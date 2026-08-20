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Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO causa alarma en redes sociales

La presentadora de TUDN cortó el en vivo para solicitar auxilio de militares que circulaban por la zona

Un video, transmitido en vivo desde las cuentas de Vanessa Huppenkothen, muestra una camioneta SUV roja circulando en una avenida mojada de la Ciudad de México durante la noche.

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Un video grabado presuntamente desde las cuentas oficiales de Vanessa Huppenkothen generó zozobra en X —antes Twitter—. El audiovisual, una transmisión en vivo iniciada en Instagram, registra el tenso momento en que una camioneta aparentemente intenta cerrarle el paso en una avenida de la Ciudad de México.

Aunque el clip fue eliminado de las cuentas oficiales de Huppenkothen, seguidores grabaron el video y lo difundieron en otras plataformas para solicitar ayuda para la comunicadora.

En el video, una camioneta Toyota color rojo detiene su marcha para impedir que la presentadora la rebase. La acción desconcierta a Huppenkothen, quien entra en crisis.

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“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace. Ay, no, no, no, no, no. Diosito santo. Oigan, si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr**. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya. No, no se va a ir. No se va a ir, Diosito santo. Ay. Ay, Dios mío. Vengo sola, ayúdenme, por favor. Por favor, por favor”.

Luego de que la camioneta que la seguía se orilla, dos camiones con militares pasan por la avenida, momento que aprovecha la presentadora para acelerar la marcha y solicitar auxilio.

Hasta el momento, Vanessa Huppenkothen no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho. Sin embargo, seguidores han replicado la grabación para solicitar apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México.

Información en desarrollo **

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