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Arrojan bombas molotov a casa de diputada federal de Morena en Jalisco: es su segundo ataque en dos años

El ataque ocurre dos años después de que le incendiaran su camioneta, cuando era presidenta estatal de Morena en Jalisco

El ataque ocurre dos años después de que le incendiaran su camioneta, cuando era presidenta estatal de Morena en Jalisco. (Facebook)
El ataque ocurre dos años después de que le incendiaran su camioneta, cuando era presidenta estatal de Morena en Jalisco. (Facebook)
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Dos bombas molotov estallaron durante la madrugada de este domingo contra el domicilio de la diputada federal de Morena, Katia Alejandra Castillo Lozano, ubicado en la colonia Centro del municipio de El Salto, Jalisco.

El ataque, que fue reportado alrededor de la 1:34 horas, representa la segunda agresión que sufre la legisladora en dos años, luego de que en enero de 2024 le incendiaran su camioneta en el mismo municipio.

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¿Qué se sabe del ataque?

El domicilio se encuentra en la calle 16 de Septiembre, en su cruce con Herrera y Cairo. La propia Castillo Lozano habría solicitado apoyo a través del número de emergencias 911 y señaló que minutos antes habían arrojado una botella con combustible contra su vivienda. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración.

Siluetas de tres agentes de espaldas frente a patrullas con luces rojas y azules en una calle mojada de noche.
¿Qué se sabe del ataque? (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información extraoficial, Castillo Lozano habría asegurado a las autoridades una semana antes del último ataque ya habían arrojado otra botella con combustible contra el inmueble.

La diputada responsabilizó al Ayuntamiento de El Salto por lo ocurrido y manifestó temor por su seguridad y la de sus hijos. Hasta el cierre de esta nota, no se ha pronunciado públicamente a través de sus redes sociales sobre el ataque de esta madrugada ni se ha confirmado que hubo dos ataques en los últimos 7 días.

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Horas antes de la agresión, Castillo Lozano había compartido en su cuenta de Facebook un mensaje sobre su participación en los festejos por el 15 aniversario de Morena, celebrados en la Plaza Cihualpilli, en el municipio de Tonalá. En la publicación reconoció a Andrés López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, y escribió: “Esta historia la ha hecho el pueblo y con el pueblo seguiremos trabajando, con honestidad y compromiso, por un México más justo”.

Horas antes celebró los 15 años de Morena. (Facebook)
Horas antes celebró los 15 años de Morena. (Facebook)

Elementos de la Comisaría Municipal de El Salto acudieron como primeros respondientes al llamado de la legisladora. Posteriormente llegaron al lugar integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado y de Protección Civil municipal para atender la emergencia.

De acuerdo con medios locales, el Personal de Protección Civil localizó los artefactos en la azotea del inmueble y confirmó que las llamas provenían del interior de las botellas, las cuales contaban con una mecha, lo que confirma su naturaleza como artefactos de fabricación casera. Las bombas molotov quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce quién arrojó los objetos contra la vivienda y cuál habría sido el motivo de la agresión. El inmueble quedó bajo vigilancia policial tras el incidente, mientras continúa la investigación sobre los hechos.

El antecedente de enero de 2024

Esta no es la primera ocasión en que la legisladora enfrenta este tipo de agresiones. En enero de 2024, cuando fungía como presidenta estatal de Morena en Jalisco, Katia Castillo sufrió la quema de su camioneta Toyota, también en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de enero, aunque fueron confirmados públicamente por el partido hasta el 8 de ese mes.

Hagamos Jalisco comunicado por la quema de la camioneta de Katia Castillo
Posicionamiento de "Hagamos" (Foto: Facebook/Hagamos Jalisco)

En aquella ocasión, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco condenó “enérgicamente” los actos violentos y exigió a las autoridades que esclarecieran los hechos. El partido local Hagamos, aliado de Morena, calificó el incidente como un “acto de vandalismo e intimidación”.

La diputada Claudia Delgadillo González también se pronunció entonces y señaló en la red social X que el vehículo “fue incendiado, aparentemente, de forma intencional”, además de exigir a la autoridad competente que esclareciera el hecho “por el bien del proceso electoral”. En esa ocasión, Castillo Lozano declaró ante medios locales que se encontraba “muy vulnerable” y evitó precisar el lugar exacto de los hechos.

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