PRI acusa al INE de “censura” y exige indagar dinero del huachicol en campañas

La dirigencia priista anunció que impugnará las medidas contra Alejandro Moreno y reclamó al INE investigar posibles recursos del contrabando de combustibles en campañas.

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar como un “censor” luego de las medidas cautelares emitidas contra su dirigente nacional y senador, Alejandro Moreno, por expresiones relacionadas con presuntos vínculos entre la política y el crimen organizado.

El representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, cuestionó la actuación del organismo y sostuvo que el debate sobre la llamada narcopolítica no debe ser limitado por las autoridades electorales.

PRI cuestiona al INE por medidas contra Alejandro Moreno

Durante sus declaraciones, Suárez Licona sostuvo que las expresiones de los legisladores forman parte de asuntos que, afirmó, son de conocimiento público.

Señaló que su partido continuará abordando los posibles vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos, particularmente cuando estos tengan una relación con los procesos electorales.

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PRI cuestiona al INE por limitar expresiones de Alejandro Moreno. Crédito: INE

El priista también reclamó al INE no haber actuado, según su postura, ante los señalamientos sobre el supuesto ingreso de recursos provenientes del huachicol fiscal a campañas políticas, así como frente a los asesinatos relacionados con la actividad político-electoral.

El representante priista ya había cuestionado públicamente la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al considerar que las medidas cautelares contra Moreno constituyen una forma de censura bajo el argumento de que sus declaraciones podrían ser calumniosas.

Emilio Suárez acusa censura y defiende debate sobre narcopolítica

En una columna publicada previamente, Suárez Licona comparó la decisión electoral con antecedentes históricos relacionados con la libertad de expresión parlamentaria y sostuvo que la discusión pública no debería limitarse cuando aborda posibles hechos de interés nacional.

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El priista afirmó que el problema central no son las declaraciones de la oposición, sino los hechos que dieron origen a los señalamientos.

PRI exige al INE investigar posibles recursos del huachicol en campañas políticas. (FGR)

Entre ellos mencionó investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles, acusaciones contra integrantes de grupos delictivos y casos de violencia política.

En ese contexto, el PRI anunció que impugnará la decisión del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y que también recurrirá a instancias internacionales.

Huachicol fiscal abre nueva disputa entre Morena y oposición

El reclamo del PRI ocurre en medio de una confrontación entre partidos por el posible uso político de recursos derivados del contrabando de combustibles.

Tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, Morena planteó solicitar al INE una investigación para determinar si recursos relacionados con el presunto huachicol fiscal pudieron llegar a Somos México, organización en cuyo consejo consultivo participa el exmandatario.

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PRI cuestiona al INE tras caso de Ernesto Ruffo Appel. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada, no existe una determinación del INE que confirme que ese instituto político recibió recursos de procedencia ilícita.

Entre los principales puntos de la controversia se encuentran:

El posible financiamiento político con recursos procedentes del contrabando de combustibles .

Las acusaciones cruzadas entre Morena, PRI y PAN .

La petición para que autoridades electorales y ministeriales investiguen el origen de los recursos .

Las medidas cautelares emitidas contra Alejandro Moreno .

El debate sobre los límites de la libertad de expresión de los legisladores.

Sheinbaum pide pruebas sobre dinero del huachicol en campañas

La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre los señalamientos relacionados con el financiamiento de campañas.

Sheinbaum pide pruebas sobre presunto dinero del huachicol en campañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de que autoridades estadounidenses vincularan ganancias del huachicol fiscal con posibles actos de corrupción y financiamiento político, la mandataria pidió que se presentaran pruebas.

Sheinbaum aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ya investigaba a personas y empresas relacionadas con la red señalada por Estados Unidos. También destacó las acciones realizadas por autoridades mexicanas para combatir el contrabando de combustibles.

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Las autoridades estadounidenses han señalado que las ganancias obtenidas mediante estas operaciones podrían destinarse al lavado de dinero, adquisición de bienes, sobornos y financiamiento de actividades políticas.

Sin embargo, los señalamientos sobre campañas requieren investigaciones y pruebas que permitan establecer responsabilidades concretas.

INE enfrenta presión política por investigación de financiamiento

La disputa coloca nuevamente al INE en el centro de una confrontación política sobre el papel de las autoridades electorales frente al presunto financiamiento ilícito.

INE enfrenta presión política por presunto financiamiento ligado al huachicol.

Mientras el PRI considera que el organismo está limitando el debate público, desde Morena se ha planteado que el instituto revise posibles vínculos entre recursos del huachicol fiscal y organizaciones políticas.

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Por ahora, las acusaciones permanecen dentro del terreno de las investigaciones y los señalamientos partidistas.

El PRI sostiene que continuará denunciando lo que considera una posible infiltración del crimen organizado en la política, mientras que el debate sobre la actuación del INE y los límites de la libertad de expresión electoral podría continuar en los tribunales.