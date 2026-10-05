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Landon Donovan reaparece y se burla de México tras la goleada contra Estados Unidos: “Tres a cero es el nuevo dos a cero”

El resultado reabrió la rivalidad histórica entre ambas escuadras con recuerdos de Columbus y la eliminación mundialista de Corea-Japón 2002

Entre banderas y risas, la leyenda estadounidense difundió una frase en la que comparó el triunfo en Arizona con las históricas victorias sobre la Selección Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre banderas y risas, la leyenda estadounidense difundió una frase en la que comparó el triunfo en Arizona con las históricas victorias sobre la Selección Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La goleada 3-0 sufrida por México ante Estados Unidos abrió otra herida en una histórica rivalidad que no suele quedarse dentro de la cancha. El marcador en Glendale reactivó una serie de recuerdos que el Tricolor conoce desde Columbus y el Mundial de Corea-Japón 2002.

En medio de la celebración estadounidense, la voz de Landon Donovan, leyenda del conjunto de las barras y las estrellas, volvió a tomar protagonismo.

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Landon Donovan reaccionó al marcador con la frase 'Tres a cero es el nuevo dos a cero' en sus redes sociales. (Foto: Jonathan Hui-USA TODAY Sports)
Landon Donovan reaccionó al marcador con la frase 'Tres a cero es el nuevo dos a cero' en sus redes sociales. (Foto: Jonathan Hui-USA TODAY Sports)

El exdelantero encontró en la vapuleada el escenario ideal para revivir una frase que acompaña desde hace años los duelos entre ambas selecciones.

Donovan aprovechó el 3-0 para revivir una frase que México conoce desde hace años

La publicación apareció poco después del partido disputado en el State Farm Stadium. Donovan acompañó el mensaje con banderas estadounidenses y reacciones de risa, en una referencia directa al marcador que su país consiguió en Arizona.

Con el texto “Tres a cero es el nuevo dos a cero”, el exjugador trasladó la nueva victoria a una expresión que Estados Unidos ha usado para recordar capítulos previos ante México.

La cuenta oficial de la Selección Estadounidense se sumó a Donovan en la celebración del triunfo con la publicación 'TRES A CERO IN THE DESERT!'. (X/ @landondonovan)
La cuenta oficial de la Selección Estadounidense se sumó a Donovan en la celebración del triunfo con la publicación 'TRES A CERO IN THE DESERT!'. (X/ @landondonovan)

La burla no quedó limitada a Landon. La cuenta oficial de la selección estadounidense publicó “TRES A CERO IN THE DESERT!”, mientras que la MLS también retomó el resultado en sus redes sociales.

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Así, el mensaje del exseleccionado volvió a colocar el marcador dentro de una rivalidad que suele extenderse fuera de la cancha. Para Donovan, el duelo ante el Tri sigue siendo un espacio para recuperar recuerdos de su etapa como futbolista.

El “Dos a Cero” nació en Columbus y llegó hasta Corea-Japón 2002

La frase retomada por Donovan no fue casualidad ni surgió con el partido de Arizona. Su historia comenzó en las eliminatorias mundialistas y tomó una dimensión mayor cuando México y Estados Unidos se cruzaron en la Copa del Mundo de 2002.

  • El 28 de febrero de 2001, Estados Unidos venció 2-0 a México en Columbus, Ohio, con goles de Josh Wolff y Earnie Stewart. Aquel marcador empezó a ganar espacio entre la afición local.
  • La referencia quedó marcada un año después, en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002. Los estadounidenses eliminaron a la Selección Mexicana con otro 2-0, ahora con anotaciones de Brian McBride y del propio Donovan.
  • El resultado volvió a repetirse en partidos eliminatorios jugados durante 2005, 2009 y 2013. La reiteración convirtió el número en una consigna para los seguidores estadounidenses.
  • Landon también participó en un 2-0 de 2013. Cobró el tiro de esquina que derivó en el primer tanto y marcó el segundo gol.
(Foto: AP)
El conjunto estadounidense eliminó a México en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002. (Foto: AP)

De esta manera, aquellas derrotas por dos goles quedaron instaladas en la rivalidad por los jugadores, las eliminatorias y el Mundial de 2002. El resultado de este 3 de octubre le dio a Donovan la oportunidad de recuperar ese pasado y trasladarlo a una noche distinta, aunque igual de amarga para México.

Donovan habla del futuro de Estados Unidos

La burla contra México llega mientras Donovan participa en el debate sobre la nueva camada de futbolistas de Estados Unidos. En el podcast Unfiltered Soccer, que conduce junto a Tim Howard, ha defendido que los jóvenes reciban oportunidades pronto.

Uno de los nombres que más ha mencionado es Cavan Sullivan. Landon considera que el mediocampista debe ser indiscutible en el proceso de la selección mayor si forma parte del proyecto estadounidense rumbo a 2030.

El exjugador cuestionó la ausencia de Christian Pulisic en la lista del entrenador Mauricio Pochettino. Reuters/Blake Dahlin
El exjugador cuestionó la ausencia de Christian Pulisic en la lista del entrenador Mauricio Pochettino. Reuters/Blake Dahlin

El exdelantero también habló sobre Christian Pulisic tras su ausencia en la convocatoria de Mauricio Pochettino. Donovan calificó como “muy interesante” que el atacante no estuviera en la lista pese a su buen nivel.

Así, tras la victoria, Donovan mira el futuro de Estados Unidos sin desprenderse de su pasado. Mientras recupera viejas rivalidades contra el Tri, también pide que la selección abra espacio a los jugadores que pueden marcar el camino rumbo al Mundial de 2030.

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