Narcocorridos revelan quién es ‘El Tío Lako’ del CJNG: los Guerrero, 200 pistoleros y el asesinato de un candidato a alcalde

El músico Heraclio Guerrero Martínez, conocido como 'El Tío Lako', aparece en esta ilustración con instrumentos como guitarras, una tuba y un acordeón que se observan desenfocados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La madrugada del 19 de agosto de 2026, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de precisión en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán. El objetivo era Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco. No lo encontraron.

Lo que sí dejó el operativo fueron 12 detenidos, entre ellos Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental del líder delictivo, según informó la Defensa.

El decomiso incluyó 64 vehículos —uno con blindaje—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm., nueve armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron, cartuchos, cargadores y droga.

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Las autoridades actualizaron a 12 la cifra de detenidos tras el operativo. Crédito: Especial

La respuesta del CJNG fue inmediata. Presuntos integrantes del cártel incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en más de 20 puntos de Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia mañanera que los hechos estaban relacionados con un operativo contra “objetivos prioritarios y generadores de violencia”. Heraclio Guerrero Martínez no figura en las listas oficiales de detenidos ni en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC. Sigue prófugo.

¿Quién es El Tío Lako?

Heraclio Guerrero Martínez tiene más de 70 años y encabeza desde hace décadas la célula conocida como “Los Guerrero”, brazo armado del CJNG con base histórica en Tinaja de Vargas, Tanhuato. La organización surgió hace más de 30 años como un clan familiar, y con el tiempo se alió con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien los dotó de vehículos y armas para combatir a Los Caballeros Templarios en la disputa por el control de Michoacán.

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Foto: X/HEARST_BB/ Captura de pantalla

El punto de quiebre en la historia del clan fue noviembre de 2011, cuando Javier Guerrero Martínez, hermano de Heraclio y uno de los líderes de la célula, fue abatido. Javier era identificado como compadre de “El Mencho”. Desde entonces, Heraclio Guerrero asumió el mando de “Los Guerrero” junto con su hijo Adrián Alonso Guerrero “El 08”.

Las operaciones de la célula se extienden por municipios michoacanos como Zamora, Ecuandureo, La Piedad, Zacapu, Chilchota y Yurécuaro, y alcanzan territorio jalisciense en Villa Purificación, Autlán de Navarro, Mazamitla y Tamazula, de acuerdo con reportes de seguridad.

Desde junio de 2023, Adrián Alonso y su hermano Javier Guerrero Covarrubias, sobrinos del “Tío Lako”, figuran en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades ligadas al tráfico de armas, robo de combustible y narcotráfico en beneficio del CJNG.

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Cinco narcocorridos grabados entre 2018 y 2023 construyeron, estrofa por estrofa, el perfil del hombre que las autoridades federales llevan años intentando capturar.

“El Compa Lako”, Los Alegres del Barranco

(Captura de pantalla)

Este es el corrido más antiguo y retrata al personaje antes de que se convirtiera en el objetivo prioritario que el Ejército buscó este miércoles en Tinaja de Vargas.

Los Alegres del Barranco lo grabaron en 2018, cuando el nombre de Heraclio Guerrero Martínez todavía no circulaba con la misma frecuencia en los reportes de seguridad. La canción abre con una declaración de origen que ningún otro corrido del repertorio repite con tanta claridad: nació pobre, le tocó batallar, y de esa necesidad construyó lo que tiene.

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La letra describe una condena que debió ser de setenta años y que quedó en uno. No especifica el delito ni la fecha, pero la referencia coincide con lo que los reportes periodísticos documentaron: Guerrero Martínez fue detenido en 2015 señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández Saucedo, excandidato a la presidencia municipal de Yurécuaro.

En 2018 la estructura de protección que describe la canción es de 50 guardaespaldas.

La canción cierra con una frase que en el contexto del operativo de este miércoles adquiere un peso particular. Después de saludar a sus dos esposas, sus hijos y sus hermanos, el corrido nombra al grupo: “nos apodan Los Guerreros / y las armas van primero / por si se ofrece pelear”. El último verso es un agradecimiento al “señor de Michoacán”, referencia que apuntaba a “El Mencho”.

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“El Tío Lako”, Los Alegres del Barranco

(Captura de pantalla)

Cinco años después de “El Compa Lako”, Los Alegres del Barranco volvieron a grabar un corrido para Heraclio Guerrero Martínez. La canción se titula igual que el personaje y fue compuesta por Pavel Moreno.

El corrido abre describiéndolo como jefe indiscutible: “Bien ajuareado el señor / por eso es el jefe del equipo / comandados los guerreros / a la voz del chaparrito”. El apodo “chaparrito” es una de las pocas referencias físicas directas al personaje en todo el repertorio de narcocorridos que le dedican.

