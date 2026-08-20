¿Qué dice tu aliento sobre tu salud? La ciencia detrás de la detección de enfermedades respiratorias

El grupo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático trabaja con el INER en el análisis de compuestos orgánicos volátiles del aliento mediante espectrometría de masas de alta resolución. |(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolla una tecnología capaz de identificar cambios en la composición del aire exhalado, lo que abre nuevas posibilidades para la detección oportuna de padecimientos como el cáncer de pulmón. De acuerdo con Ciencia UNAM, esta innovación busca transformar el diagnóstico al ofrecer métodos menos accesibles para la población.

En la actualidad, los investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, emplean espectrometría de masas de alta resolución para reconocer la presencia de compuestos orgánicos volátiles, conocidos como COVs, que pueden servir como indicadores de procesos patológicos en el organismo.

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El desarrollo de estos métodos resulta relevante porque, en pruebas recientes, fue posible distinguir entre individuos con cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y personas sanas, logrando identificar hasta ocho compuestos diferentes en pacientes con cáncer pulmonar.

El perfil químico del aliento se conforma tanto por sustancias generadas dentro del cuerpo como por aquellas absorbidas del ambiente. La “huella química” es particular en cada persona y cambia de forma natural, lo que representa un reto para los científicos: diferenciar variaciones normales de aquellas asociadas a alguna afección.

El aliento, fuente de información sobre el estado de salud

El aire exhalado transporta sustancias como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, pero también cientos de moléculas en cantidades mínimas llamadas COVs. Estas sustancias reflejan procesos internos y la influencia del entorno.

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El método revisa compuestos volátiles en tiempo real y ya logra distinguir entre pacientes con tumor pulmonar, EPOC y personas sanas, con potencial para impulsar diagnósticos más tempranos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar su composición, los especialistas pueden obtener información sobre el estado fisiológico de una persona y detectar alteraciones asociadas a enfermedades respiratorias antes de que aparezcan síntomas.

Para lograrlo, los investigadores utilizan equipos sensibles como el Vocus 2R PTR-ToF-MS, que identifica en tiempo real los compuestos presentes en el aliento y permite caracterizar su firma química. Esta tecnología representa una alternativa no invasiva con potencial para integrarse a la práctica médica y favorecer diagnósticos más tempranos.

Hacia un modelo preventivo con análisis no invasivo

El avance de la breathomics en México se apoya en el trabajo conjunto de especialistas en química, medicina y biología. La integración de estudiantes en la recolección y procesamiento de muestras contribuye a fortalecer la formación científica y a expandir la base de datos necesaria para perfeccionar los modelos analíticos.

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Una ilustración conceptual presenta un árbol estilizado, cuyas raíces se entrelazan con el logo de la UNAM, y sus ramas se transforman en archivos, datos y figuras de estudiantes y científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que la tecnología pueda diferenciar a personas en riesgo y, con ello, mejorar la eficiencia de los recursos en salud.