telescopio pequeño no son indispensables, pero pueden ayudar a distinguir el avance de la sombra terrestre sobre los cráteres lunares.