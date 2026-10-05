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Chicharito Hernández se sincera sobre el futuro de su carrera en el futbol: “Yo ya viví lo que tenía que vivir”

Tras su salida de Chivas, el delantero dice sentirse en paz con sus decisiones y agradece los logros obtenidos en clubes como el Manchester United y el Real Madrid

Javier Hernández, máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, volverá a la actividad en 2027 y afirmó que si Raúl Jiménez rebasa su marca beneficiaría al futbol nacional. REUTERS/Jason Cairnduff
Javier Hernández, máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, volverá a la actividad en 2027 y afirmó que si Raúl Jiménez rebasa su marca beneficiaría al futbol nacional. REUTERS/Jason Cairnduff
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La carrera de Javier Hernández es algo que aficionados y expertos siempre mantienen en la mira, aunque hoy las palabras del jugador toman el tono de alguien que mira hacia atrás sin cuentas pendientes.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana se prepara para un nuevo ciclo en Estados Unidos, después de un periodo de pausa y reflexión tras un regreso para el olvido en Chivas.

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Chicharito sostiene el mayor récord histórico de goleo en la Selección Mexicana con 52 anotaciones. REUTERS/Damir Sagolj
Chicharito sostiene el mayor récord histórico de goleo en la Selección Mexicana con 52 anotaciones. REUTERS/Damir Sagolj

Durante una charla en el podcast Unfiltered Soccer, junto a Landon Donovan y Tim Howard, Chicharito habló de su etapa como analista en el Mundial de 2026, de la marca que sostiene con México y de la calma con la que enfrenta los siguientes años de su trayectoria.

Chicharito mira su carrera con la calma de quien ya no carga deudas

Hernández explicó que el paso del tiempo modificó la manera en que observa las decisiones, los momentos difíciles y los logros que acumuló como futbolista: “Yo estoy muy agradecido de no tener ningún resentimiento por nada de lo que ha ocurrido en mi carrera”, dijo durante la conversación.

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El delantero sostuvo que esa postura le permite analizar partidos sin que los resultados, su pasado con México o sus clubes condicione sus opiniones: “Cuando consigues más de lo que puedes imaginar, o tienes menos cosas de las que arrepentirte, puedes estar en paz con tus decisiones”.

El atacante laboró como analista deportivo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
El atacante laboró como analista deportivo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El atacante participó como analista durante el Mundial de 2026, una faceta que le permitió seguir cerca de la Selección Mexicana sin estar dentro de una convocatoria.

Su reflexión surge después de una carrera destacada que incluyó pasos por Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y LA Galaxy. Así, aunque su reflexión revela un momento de aceptación, no implica que haya puesto punto final a su carrera:

Raúl Jiménez acecha el récord de 52 goles con la Selección Mexicana de Hernández

Chicharito mantiene el récord de máximo anotador de la Selección Mexicana con 52 goles. Raúl Jiménez, por su parte, suma 48 anotaciones, por lo que está a cuatro de igualar la cifra que Hernández construyó entre 2009 y 2019.

Hernández fue directo al hablar de la posibilidad de que Jiménez alcance o supere su marca: “No me importa si Raúl supera al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana”, respondió ante Donovan y Howard.

Dos jugadores de fútbol con camisetas verde y negra gritan de alegría en un campo. El de negro tiene los brazos abiertos. Fondo borroso de estadio.
Raúl Jiménez suma 48 goles con la Selección Mexicana y se ubica a cuatro de igualar la marca de Hernández. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, añadió: “Yo ya viví lo que tenía que vivir”. Para él, que otro delantero rebase su registro sería una señal favorable para el futbol mexicano, no una pérdida personal.

Sus palabras contrastan con las que hizo en julio, cuando aseguró: “Yo no me he retirado de la Selección Mexicana, quizá ellos ya me retiraron”. De esta manera, no le cierra la puerta al Tri, aunque ahora habla sin aferrarse al sitio que ocupó durante años.

Chicharito prepara su regreso a las canchas con el Atlético Dallas

A pesar de todas estas declaraciones, la carrera de Javier Hernández sigue en marcha. Tras cerrar su segunda etapa con Chivas a finales de 2025, el delantero se tomó una pausa y reconoció que llegó a considerar el retiro.

  • Atlético Dallas lo contrató para su debut en la USL Championship durante la temporada de 2027.
  • El delantero volverá a la actividad profesional después de un periodo sin partidos oficiales, mientras se prepara para integrarse al nuevo club.
  • El mexicano será una de las figuras del proyecto que comenzará su camino en Texas.
  • Hernández ha contado que su salida de Guadalajara lo dejó sin ganas de jugar, pero el reto en Estados Unidos le devolvió el deseo de competir.
  • La faceta de analista tampoco desaparece de sus planes. Su participación durante el Mundial 2026 abrió una vía que puede mantener paralela a su regreso a las canchas.
Javier Hernández competirá con el Atlético Dallas en la USL Championship durante la temporada 2027. REUTERS/Darren Staples
Javier Hernández competirá con el Atlético Dallas en la USL Championship durante la temporada 2027. REUTERS/Darren Staples

En este sentido, entre el Atlético Dallas, la posibilidad de volver al Tri y la marca que persigue Raúl Jiménez, Chicharito transita una etapa distinta en su vida: sigue en activo, pero ya mira su legado sin aferrarse a él.

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