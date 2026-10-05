Eleazar Gómez se une a La Granja VIP 2 como panelista tras su polémica participación en la primera temporada

Eleazar Gómez regresa a La Granja VIP como analista después de su subcampeonato junto a Alfredo Adame. (Captura de pantalla )

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Eleazar Gómez regresa a La Granja VIP 2, pero esta vez sin dormir en el granero, el actor se suma al panel de analistas de la segunda temporada.

Las funciones de Eleazar en esta nueva etapa consisten en evaluar, desde fuera, las alianzas y los pleitos de los concursantes que compiten por el premio final en Azteca Uno.

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Eleazar Gómez llegó vestido con un traje verde a la cuarta gala de eliminación, conducida por Adal Ramones y Kristal Silva.

Al verlo entrar, Ramones bromeó con su compañera sobre una posible identidad oculta de Eleazar.

“Pues si eres tú el granjero veintiuno, no quiero ver, Kristal, la cara de los granjeros allá dentro cuando te vean entrar”, comentó Adal Ramones.

Los conductores le dieron la bienvenida a su nuevo rol durante la cuarta gala de eliminación: “Por lo pronto, Eleazar, esta noche comienzas como uno de nuestros críticos”.

La diferencia con su paso anterior es notoria, en 2025 permaneció 71 días encerrado dentro del formato; en esta edición, el análisis ocurre a distancia, frente a cámaras, con acceso solo a las imágenes que la producción transmite del granero.

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Desde su nueva posición, el actor comentará el comportamiento de los líderes de la semana, la repartición de tareas y los votos del público, un rol que la producción reserva a quienes ya conocen las dinámicas internas del reality.

Eleazar Gómez llegó a la cuarta gala de eliminación, conducida por Adal Ramones y Kristal Silva. (Captura de pantalla )

Un “expediente secreto” dispara las teorías sobre el integrante 21

El comentario de Ramones no es casual, mientras Eleazar Gómez se instala en el foro, la producción enciende otra discusión: un documento con el sello “expediente secreto” confirma el ingreso autorizado de un nuevo habitante, sin revelar nombre, edad ni procedencia.

El perfil describe a la personalidad como “inquieta y curiosa”, con una lealtad marcada hacia sus acompañantes y una debilidad por la comida.

Una ilustración de vaca con lentes en forma de corazón, en la parte baja de la hoja, dispara las dudas entre la audiencia.

Comentarios en redes sociales teorizan sobre la posible entrada, no de una persona, sino de una mascota, un ingreso que sería del todo inédito en el reality.

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Entre las características del expediente figuran una habilidad para “hacerse querer” y el hábito de “meterse donde no lo llaman”, rasgos que en redes sociales alimentan las apuestas sobre quién será el integrante 21 del certamen.

Un documento con el sello “expediente secreto” confirma el ingreso autorizado de un nuevo habitante. (Captura de pantalla )

De los 71 días de encierro al subcampeonato con Alfredo Adame

La relación de Gómez con el programa no es nueva, durante la primera temporada, transmitida entre octubre y diciembre del año anterior, el actor recibió votos mayoritarios en su contra desde la primera semana en la Asamblea, pero el respaldo del público lo sostuvo en competencia pese a las posturas encontradas sobre su permanencia.

La convivencia dentro del granero estuvo marcada por choques con Kim Shantal, Fabiola Campomanes y Jawy Méndez, disputas centradas en la distribución de alimentos y las estrategias de nominación.

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Para resistir esa presión, el actor armó una alianza con Alfredo Adame y Lola Cortés que lo llevó hasta las semanas decisivas.

El 21 de diciembre de 2025, la final del programa le dio el segundo lugar, detrás del propio Adame, tras una etapa de 71 días bajo el formato de encierro televisado.

Eleazar Gómez resistió 71 días de encierro en La Granja VIP. (IG: @lagranjavipmx)

El antecedente judicial que acompañó su paso por el reality

La presencia de Gómez en la franquicia mantuvo la atención pública por sus antecedentes de 2020, cuando enfrentó una acusación de violencia familiar equiparada contra su expareja Stephanie Valenzuela.

En 2021, el actor aceptó los cargos ante la autoridad judicial y obtuvo libertad condicional por tres años, un episodio que generó pronunciamientos divididos en redes durante su primera participación.

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El actor enfrentó en 2020 una acusación de violencia familiar equiparada contra su expareja, Stephanie Valenzuela. (TV Azteca)

La segunda temporada de La Granja VIP continúa con emisiones diarias por Azteca Uno, además de la transmisión continua de las cámaras a través de Disney Plus para seguir las actividades de los granjeros.

Eleazar Gómez continúa en el panel de críticos durante las próximas galas, de acuerdo con la dinámica confirmada por la producción. Su participación se suma a la de otros analistas que acompañan a Adal Ramones y Kristal Silva en cada transmisión.