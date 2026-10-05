Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 vivió su gala final la noche del domingo 4 de octubre, conducida por Galilea Montijo, con un premio de 4 millones de pesos en juego para quien resultara ganador entre los cinco finalistas. Millones de espectadores siguieron la transmisión hasta el último anuncio de la noche.
Los cinco finalistas que llegaron a la recta final fueron Mariana Ochoa, Memo Schutz, Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez. La votación del público definió el orden de salida en bloques sucesivos a lo largo de la emisión.
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El primer resultado de la noche dejó a Gema Garoa en el quinto lugar de la competencia. Poco después, la producción confirmó que Ese Pérez alcanzó la cuarta posición, lo que redujo el grupo de finalistas a tres nombres.
Con Garoa y Pérez fuera de la contienda, la definición del reality quedó entre Memo Schutz, Mariana Ochoa y Karina Torres, en espera del siguiente corte de la votación.
Karina Torres se quedó con el tercer puesto, resultado que dejó únicamente a dos concursantes en disputa por el premio mayor de 4 millones de pesos. La tensión entre el público creció mientras la gala avanzaba hacia su desenlace.
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Memo Schutz y Mariana Ochoa quedaron como los dos últimos finalistas, a la espera del veredicto definitivo del público frente a las cámaras.
El público elige entre Memo Schutz y Mariana Ochoa como ganador absoluto
La decisión final del público coronó a Mariana Ochoa como ganadora absoluta de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Memo Schutz se quedó con el segundo lugar.
El resultado cerró una temporada que mantuvo la expectativa hasta el último bloque de la transmisión conducida por Montijo.
Así quedó el orden de los 5 finalistas:
- Ganadora: Mariana Ochoa con 10,825,542 de votos.
- Segundo lugar: Memo Schutz con 9,834,625 de votos.
- Tercer lugar: Karina Torres con 9,718,852 de votos.
- Cuarto lugar: Ese Pérez con 6,618,224 de votos.
- Quinto lugar: Gema Garoa con 6,155,417 de votos.
Información en desarrollo...
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