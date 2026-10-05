Alejandro Fernández reacciona al embarazo de su hija Camila Fernández

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Alejandro Fernández reacciona con humor y emoción al enterarse de que su hija Camila Fernández espera a su segundo hijo. Durante un concierto privado posterior al anuncio público de la cantante, el intérprete la consuela entre bromas frente a los asistentes.

En un video que circula en redes sociales, padre e hija interpretan un tema juntos cuando Camila se detiene, visiblemente conmovida, y le dice a su padre que la hizo llorar. “El Potrillo” responde de inmediato con una frase que provoca risas y aplausos entre el público: “Es que estás embarazada. No llore mija, cante. Te amo”.

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Camila Fernández anunció el embarazo días antes en pleno concierto

El momento ocurre después de que Camila Fernández confirmara su embarazo durante el primer concierto de su gira “Una raya más al tigre”, celebrado el viernes 2 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, Jalisco. La cantante interrumpió su interpretación de “Hermoso cariño” —tema popularizado por su abuelo Vicente Fernández— para compartir la noticia con el público.

La cantante mexicana Camila Fernández realiza una presentación musical en vivo sobre un escenario, vestida con un traje de charro de color negro. Durante la interpretación de la canción Hermoso cariño, acompañada por músicos de mariachi con violines y guitarras, la artista coloca su mano sobre el abdomen mientras canta frente al público.

“¡Estoy embarazada, muchachos! Diosito me lo mandó”, exclamó la artista en pleno escenario. La revelación desató una ola de ovaciones entre los asistentes y la emoción llevó a Camila a detener momentáneamente la canción antes de retomarla con una sonrisa.

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Horas más tarde, la cantante confirmó la noticia en sus redes sociales con un video donde muestra su pancita de embarazo sobre el escenario, acompañado del mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”. El bebé será el segundo hijo de Camila junto a su esposo Francisco Barba y convertirá en hermana mayor a Cayetana, su primogénita de 5 años.

El cantante comparte su felicidad con el público

Fue en ese contexto que Alejandro Fernández tuvo su propio momento con la noticia, durante el encuentro privado donde interactuó con su hija. Después del intercambio de bromas, el cantante se dirigió directamente a los asistentes para hablar sobre el embarazo.

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(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El intérprete expresó su alegría porque su hija espera a su segundo bebé y destacó la importancia de la familia en su vida. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha manifestado en distintas ocasiones el orgullo que siente por sus hijos y nietos, y esta vez no fue la excepción.

El bebé será el cuarto nieto del cantante

Con este embarazo, Alejandro Fernández se prepara para convertirse en abuelo por cuarta ocasión. La noticia llega en un momento de visibilidad para ambos artistas: Camila se encuentra en el arranque de su gira, mientras su padre continúa con su propia agenda de presentaciones.

El anuncio de Camila también generó reacciones de otras figuras del entretenimiento en redes sociales, que felicitaron a la pareja tras conocer la noticia. Para Alejandro Fernández, sin embargo, la celebración más visible fue la que compartió directamente con su hija sobre el escenario, en el video que después se viralizó entre sus seguidores.

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(Instagram)

Camila Fernández no ha precisado el sexo del bebé ni la fecha estimada de nacimiento. La dinastía Fernández suma así un nuevo integrante en camino, semanas después de que la cantante iniciara su gira por el país.