En esta canción aparece por primera vez el respaldo explícito de Nemesio Oseguera Cervantes: “El apoyo tiene al cien / y por don Mencho es respaldado”. Para 2023, “El Mencho” era el líder máximo del CJNG y una de las personas más buscadas por autoridades mexicanas y estadounidenses. En esa frase se deja ver la cercanía de ambos personajes.

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El armamento que describe la letra es notoriamente más pesado que el de 2018. Ya no son pecheras y armas largas genéricas: la canción nombra Barrett, calibre .50, R, Minimi, cuerno de disco y M60, varios de estos modelos son armas de uso exclusivo militar. La ametralladora calibre .50 coincide exactamente con una de las piezas aseguradas este miércoles 19 de agosto en el operativo en Tanhuato y Ecuandureo, según el comunicado de la Defensa.

El contrabando aparece como actividad central y en marcha: “Armas listas pa’l combate / y el contrabando sigue avanzando”. La organización InSight Crime identifica el robo de combustible como uno de los negocios más rentables de la célula.

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El territorio se amplía: “Son Jalisco y Michoacán / en los estados que me verán / no se metan sin permiso / pues tengo ojos que andan por ahí”.

La canción fue grabada el mismo año en que Guerrero Martínez organizó la fiesta de XV años de su hija Nicole en Tinaja de Vargas, con cerca de mil invitados, artistas del regional mexicano y hombres armados con chalecos del CJNG custodiando el exterior. Los Alegres del Barranco cerraron esa noche a las 7:30 de la mañana, según el programa del evento.

“El Tío Lako”, Jovanny Cadena ft. Banda Los Populares del Llano

(Captura de pantalla)

Si los corridos de Los Alegres del Barranco construyen el personaje desde afuera —describiendo su poder, su armamento, su territorio—, el de Jovanny Cadena lo hace desde adentro. Es la canción que más se acerca a una declaración en primera persona, y la que más datos concretos aporta sobre episodios que las autoridades también documentaron.

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La letra abre con una cifra que duplica la estructura descrita en canciones anteriores: más de 200 pistoleros bajo su mando, todos en los municipios de Tanhuato y Tinaja de Vargas. El corrido lo nombra por lo que es y por lo que hace: comandar a “Los Guerreros”.

La letra alude a que “el gobierno lo señaló en televisión” y que “lo enredaron con un muerto que iba pa gobernador”. La letra sostiene su versión de inocencia y celebra su liberación: “Les falló a pesar que me agarraron, este gavilán voló”.

La muerte de su hermano Javier aparece aquí con más detalle que en cualquier otro corrido. La canción lo recuerda como alguien “muy aguerrido” que “con su gente estuvo al cien” y señala que dejó “tres herederos” que “en combate salieron igual a él”.

El corrido también menciona a “El Mencho”, con un rasgo personal: “aunque lo miran muy serio, también se alegra el viejón”.

“Para Todos el Tío Lako”, Los Farmerz

(Captura de pantalla)

De todos los corridos del repertorio, este es el más personal. Los Farmerz compusieron una canción de cumpleaños, y en esa aparente celebración está el retrato más íntimo del personaje.

La letra abre con una copa levantada al cielo y un agradecimiento a Dios por “un año más”. Además de las dos esposas que mencionan todos los corridos anteriores, aquí aparecen por primera vez los nietos. La letra los describe como el motivo “para no dejar de trabajar”, una frase que en el contexto del personaje adquiere un peso particular.

La referencia a la cárcel es la más explícita de todo el repertorio: “me atacaron, di respuesta / me encierran, cumplí condena / pero salí y voy por más”. No hay ambigüedad ni evasión. El corrido reconoce el encarcelamiento, lo acepta como parte del camino y lo presenta como un episodio superado. La siguiente línea es una advertencia directa a las autoridades: “me disculpo si ya no me agarran / porque mis muchachos firmes dan batalla / ya no caigo sin pelear”.

“El Tío de Jalisco”, de Luis R. Conríquez

(Captura de pantalla)

Luis R. Conríquez es uno de los exponentes del regional mexicano con mayor proyección comercial en los últimos años, y su canción sobre el “Tío Lako” no la canta en primera persona del personaje sino desde la perspectiva de alguien que lo rodea, que le cuida la espalda y que lo describe desde afuera.

Ese cambio de perspectiva aporta algo que los otros corridos no tienen: una mirada sobre cómo se ve al “Tío Lako” desde dentro del cártel, no desde él mismo.

La canción menciona desplazamientos a Guadalajara y a la zona de Andares, uno de los corredores comerciales y residenciales de mayor valor en esa ciudad.

El dato periodísticamente más relevante de esta canción es la aparición de Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, identificado por autoridades como uno de los comandantes de mayor rango del CJNG y jefe de su grupo élite. La letra lo llama “compadre” y lo ubica operando junto a él en la “limpieza de plazas”. Es la única canción del repertorio que vincula al “Tío Lako” con el “Doble R” de forma explícita, lo que describe una relación cercana entre ambos personajes.