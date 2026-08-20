De Teo González a Los Alegres del Barranco: así fue la noche en que artistas animaron los XV años de la hija del ‘Tío Lako’

Tres años antes del operativo contra su familia, El Tío Lako hizo una narcofiesta para su hija en Tinaja de Vargas. (Redes sociales)

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El 25 de septiembre de 2023, la pequeña localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, fue escenario de una celebración que no correspondía a ninguna quinceañera ordinaria.

Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado por autoridades federales como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, organizó para su hija Nicole una fiesta de XV años con cerca de mil invitados, artistas del regional mexicano de primer nivel, regalos valuados en millones de pesos y un operativo de seguridad a cargo de hombres armados con chalecos que portaban las siglas del cártel de las cuatro letras. El evento duró más de 17 horas.

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La celebración volvió a circular este miércoles 19 de agosto en redes sociales, horas después de que fuerzas federales detuvieran a Marisol “N”, otra hija de “El Tío Lako”, y a Lourdes “N”, su pareja sentimental, junto con otros diez integrantes del CJNG en un operativo en Tanhuato y Ecuandureo. El saldo total ascendió a 12 detenidos, según informó la Defensa.

El show arrancó a las 2:00 p.m. y no paró hasta el amanecer

(Foto: X@VendettaTamaul1)

El salón fue transformado en un cuento de hadas. La temática era Cenicienta: figuras tridimensionales del personaje, proyecciones de escenas de la película de Disney, un carrusel junto a la pista de baile y techos, columnas y mesas cubiertos de arreglos de rosas en tonos morado, rosa y amarillo. Cerca de mil personas asistieron al festejo, de acuerdo con información de Quadratín.

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El itinerario comenzó con un mariachi a las 2:00 de la tarde. A las 5:30 p.m. subió al escenario el comediante Teo González, primer nombre del programa y el único del ámbito del entretenimiento que no pertenecía al regional mexicano. A las 6:00 p.m. abrió el Snak Bar y el Shop Store. A las 7:00 p.m. llegó el vals, la coronación y el baile sorpresa.

La producción no se limitó al salón. A las 9:30 p.m., los invitados salieron al exterior para el momento más vistoso de la noche: un espectáculo de drones que dibujó el nombre “Nicole” en el cielo de Tinaja de Vargas, acompañado de fuegos artificiales.

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Lo que siguió fue una maratón musical que se extendió hasta pasadas las 7:00 de la mañana siguiente. A las 11:00 p.m. arrancó Pancho Barraza. A la 1:30 a.m. fue el turno de Julión Álvarez. A las 3:30 a.m. subió Alfredo Olivas. A las 5:30 a.m. tocaron Los Sebastianes. Y a las 7:30 a.m., ya con la madrugada convertida en mañana, cerraron Los Alegres del Barranco, quienes en su repertorio tienen una canción que lleva el mismo nombre que el líder criminal: “El Tío Lako”.

(Redes sociales)

Mientras los invitados disfrutaban del espectáculo, afuera del recinto había hombres armados. Algunos vestían de civil, otros portaban ropa tipo militar y chalecos con las siglas “CJNG”, según imágenes que circularon en redes sociales.

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Entre los regalos que recibió Nicole Guerrero destacaron una camioneta Mercedes-Benz Clase G de color rosa, valuada en alrededor de 4 millones de pesos, y un vehículo RZR todoterreno negro con un costo estimado de 500,000 pesos, de acuerdo con reportes de prensa local.

(Foto: X@PenalozaOmero)

La fiesta que dejó un rastro: casi tres años de operativos, detenciones y bajas

La celebración de septiembre de 2023 terminó por poner al “Tío Lako” en el radar de las autoridades. Semanas después del evento, fuerzas federales realizaron un operativo en Tinaja de Vargas con el objetivo de capturarlo. En uno de los inmuebles cateados encontraron un cachorro de león, una pantera y un tigre. Los tres animales presentaban desnutrición y falta de calcio; fueron trasladados al Zoológico Benito Juárez de Morelia. Heraclio Guerrero Martínez logró evadir el operativo, pero su nombre comenzó a aparecer esporádicamente en celebraciones locales, en regalos para la comunidad en fechas especiales y hasta en ferias.

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En febrero de 2026, fuerzas federales localizaron y abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un complejo residencial en Tapalpa, Jalisco. Ese mismo día también murió Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1”, hijo de Heraclio Guerrero Martínez.

Foto: X/HEARST_BB/ Captura de pantalla

La Defensa señaló posteriormente que el “Tío Lako” fue responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional ese día en reacción a la muerte de su hijo y a la caída del líder máximo del cártel.

Fue hasta este miércoles 19 de agosto, casi tres años después de la fiesta de Nicole, fuerzas federales desplegaron un operativo de precisión en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio. Detuvieron a una de sus hijas, su pareja sentimental y 10 de sus hombres.

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El operativo aseguró 64 vehículos —uno con blindaje—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm., nueve armas largas, un arma corta, dos aditamentos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, cartuchos, cargadores y droga, según el comunicado de la Defensa.

La hija Lourdes y su presunta pareja del Tío Lako fueron capturadas junto a colaboradores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación Foto: FGR

La respuesta fue inmediata. Presuntos integrantes del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en más de 20 puntos de Michoacán, entre ellos un autobús destinado al transporte de jornaleros agrícolas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla activó el Plan Antibloqueo y confirmó horas después la reapertura de 15 puntos carreteros. Calificó el resultado como “un golpe directo a la estructura criminal en la región”.

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Pese al despliegue y los rumores, Heraclio Guerrero Martínez no figura en las listas oficiales de detenidos ni en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC. Sigue prófugo.