Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Los angelinos buscan conseguir su segundo triunfo de la serie, mientras que Bravos evitará irse con desventaja de dos juegos a casa. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers se verán las caras este domingo 4 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Juego 2 de la Serie Divisional de los playoffs de la MLB.

Después de un primer encuentro, donde los angelinos vencieron a los Bravos, ahora el equipo de Atlanta busca revertir la situación y rescatar un triunfo de territorio californiano para soñar con dar la campanada y avanzar a la siguiente ronda.

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Qué ocurrió en el Juego 1

Los Dodgers dominaron el encuentro y se quedaron con el Juego 1. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los Dodgers de Los Ángeles tomaron ventaja en la Serie Divisional tras imponerse 5-3 a los Bravos de Atlanta durante el primer juego.

El pitcheo dominó durante las primeras tres entradas, pero la pizarra se movió cuando Teoscar Hernández conectó un cuadrangular de dos carreras en el cuarto capítulo para darle a los Dodgers una ventaja de 2-0.

Atlanta recortó la diferencia en el quinto rollo cuando Sean Murphy pegó un jonrón solitario que acercó a los Bravos a una carrera.

Sin embargo, la respuesta de Los Ángeles llegó de inmediato tras un par de cuadrangulares de Kyle Tucker y Max Muncy para ponerse con ventaja de 1-5.

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Los Bravos intentaron reaccionar en la novena entrada con un jonrón de Ozzie Albies, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Tarik Skubal fue una de las figuras del triunfo. El ex pitcher de los Tigers lanzó seis entradas, permitió una carrera y recetó siete ponches. Su labor mantuvo bajo control a la ofensiva de Atlanta y permitió que los Dodgers se quedaran con el primer juego de la serie.

Quiénes serán los abridores para el Juego 2

Blake Snell será el abridor por los Dodgers. (Lon Horwedel-Imagn Images)

Después de lo ocurrido en el Juego 1, los Atlanta Braves saben que necesitan ganar esta noche para mantener sus aspiraciones de sorprender a los Dodgers en la postemporada.

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El equipo llega al segundo encuentro con la obligación de responder luego de un inicio adverso en la serie. Una nueva derrota complicaría su panorama y dejaría a Los Ángeles con una ventaja importante.

Los Braves dieron a conocer que su abridor para este encuentro será Ray Kerr, quien lanzó un total de 9 juegos en la temporada como Bullpen y tuvo un era de 1.47.

Esta será la segunda apertura del lanzador en postemporada ya que fue el opener de los Bravos en el tercer juego de la serie contra los Philadelphia Phillies, por lo que se espera que sea un juego de bullpen.

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Por su parte, los Dodgers enviarán al montículo a Blake Snell, quien busca consolidarse como una de las piezas clave de la rotación en la parte decisiva de la campaña.

El lanzador registra marca de 4-1 en nueve aperturas durante la temporada, con efectividad de 1.90 y 55 ponches. Sus números cobran relevancia después de un año marcado por problemas físicos.

Snell sufrió lesiones en la ingle, el codo y el hombro, situaciones que limitaron su participación durante varios meses. Aun así, llega con la oportunidad de aportar en el momento más importante para Los Ángeles.

Cuándo y dónde ver el juego en México

El Juego 2 de la Serie Divisional entre los Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers podrá seguirse este domingo 4 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX, FOX ONE y MLB TV con suscripción.

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