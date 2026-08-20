¿Quiénes son los hijos de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líder regional del CJNG en Michoacán y Jalisco?

¿Quiénes son los hijos de El tío Lako? (Redes sociales)

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El operativo del 19 de agosto de 2026 en Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, no solo golpeó una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): también volvió a colocar bajo los reflectores a la familia de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, uno de los principales jefes regionales del cártel en Michoacán y Jalisco.

De los tres hijos que han sido identificados públicamente, uno fue asesinado, otra fue detenida durante el operativo y la tercera se hizo conocida por una lujosa fiesta de XV años celebrada en 2023, cuyo programa incluía presentaciones de Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Pancho Barraza y Los Alegres del Barranco.

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Los nombres de Rubén, Marisol y Nicole Guerrero también quedaron plasmados en los narcocorridos dedicados al “Tío Lako”, donde el propio capo presume a sus hijos, esposas y nietos como el motivo de su ascenso dentro de la organización criminal: “Mis hijos, mis dos esposas, mis nietos son el motivo para no dejar de trabajar”, dice una estrofa de la canción “Para Todos el Tío Lako”, del grupo Los Farmerz.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de los hijos del “Tío Lako” y sus papeles en la organización.

Rubén Guerrero Valadez, “El R1”: el hijo que murió junto a “El Mencho”

La presunta muerte de Rubén Guerrero Valadez, “El R1", ha puesto el ojo sobre El Tío Lako, uno de los posibles sucesores de "El Mencho". (@HEARST_BB/Captura de pantalla)

El más documentado de los hijos de Heraclio Guerrero Martínez es Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”. Murió el 22 de febrero de 2026 durante el operativo federal en el complejo residencial de Tapalpa Country Club, en Jalisco, donde las Fuerzas Armadas localizaron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del CJNG.

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Rubén Guerrero se encontraba junto a Oseguera Cervantes en el sitio cuando las fuerzas federales irrumpieron, según fuentes consultadas por el periodista César Cabrera para Milenio. Murió en el enfrentamiento. “El Mencho” logró huir momentáneamente hacia una zona boscosa, fue herido de gravedad y falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó la muerte de Guerrero Valadez en entrevista con Azucena Uresti: “Sí, fue abatido, esto lo reconocen las autoridades federales, y el día de ayer fue sepultado por información que tenemos ahí en su comunidad en el municipio de Tanhuato”.

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La muerte de Rubén representó una pérdida doble para el clan: era hijo del jefe regional y formaba parte del círculo de seguridad de la cúpula del CJNG. Su cercanía con Oseguera Cervantes lo ubicaba en uno de los eslabones más altos de la estructura del cártel, pues comandaba al brazo armado de Fuerzas Especiales Mando R.

Nicole Guerrero: la hija de la fiesta que expuso al clan

Tres años antes del operativo contra su familia, El Tío Lako hizo una narcofiesta para su hija en Tinaja de Vargas. (Redes sociales)

La otra hija identificada públicamente es Nicole Guerrero, cuyo nombre cobró notoriedad en noviembre de 2023 cuando circularon en redes sociales videos e imágenes de una ostentosa fiesta de XV años celebrada el 25 de septiembre de ese año en Tinaja de Vargas, con cerca de mil invitados.

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El evento incluyó un espectáculo de drones que dibujó el nombre “Nicole” en el cielo de la localidad michoacana, fuegos artificiales, una cartelera musical que arrancó a las 11:00 p.m. con Pancho Barraza y cerró a las 7:30 a.m. con Los Alegres del Barranco, y regalos que incluyeron una camioneta Mercedes-Benz Clase G de color rosa valuada en alrededor de 4 millones de pesos y un vehículo RZR todoterreno negro, según reportes de prensa local citados por Quadratín.

Mientras los invitados disfrutaban del festejo, afuera del recinto hombres armados con chalecos que portaban las siglas “CJNG” custodiaban el evento.

La fiesta terminó por poner al “Tío Lako” en el radar de las autoridades: semanas después, fuerzas federales realizaron un operativo en Tinaja de Vargas donde encontraron un cachorro de león, una pantera y un tigre en uno de los inmuebles cateados. Guerrero Martínez logró evadir el operativo.

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En febrero de 2026, circuló en redes sociales una fotografía de una joven señalada —sin confirmación oficial— como hija del “Tío Lako”. En la imagen, la joven porta una carabina CX-05, variante compacta del fusil FX-05 Xiuhcóatl, armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas. La imagen habría sido compartida desde una cuenta de Instagram con la ubicación “Tinaja de Vargas” y el texto “Mi niña”.

Marisol “N”

La pareja sentimental del Tío Lako es la primera de las mujeres que se ve en la imagen del traslado. Crédito: Especial

La tercera hija conocida es Marisol “N”, un nombre que recién salió a la luz este miércoles 19 de agosto tras el operativo en la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, donde también fue aprehendida Lourdes “N”, pareja sentimental de “El Tío Lako”. Hasta el momento no se precisó su edad ni el rol que habría desempeñado dentro de la estructura criminal.

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Marisol fue trasladada junto con los otros 11 detenidos en helicóptero a una base aérea y de ahí en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para quedar a disposición de la FGR, según el comunicado de la Defensa.

Hasta el cierre de esta nota, Heraclio Guerrero Martínez no figura en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC. La Defensa lo identifica como objetivo prioritario y lo señala como responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el mismo 22 de febrero de 2026, tras la muerte de su hijo y la caída de “El Mencho”. Sigue prófugo.

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