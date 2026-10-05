México

Alejandro Fernández reacciona al embarazo de su hija Camila Fernández

El cantante compartió su alegría frente al público luego de que su hija Camila confirmara en redes sociales y en un concierto que espera a su segundo bebé

Imagen DNRHXIPCYRAGZNVTYWRHXNJDHE
Guardar

Alejandro Fernández reacciona con humor y emoción al enterarse de que su hija Camila Fernández espera a su segundo hijo. Durante un concierto privado posterior al anuncio público de la cantante, el intérprete la consuela entre bromas frente a los asistentes.

En un video que circula en redes sociales, padre e hija interpretan un tema juntos cuando Camila se detiene, visiblemente conmovida, y le dice a su padre que la hizo llorar. “El Potrillo” responde de inmediato con una frase que provoca risas y aplausos entre el público: “Es que estás embarazada. No llore mija, cante. Te amo”.

PUBLICIDAD

Camila Fernández anunció el embarazo días antes en pleno concierto

El momento ocurre después de que Camila Fernández confirmara su embarazo durante el primer concierto de su gira “Una raya más al tigre”, celebrado el viernes 2 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, Jalisco. La cantante interrumpió su interpretación de “Hermoso cariño” —tema popularizado por su abuelo Vicente Fernández— para compartir la noticia con el público.

La cantante mexicana Camila Fernández realiza una presentación musical en vivo sobre un escenario, vestida con un traje de charro de color negro. Durante la interpretación de la canción Hermoso cariño, acompañada por músicos de mariachi con violines y guitarras, la artista coloca su mano sobre el abdomen mientras canta frente al público.

“¡Estoy embarazada, muchachos! Diosito me lo mandó”, exclamó la artista en pleno escenario. La revelación desató una ola de ovaciones entre los asistentes y la emoción llevó a Camila a detener momentáneamente la canción antes de retomarla con una sonrisa.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, la cantante confirmó la noticia en sus redes sociales con un video donde muestra su pancita de embarazo sobre el escenario, acompañado del mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”. El bebé será el segundo hijo de Camila junto a su esposo Francisco Barba y convertirá en hermana mayor a Cayetana, su primogénita de 5 años.

El cantante comparte su felicidad con el público

Fue en ese contexto que Alejandro Fernández tuvo su propio momento con la noticia, durante el encuentro privado donde interactuó con su hija. Después del intercambio de bromas, el cantante se dirigió directamente a los asistentes para hablar sobre el embarazo.

Alejandro Fernández
(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El intérprete expresó su alegría porque su hija espera a su segundo bebé y destacó la importancia de la familia en su vida. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha manifestado en distintas ocasiones el orgullo que siente por sus hijos y nietos, y esta vez no fue la excepción.

El bebé será el cuarto nieto del cantante

Con este embarazo, Alejandro Fernández se prepara para convertirse en abuelo por cuarta ocasión. La noticia llega en un momento de visibilidad para ambos artistas: Camila se encuentra en el arranque de su gira, mientras su padre continúa con su propia agenda de presentaciones.

El anuncio de Camila también generó reacciones de otras figuras del entretenimiento en redes sociales, que felicitaron a la pareja tras conocer la noticia. Para Alejandro Fernández, sin embargo, la celebración más visible fue la que compartió directamente con su hija sobre el escenario, en el video que después se viralizó entre sus seguidores.

camila fernandez
(Instagram)

Camila Fernández no ha precisado el sexo del bebé ni la fecha estimada de nacimiento. La dinastía Fernández suma así un nuevo integrante en camino, semanas después de que la cantante iniciara su gira por el país.

Temas Relacionados

Alejandro FernándezCamila Fernándezmusicaconciertomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Desarticulan en Juchitán un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico

El hallazgo de mangueras especializadas durante la incursión sugiere que la célula criminal también extraía combustible ilegalmente

Desarticulan en Juchitán un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mazatlán este 5 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mazatlán este 5 de octubre

Pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 5 de octubre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 5 de octubre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Desarticulan en Juchitán un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico

Vinculan a proceso a "El Peli", operador criminal ligado a Los Chapitos en Mazatlán

Pausan la audiencia privada de “El Capitán Sol” por red de huachicol: se reanudará este jueves

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

Majo Aguilar le canta un corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger

Tensión antes de la final: equipos de Memo Schutz y Mariana Ochoa se enfrentan con comunicados en redes

El MUNAL recupera la obra de Ángel Zárraga, el pintor mexicano que rompió con el arte de su época: hasta cuándo estará la exposición

Mariana Ochoa recuerda cómo fue su relación con Daniel Bisogno y cuándo lo vio por última vez

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

DEPORTES

Landon Donovan reaparece y se burla de México tras la goleada contra Estados Unidos: “Tres a cero es el nuevo dos a cero”

Landon Donovan reaparece y se burla de México tras la goleada contra Estados Unidos: “Tres a cero es el nuevo dos a cero”

Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México