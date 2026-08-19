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Rociar agua con romero y laurel en la entrada de tu casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este truco, heredado de la herbolaria popular, se ha vuelto cada vez usado gracias a las propiedades que se le atribuyen

Una mujer vierte líquido de hierbas de romero y laurel sobre un piso de baldosas; a la izquierda, un cartel dice 'Limpieza y Protección: Romero y Laurel'.
Una mujer en México vierte una infusión de romero y laurel en la entrada de su casa, siguiendo un ritual tradicional de limpieza y protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los últimos años, el uso de mezclas naturales para la limpieza y protección del hogar cobra fuerza entre quienes buscan alternativas tradicionales y simbólicas.

Una de las prácticas más extendidas es rociar la entrada de la casa con una infusión de romero y laurel.

Este truco, heredado de la herbolaria popular, no solo promete ahuyentar insectos, sino que también se asocia con la atracción de prosperidad y la protección energética del espacio.

Cada vez más personas en México retoman este ritual como parte de sus rutinas para armonizar el ambiente de su vivienda.

Mano rociando el marco de una puerta de madera. En primer plano, romero atado y hojas de laurel sobre una superficie de madera. Casa con jardín.
Una mano rocía el marco de la puerta de una casa, donde hay romero y laurel sobre una mesa, lo que sugiere limpieza y cuidado del hogar con elementos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve Rociar agua con romero y laurel en la entrada de casa

Rociar agua con romero y laurel en la entrada de casa es una práctica común en diversas tradiciones populares. Se recomienda principalmente por dos razones: beneficios energéticos y efectos prácticos.

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En el plano energético, se asocia este ritual con la atracción de prosperidad, protección y bienestar.

El romero se vincula con la purificación y la renovación, mientras que el laurel representa la prosperidad, el éxito y la buena fortuna. Por eso, muchas personas utilizan esta mezcla para limpiar energéticamente el hogar y atraer nuevas oportunidades.

En lo práctico, los compuestos aromáticos del romero y el laurel ayudan a mantener alejados a varios tipos de insectos del lugar donde se rocíe la infusión, aunque el efecto suele ser temporal y limitado. Además, el aroma de ambas hierbas promueve un ambiente más agradable.

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Para quienes creen en el poder simbólico de las plantas, este ritual ayuda a crear una barrera protectora y a fomentar la abundancia en el hogar. Para quienes buscan solo efectos prácticos, es una forma natural de aromatizar y ahuyentar insectos de la entrada de la casa.

Primer plano de manos triturando una rama de romero sobre un cuenco de madera con hierbas picadas; fondo borroso de una encimera de cocina con macetas.
Unas manos trituran delicadamente hojas de romero fresco sobre un cuenco de madera, liberando sus aceites aromáticos en una cocina rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar una mezcla de romero con laurel para rociar la entrada de tu casa

Para preparar una mezcla de romero con laurel para rociar la entrada de tu casa, sigue estos pasos:

Ingredientes

  • 2 o 3 ramas de romero fresco
  • 4 o 6 hojas de laurel
  • 1 litro de agua

Instrucciones

  1. Hervir el agua: Coloca 1 litro de agua en una olla y ponla a calentar hasta que hierva.
  2. Agregar las hierbas: Cuando el agua esté hirviendo, añade las ramas de romero y las hojas de laurel.
  3. Cocinar a fuego lento: Deja la mezcla a fuego bajo durante 15 a 20 minutos para que las hierbas liberen sus compuestos aromáticos.
  4. Enfriar y colar: Retira la olla del fuego, deja que la infusión se enfríe por completo y luego cuélala para desechar los restos de hojas y ramas.
  5. Pasar a un pulverizador: Vierte el líquido en un pulverizador limpio.
  6. Aplicar en la entrada: Rocía la mezcla sobre la puerta de entrada, el marco, el umbral o el felpudo. Puedes hacerlo entre una y dos veces por semana para mantener el efecto.
Ramas de romero, hojas de laurel, olla en estufa, taza medidora, colador, embudo, pulverizador, persona rociando puerta de entrada.
Una infografía detalla la preparación y aplicación de una infusión casera de romero y laurel para rociar la entrada del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mezcla se usa tanto por sus beneficios energéticos como por su capacidad para ayudar a ahuyentar insectos y aromatizar la entrada de tu casa.

Para que sirve rociar vinagre en la entrada de tu hogar

Rociar vinagre en la entrada de tu hogar sirve principalmente como barrera repelente natural contra insectos como hormigas, arañas y cucarachas.

El aroma intenso del vinagre blanco resulta desagradable para estas plagas, por lo que tienden a evitar las zonas tratadas. Además, pulverizar vinagre diluido ayuda a eliminar malos olores y limpiar la suciedad en el acceso principal.

En el ámbito de las creencias populares, también se utiliza como “limpiador energético”, es decir, para disipar vibraciones negativas y renovar el ambiente, especialmente cuando se aplica en el marco de la puerta o en el suelo de la entrada.

Algunas personas lo incorporan a rituales semanales, como en el Feng Shui, donde se considera que la puerta principal es clave para el flujo de energía positiva en la casa.

Para usarlo, basta con mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador y rociar sobre la entrada, el marco, el felpudo y cualquier grieta o rincón donde puedan entrar insectos. Se recomienda repetir el procedimiento una o dos veces por semana.

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