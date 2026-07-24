¿Un bebé mexicano en la Fórmula 1? Alexandra Leclerc reaparece en el GP de Hungría presumiendo su embarazo

(Especial)

El Gran Premio de Hungría 2026 comenzó este viernes 24 de julio con la actividad habitual de la Fórmula 1, pero fuera de la pista un detalle llamó la atención de los aficionados.

Alexandra Leclerc, esposa del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, reapareció en el paddock del Hungaroring y su presencia volvió a generar especulaciones sobre un posible embarazo.

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La influencer y modelo de ascendencia mexicana fue captada junto al piloto monegasco y su perro salchicha, Leo, una de las mascotas más conocidas y queridas entre los seguidores de la máxima categoría.

Alexandra llegó lució un vestido azul de corte holgado que, de acuerdo con usuarios en redes sociales, dejaba ver una posible “baby bump”, lo que reavivó los rumores sobre la llegada del primer hijo de la pareja.

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Alexandra Leclerc vuelve a estar en el centro de los rumores por un posible embarazo

(@FashionNewsBOS / X)

Las versiones sobre un posible embarazo comenzaron a circular desde mayo pasado, cuando seguidores de la modelo notaron algunas interacciones de Alexandra con contenido relacionado con maternidad y decoración de habitaciones para bebés.

Posteriormente, imágenes de unas vacaciones en Saint-Tropez incrementaron las especulaciones entre los aficionados de la Fórmula 1, quienes señalaron cambios en la apariencia de Alexandra y comenzaron a hablar de la posibilidad de un “Baby Leclerc”.

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Ahora, su presencia en Hungría vuelve a colocar el tema en tendencia, ya que las fotografías compartidas desde el paddock llevan a numerosos usuarios a señalar que el aparente crecimiento de su vientre refuerza las especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando a su primer bebé.

Hasta el momento, ni Charles Leclerc ni Alexandra han confirmado oficialmente que se encuentren esperando un hijo, por lo que las versiones permanecen únicamente como especulaciones surgidas entre los fanáticos.

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El posible “Baby Leclerc” tendría raíces monegascas, francesas y mexicanas

(@asmleux / X)

En caso de confirmarse la llegada de un bebé, el hijo o hija de Charles y Alexandra, tendría una mezcla de raíces internacionales.

El piloto de Ferrari nació en Mónaco, mientras que la influencer nació en Beaulieu-sur-Mer, Francia. Aunque cuenta con nacionalidad francesa, su historia familiar también tiene un vínculo con México.

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La madre de Alexandra es originaria de Cancún, mientras que su padre es suizo, por lo que un futuro integrante de la familia Leclerc tendría ascendencia mexicana por parte de su abuela materna.

Charles Leclerc inicia el GP de Hungría como protagonista en pista

(REUTERS/Bernadett Szabo)

Mientras las miradas estaban fuera del circuito, Charles Leclerc se enfocó en la actividad deportiva del Gran Premio de Hungría. El piloto de Ferrari comenzó el fin de semana con buen ritmo al registrar el mejor tiempo durante la primera sesión de prácticas libres.

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El monegasco busca mantener el impulso competitivo de Ferrari en la temporada 2026 y convertirse nuevamente en uno de los protagonistas del campeonato, aunque por ahora la atención del paddock también se encuentra en la posibilidad de una nueva generación dentro de la familia Leclerc.