¿En qué lugar quedó Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026?

Karina Torres posa con el logo de "La Casa de los Famosos México" al ser confirmada como participante de la cuarta temporada. (Infobae México Especial)

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Karina Torres quedó en el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026, la cuarta temporada del reality que cerró este domingo 4 de octubre con su gran final tras 71 días de competencia.

La originaria de León, Guanajuato, se quedó a un paso de disputar el primer sitio, y con su salida, Mariana Ochoa y Memo Schutz se enfrentaron por el primer y segundo lugar, mientras que Ese Pérez y Gema Garoa se quedaron con el cuarto y quinto puesto.

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Según Galilea Montijo, la recta final tuvo 45 millones 129 mil votos.

El mensaje de La Jefa a Karina Torres

Karina Torres fue una de las cinco finalistas. (LCSLDM/Captura de pantalla)

La conductora Galilea Montijo anunció que Karina Torres ocupó el tercer sitio de la competencia tras el conteo final de votos del público.

Al confirmar la salida de Torres, La Jefa le dedicó un mensaje directo antes de que abandonara la casa por la puerta grande.

“De León Guanajuato para el mundo, una perdida que se encontró con su mejor versión. Fuiste muy valiente, incluyendo las noticias del exterior, hoy sales por la puerta grande. Le enseñaste a todo México cómo se puede salir adelante, loba, cuerpo y rostro. Licenciada Karina Torres de Tulúm, hasta siempre”, dijo La Jefa.

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Karina Torres se quedó con el tercer lugar. (LCSLDM/Captura de pantalla)

El mensaje de despedida aludió a las noticias externas que Torres debió procesar dentro del encierro, como la salud de un familiar.

Al salir, Karina Torres fue recibida por el público presente en el foro y por sus padres.

Ese Pérez y Gema Garoa se quedaron con el cuarto y quinto lugar

Antes de la salida de Torres, Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar de la temporada tras el conteo de votos realizado por la producción.

Gema Garoa, por su parte, fue la primera en salir este domingo, quedándose con el quinto lugar.

La Jefa la despidió con un mensaje que resaltó su valentía: “No te dio miedo llegar y asumiste con riesgos tus decisiones, reíste y lloraste todas las veces, dejaste una huella única, hasta siempre”. La actriz fue recibida en el foro por el público, su abuela Linda y sus amigas, y declaró sentirse “en éxtasis total” por el apoyo recibido.

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Ese Pérez se quedó con el cuarto lugar y Gema Garoa con el quinto. (Captura de pantalla YouTube)

Wendy Guevara y Mario Bezares entregaron el maletín con el premio final

La gala de la gran final incluyó la participación especial de Wendy Guevara y Mario Bezares, ganadores de la primera y segunda temporada del reality, quienes ingresaron a la casa para acompañar a los cinco finalistas en sus últimos momentos antes de conocer al ganador.

Ambos entregaron a los habitantes el maletín con los 4 millones de pesos que recibió Mariana Ochoa, quien finalmente se coronó como la gran ganadora de esta cuarta temporada.